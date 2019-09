Popularizátor jazzu Jamie Cullum poprvé zazpívá v Praze, přivezou ho Colours

Poté, co dvakrát účinkoval na festivalu Colours of Ostrava, ho nyní stejní pořadatelé poprvé pozvali do české metropole.

Anglický zpěvák, klavírista, showman a popularizátor jazzové hudby Jamie Cullum vystoupí 12. května 2020 v nové pražské hale O2 universum. Vstupenky v ceně 990 až 2490 korun budou v prodeji od příštího pátku.

Koncert se uskuteční pod hlavičkou cyklu Colours Selection, který "přináší rozmanitost, hudební zážitky, vkus a dramaturgii" festivalu Colours of Ostrava na různá místa.

Devětatřicetiletý interpret, jenž kombinuje starý a moderní jazz, pop i rock na Colours účinkoval v letech 2009 a 2013. Do Prahy přiveze skladby z letošní desky Taller.

Cullum je dnes podle organizátorů populární především koncerty. Předvádí při nich nejen jazzovou klavírní techniku, ale také show pro diváky. Skáče po klavíru, bubnuje na víko a tříská do kláves, beatboxuje či naschvál padá ze stoličky. "Nikdy jsem se nesnažil předstírat, že žijeme v padesátých letech. Žiji tady a teď. Mám rád Beyoncé, Massive Attack, ale stejně tak Cheta Bakera nebo Franka Sinatru," říká.

O šíři jeho inspirace svědčí jeho coververze. Natočil či naživo hrál jazzové standardy Colea Portera a Counta Basieho, skladby současného jazzového zpěváka Kurta Ellinga, ale také rockové písně Jimiho Hendrixe, taneční hity zpěvačky Rihanny či kompozice z repertoáru kapel Radiohead či White Stripes.

Záliba v coververzích se projevila i při vzniku série videí na YouTube nazvané The Song Society, v níž Cullum s dalšími hudebníky za hodinu vytvoří a nahraje tématickou předělávku. Například jejich verze hitu Shape of You od Eda Sheerana má téměř 1,2 milionu přehrání.

Jamie Cullum se hudbě začal profesionálně věnovat na přelomu tisíciletí, prorazil roku 2003 s albem Twentysomething, kde kromě moderně interpretovaných jazzových standardů zpíval také The Wind Cries Mary od Jimiho Hendrixe nebo skladbu These are the Days svého bratra, basisty a producenta Bena Culluma.

Píseň All At Sea z Cullumovy přelomové desky Twentysomething. | Video: Universal Classics & Jazz

Tohoto alba, vydaného u Universal Records, Cullum prodal přes 3 miliony kopií, v žánru jazzu se stalo nejrychleji prodávanou britskou nahrávkou všech dob. Interpretovi vyneslo přirovnání k hvězdám jeho generace Harrymu Connickovi Jr. nebo zpěvačce Norah Jonesové, Cullumovi blízkým věkem i zájmem o jazz.

V dalších letech se Cullum stylisticky vyvíjel, na albu Catching Tales z roku 2005 poprvé zapojil elektroniku, na desce The Pursuit z roku 2010 zužitkoval vlivy soft-rocku. K jazzovému repertoáru se vrátil čtyři roky nato nahrávkou Interlude.

Dnes má na kontě osm desek, ta poslední, Taller, je zaměřena na vlastní tvorbu. Produkoval ji Troy Miller, blízký spolupracovník zpěvačky Laury Mvuly.

Zpěvák má od roku 2010 rozhlasový pořad na stanici BBC Radio 2, kde posluchače uvádí do jazzu, hiphopu či elektronické hudby. Jeho hosty zde byli Paul McCartney, Gil-Scott Heron, Paul Simon, Dave Brubeck nebo písničkářka Kate Bushová.

"Před mnoha lety jsem ten pořad začal dělat spíše jako takové zábavné dobrodružství, ani jsem nevěděl, kam mě to dovede. Poslouchal jsem hudebníky, díky kterým jsem si zamiloval hudbu a kteří mě tak přivedli k aktivnímu hraní. Vždy jsem věřil v sílu kvalitního 'osvíceného' výběru, vždy jsem se cítil jako posel chytré a zaujaté dramaturgie," vysvětluje.

Jamie Cullum byl nominován na ceny Grammy, Brit Awards nebo filmové Zlaté glóby, to za skladbu Gran Torino pro stejnojmenný snímek Clinta Eastwooda. Rovněž se podílel na hudbě ke Grace už není, Robinsonovým a Bridget Jonesové - S rozumem v koncích, kde zněl jeho song Everlasting Love.