Zpěvák a bývalý voják z Jugoslávie James Blunt se vrátí do Prahy, přiveze nové album

před 3 hodinami

Britský zpěvák James Blunt, který byl pětkrát nominován na americkou cenu Grammy, se vrátí do české metropole. 6. března příštího roku vystoupí ve sportovní aréně na Výstavišti. Stane se tak u příležitosti turné k novému albu Once Upon a Mind.

Lístky na koncert Jamese Blunta budou v prodeji od 6. září. Nahrávka Once Upon a Mind vyjde koncem října. Autor hitů You're Beautiful nebo Wisemen absolvoval vojenskou akademii a sloužil ve válečném Kosovu. "Pohledný armádní vysloužilec a ideál empatického muže beze stopy zženštilosti", jak o něm napsaly Hospodářské noviny, se roku 2005 stal po osmi letech prvním Britem, který ovládl americkou hitparádu Billboard Hot 100. "Poté, co Blunt na poslední nahrávce koketoval s elektronikou, se na aktuálním albu Once Upon a Mind vrací zpět k tomu, co umí nejlépe. Píše klasické písně, co chytnou za srdce. Důkazem je svěží singl Cold," míní promotér pražského koncertu Dalin Vajčner. Singl Cold z desky, kterou na podzim vydá James Blunt. | Video: Atlantic Records Podle něj Bluntovo nadcházející album představuje návrat k písničkářství a obsahuje klasické balady, popové skladby nebo lehký náznak country. Blunt v Česku poprvé vyprodal koncert v Lumbeho zahradě na Pražském hradě roku 2006. O vystoupení byl takový zájem, že pořadatelé museli areál provizorně rozšiřovat. Druhý koncert se uskutečnil v tehdejší pražské Tesla Areně na podzim 2008, sledovala ho ale už jen ze dvou třetin zaplněná hala. "Bluntovi se nepodařilo navázat na hitovost velké části písní z jeho debutového alba," podotkl tehdy hudební publicista Jaroslav Špulák. Dále Blunt účinkoval roku 2014 v Karlových Varech a naposledy vloni v Havířově. Bluntovu tvorbu kritici občas srovnávají se začátky slavnějšího krajana Eltona Johna. Blunt, který před časem chodil s českou modelkou Petrou Němcovou, dosud prodal na 23 milionů desek. James Blunt. Foto: Jimmy Fontaine Pětačtyřicetiletý zpěvák se narodil jako James Hillier-Blount. Absolvoval prestižní školy, do hudebního světa přišel z armády, kde sloužil šest let. Koncem 90. let byl nasazen v bývalé Jugoslávii, patřil dokonce mezi první vojáky NATO, kteří po bombardování srbských jednotek vstoupili v roce 1999 do kosovského hlavního města Prištiny. Blunt v roce 2010 popsal incident, kdy vojáci dostali vzkaz obsadit letiště, krátkou dobu ovládané zhruba dvěma stovkami ruských vojáků. Zpěvák tehdy prý riskoval neuposlechnutí rozkazu, přestože mu za to hrozil vojenský soud. Nakonec ho podle Blunta podpořil britský generál, který prohlásil, že kvůli obsazení jednoho letiště nedopustí rozpoutání třetí světové války. Americký velitel posléze vzal svůj návrh zpátky, navrhl raději zablokovat přístupové cesty a letiště pouze obklíčit, namísto přímého útoku. "A po několika dnech Rusové řekli: Hele, my nemáme žádné jídlo ani vodu. Můžeme se s vámi podělit o letiště?" vyprávěl Blunt v rozhovoru pro britskou BBC. Taylor Swiftová vyhlašuje konec soukromých válek. Popového kýče se ale nevzdává číst článek Po odchodu z armády se Blunt začal věnovat hudbě. V roce 2002 se jej ujala producentka Linda Perryová, která spolupracovala s Pink. "Blunt je výsledkem jejího podnikatelského instinktu," napsaly Hospodářské noviny. "Moje nahrávky poslal labelu Lindy Perryové můj manažer a ona byla první a jediná, která mě neodmítla. A co je zajímavé: ti ostatní mě nechtěli ne na základě hudby, ale proto, že se jim nelíbila moje image a báli se, že to komerčně nedopadne," vzpomínal později Blunt. Charismatický Angličan ve svých písničkách sází na směsici bělošského soulu, jazzu a rocku. Roku 2004 vydal debutové album Back to Bedlam, které dodnes v Británii patří do dvacítky nejprodávanějších nahrávek všech dob. Celosvětově se desky prodalo 11 milionů kopií. Billie Eilish v DVTV: Sláva je těžká práce, nemůžu nikam. Ale žiju si svůj sen číst článek Z alba pocházel také Bluntův druhý singl You're Beautiful, který v roce 2005 dominoval hitparádám od Spojených států po Austrálii. Píseň, které se prodaly více než tři miliony kopií, vypráví srdcebolný příběh muže, který zahlédl svou bývalou přítelkyni v metru s jiným. Blunt později řekl agentuře AFP, že píseň byla cíleně zaměřená na ženské publikum, což ho připravilo o mužské fanoušky. Magazín Dotmusic ji později zvolil nejprotivnější skladbou své doby. You're Beautiful, největší hit Jamese Blunta z roku 2005. | Video: Warner Music Group