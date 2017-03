Do Prahy přijíždí písničkář Jason Mraz. Jsme nová generace farmářů, říká

před 32 minutami

V pražském Foru Karlín v pondělí vystoupí písničkář Jason Mraz, který je držitelem dvou cen Grammy. Lásku do svých písní obtiskuje jako hybnou sílu světa. S tím, kam se svět ubírá, se ale Mraz snaží něco dělat také jako farmář a propagátor zdravého způsobu života. Už deset let nekouří, jí pouze lokální potraviny a na turné si pro jistotu bere mixér na zeleninu.

Praha - Mluvit s americkým písničkářem a dvojnásobným držitelem Grammy Jasonem Mrazem, který v pondělí vystoupí v pražském Foru Karlín, je jako mluvit s prodlouženou rukou klidu, míru a osvícení.

Letos bude Mrazovi čtyřicet, ale už deset let nekouří, jí pouze čerstvé lokální potraviny a na turné si pro jistotu bere mixér na zeleninu.

Farmaří na vlastním pozemku v San Diegu, zastává se menšin, pravidelně cvičí a propaguje uvědomělý přístup k planetě, protože ho jako surfaře štve, kolik v moři plave odpadků.

"Dřív jsem hodně posiloval, chtěl jsem mít svaly, aby holky koukaly. Pak jsem ale přešel na jógu. Udržuje v rovnováze mysl i tělo, které je pak silnější, pružnější a pevnější," popisuje v telefonickém rozhovoru.

Zdravý životní styl ovlivňuje také Mrazovu hudbu a texty. "Chci, aby v sobě písničky měly život a energii. Když jím zdravě, sám mám víc energie, cítím se lépe a smýšlím také lépe o životě," říká.

Mraz se v Praze ukáže poprvé od povedeného vystoupení v Paláci Akropolis v roce 2011. Tentokrát však dorazí sám - jen s kytarou, bez doprovodných muzikantů.

Na turné slouží především lidem

Poslední album vydal v roce 2014, v zásobě tak prý má hned několik nových písniček, které dobře zapadnou do příběhu, jejž na koncertech posluchačům vypráví. "Je to příběh o míru a lásce, o tom, že bychom tu měli být pro druhé," líčí.

Při otázce na oblíbenou milostnou skladbu Mraze jako první napadá World Explodes Into Love od amerického písničkáře Boba Schneidera. Schneider lásku vnímá jako hybnou sílu světa a stejně tak ji do písniček obtiskuje Jason Mraz.

Poskládal z nich už pět studiových alb, přičemž hity Make It Mine a Lucky - což byl duet se zpěvačkou Colbie Caillatovou - z alba nazvaného We Sing. We Dance. We Steal Things z roku 2008 získaly dvě ceny Grammy. Další singl I’m Yours na ni byl nominovaný.

Ani po téměř deseti letech Mraze žádný z těchto songů neomrzel. S velkou pravděpodobností je zahraje také ve Foru Karlín.

"Na turné sloužím lidem, ne sobě. Navíc ty písničky mám pořád rád, dobře zapadají do koncertního konceptu. Vlastně jediné místo, kde je nevytahuji, jsou kavárny doma v San Diegu. Rád se do nich vracím a hrávám tam nové skladby, abych si od těch starších odpočinul," vysvětluje.

Mimochodem právě ve skladbě Make It Mine, která zvítězila na Grammy, písničkář zmiňuje Café Gratitude. Tento kalifornský podnik zaměřený na organickou stravu objevil díky bývalému spolubydlícímu, jemuž v roce 2007 pomáhal se stěhováním do San Franciska.

Díky uvědomělému přístupu k jídlu a přátelské a inspirativní atmosféře se Mraz stal fanouškem podniku a o dva roky později po něm dokonce pojmenoval své turné.

Jak říká, s kavárnou a jejím blahodárným vlivem na tělo i mysl se potkal v pravý čas. Tou dobou Mraz už rok pracoval na zahradě domu, který zakoupil v roce 2004. V té době ještě holdoval pizze a chipsům a s přilehlými avokádovými stromy nechtěl mít nic společného.

Postupem času prý ale zjistil, kolik odpadu jeho dům vyprodukuje, a rozhodl se založit záhonek s rajčaty a paprikami. Dnes se s manželkou Christinou starají o více než tisíc avokádových a tři stovky ovocných stromů. Začali také pěstovat kávu.

Farmářství má smysl

"Jsme nová generace farmářů, ale je nás málo. Jestli to po našich předcích nepřevezmeme, profese vymře a my budeme zase jíst chemicky ošetřovanou zeleninu nebo jídlo pochybného laboratorního původu. Chtěl bych lidem vzkázat, že farmařina je velmi šlechetná práce a že se vyplatí ji dělat," říká Mraz.

Čerstvou zeleninu a ovoce má také na seznamu požadavků před koncertem. Rád si je dá v šatně, stejně rád prý ale vyráží na thajské nebo indické jídlo do restaurace.

"Vlastně všude, kam přijedu, se už dá sehnat nějaký dobrý salát nebo polévka," konstatuje.

Když Jason Mraz zrovna nefarmaří nebo nehraje na koncertě, rád prý poslouchá hudbu islandského producenta Olafura Arnaldse nebo písničkáře Eda Sheerana. Jednoho dne by si také přál navštívit vzdálenou sestřenici z dědovy strany, která žije na hranicích České republiky s Německem, a je tak jeho poslední spojkou s tuzemskými kořeny.

Jason Mraz - Make It Mine | Video: Youtube.com / Jason Mraz

autor: Hana Slívová