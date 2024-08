Hollywood oslavuje Coppolu. Režiséra Kmotra čekají hned dvě pocty

Sdružení amerických režisérů na svém letošním slavnostním galavečeru složí poctu Francisi Fordu Coppolovi. Pětaosmdesátiletý veterán už dvakrát dostal jeho cenu, a to za film Kmotr z roku 1972 a dva roky nato za pokračování Kmotr II. Letos mu bude věnován celý ceremoniál.

Jak píše agentura AP, v pořadí 25. galavečer sdružení známého pod zkratkou DGA se uskuteční 17. října v New Yorku. Slavného režiséra si pořadatelé vybrali v roce, kdy Francis Ford Coppola po třináctileté pauze znovu uvedl do kin celovečerní film, a to velkorozpočtový projekt nazvaný Megalopolis.

Snímek, který režisér zafinancoval z vlastní kapsy, měl světovou premiéru na květnovém festivalu ve francouzském Cannes. Tam však rozdělil publikum i kritiky a dlouho nebylo jasné, zda toto podobenství spojující antiku se současností a obsazené hvězdnými herci Adamem Driverem, Dustinem Hoffmanem či Jonem Voightem vůbec najde distributora. Nakonec se podařilo a Megalopolis uvidí i Češi, premiéru bude mít 17. října. "Vzdáme hold ikonickému Francisi Fordu Coppolovi, který se nesmazatelně zapsal do dějin kinematografie a inspiroval několik generací režisérů," vysvětluje Sdružení amerických režisérů.

Další pocty se Coppola, kromě Kmotra také režisér filmů Apokalypsa, Rozhovor nebo Dracula, dočká o měsíc a půl později, kdy dostane cenu washingtonského Kennedyho centra. Převezme ji 8. prosince na ceremoniálu, jejž pak s dvoutýdenním odstupem odvysílá televize CBS. Dalšími laureáty téhož ocenění budou zbývající žijící členové kapely The Grateful Dead, bluesová kytaristka a zpěvačka Bonnie Raitt a jazzový trumpetista Arturo Sandoval.

"Není větší cti než být řazen k těm, kteří mě inspirovali, k nimž vzhlížím a kteří mi dodávali naději v temnějších časech," poděkoval Coppola. "Těším se, že se na pódiu sejdu s mými drahými sanfranciskými kolegy z Grateful Dead," dodává sice detroitský rodák, jenž však právě v San Francisku roku 1969 zřídil první kancelář své produkční společnosti Zoetrope a dodnes ve městě vlastní restauraci.

Coppolův život a dílo českým čtenářům nedávno připomněla kniha novináře Sama Wassona nazvaná Cesta do ráje, kterou v překladu Ivy Hejlíčkové a Michaela Málka vydalo nakladatelství Universum. Barvitě popisuje některé riskantní podniky, při nichž režisérovi šlo o peníze i zdraví. "Wasson napsal hlavně zábavnou knihu o muži, který nikdy nepřestal hledat způsoby, jak žít a tvořit ve velkém," konstatoval kritik Martin Šrajer.

Video: Trailer z filmu Megalopolis