V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

Cena má podle ředitele festivalu Marka Hovorky upozornit na přínos těch, kteří byli schopní potlačit vlastní ego ve prospěch filmů, které vytvořili. Vyzdvihnout filmové kolektivy je podle něj potřeba i proto, že jsou méně známé a oceňované než týmy pracující ve výtvarném umění. Oceněný bolivijský kolektiv podle něj patří k jedněm z exemplárních příkladů.
Kolektivní filmy začaly vznikat v 60. letech minulého století a často se zabývají nějakou politickou nebo společenskou otázkou. Bolivijský dokument natočený kolektivem Grupo Ukamau Krev kondora (1969) přináší svědectví o sterilizaci žen původního obyvatelstva americkými zdravotníky. Tvůrci zahrnuli do procesu i členy této komunity a promítali ho nejen v kinech, ale jezdili s ním i za lidmi, kterým ho chtěli ukázat. "Vidělo ho asi 450 000 lidí a spustilo to obrovské protesty v Bolívii, na základě kterých americké mírové sbory ze země odjely," řekla dramaturgyně této sekce Andrea Slováková.
Kromě bolivijského snímku budou moct diváci vidět i dokument Bombardování Rafáhu (2015) z dílny interdisciplinární skupiny Forensic Architecture, který zastupuje současnou tvorbu kolektivního filmu.
Z loňského ročníku festival si cenu za přínos světové kinematografii odvezl tchajwanský filmař Tsai Ming-liang. Letos se do Jihlavy vrátil, aby ve městě natočil další snímek ze série Walker. Pomáhat mu při tom budou studenti pražské FAMU. Premiéra snímku bude na festivalu 1. listopadu. Natočit, sestříhat a uvést snímek v tak krátkém čase je podle tchajwanského filmaře velká výzva.
Festival v pátek zahájí snímek režisérky Barbory Chalupové Virtuální přítelkyně o fenoménu převážně pornografické stránky OnlyFans. V kategorii Česká radost se vedle něj letos řadí dalších 17 snímků, mimo jiné i Velký vlastenecký výlet režiséra Robina Kvapila nebo dokument zachycující předvolební kampaň jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nazvaný Vládce Grolich. Diváci uvidí i dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který ukazuje, jak prezident Putin po roce 2022 proměnil ruské školy v náborová střediska určená k výchově budoucích vojáků a vojaček.
Jihlavský festival dokumentů je největším festivalem svého druhu ve střední a východní Evropě. Loni nabídl 340 snímků a poprvé se na něj akreditovalo přes 6 000 lidí. Nejlepším českým dokumentem se loni stal Dům bez východu režiséra Tomáše Hlaváčka. Sekci Opus Bonum, ve které soutěžilo 13 zahraničních filmů, vyhrál dokument Prezidentka o bývalé hlavě slovenského státu Zuzaně Čaputové.