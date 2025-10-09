Propaganda v ruských školách naživo. Z dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí

Po ruské invazi na Ukrajinu se však jeho role ve škole dramaticky mění - je nedobrovolně vtažen do propagandistické mašinérie. Namísto podpory samostatného myšlení je nucen pořizovat záznamy žáků odříkávajících propagandistické texty a učitelů, kteří komolí fakta o historii i současnosti, a tyto materiály odevzdávat ruskému ministerstvu školství. Na protest a v naprostém utajení se rozhodne natočené záznamy vyvézt z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují tamní společnost.
Mám morální právo tyto záběry smazat?
"Pro mě je tento film způsobem, jak ukázat světu, co se kolem mě dělo. Možná jednoho dne pomůže Rusům ohlédnout se zpět, čelit svým chybám a zabránit tomu, aby se to stalo znovu. Nevím přesně, proč jsem se rozhodl tento film natočit. Jednoho večera, po natáčení další propagandistické hodiny pro ministerstvo školství, jsem si položil otázku: ‚Mám morální právo tyto záběry smazat?‘ A rozhodl jsem se, že ne. Tato diktatura, se všemi svými lžemi a absurditami, nebude trvat věčně. Jednoho dne lidé budou muset vědět, jak se to všechno stalo. Možná se budeme muset vyrovnat s chybami, možná tyto záběry pomohou lidem vytvořit nový film o 'obyčejném fašismu'," říká hlavní hrdina filmu a zároveň jeho spolurežisér Pavel Talankin.
Producent snímku Radovan Síbrt ze společnosti PINK přibližuje úplné počátky vzniku výjimečného dokumentu: "Před třemi lety mi zavolala dánská producentka Helle Faber a chtěla se sejít. Ale nechtěla mluvit po telefonu. Potkali jsme se během festivalu v Krakově a velmi opatrně začala vyprávět, aniž by uváděla jakákoliv jména či místa, příběh o mladém ruském učiteli, který se nehodlal smířit s tím, že by se měl stát nástrojem válečné indoktrinace ruského vzdělávacího systému. Bylo zřejmé, že pokud film vznikne, Paša bude muset Rusko opustit. A tak jsme spolu řešili, jak by se to dalo udělat. A hlavně, kam by odejít mohl, kde by se cítil bezpečně. Film vznikl a nám se, pomocí celé řady lidí, jejichž jména nemůžeme uvádět, podařilo získat pro Pašu azyl v České republice."
"My jsme v počátcích příliš neřešili filmové aspekty této spolupráce. Ani jsme moc netušili, jaký film vznikne, protože většina natočeného materiálu byla stále v Rusku. Ale říkali jsme si, že stojí za to pomoct někomu, kdo se nebojí promluvit, kdo se nebojí riskovat vše, aby sdělil světu, co se v Rusku děje. Až následně jsme začali řešit kreativní vstup do filmu, čímž byla především hudební složka a postprodukce. Původně se měla část filmu dotáčet v České republice, ale nakonec k tomu nebyl důvod," dodává producentka Alžběta Karásková.
Kandidát na Oscara a výrazná účast českých tvůrců
Dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi, natočený v dánsko-české koprodukci, byl vDánskem vybrán jako oficiální kandidát na Oscara. Světovou premiéru snímek úspěšně absolvoval na festivalu Sundance, kde získal Zvláštní cenu poroty v sekci World Cinema Documentary. Vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české PINK a výrazně se na něm podílel český tým - od producentů a hudebního skladatele přes postprodukci až po samotného protagonistu, ruského učitele Pašu Talankina, který po útěku z Ruska získal azyl v České republice.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který kromě úspěchu na festivalu Sundance získal ocenění také na festivalech v USA, Polsku, Itálii, Izraeli, Španělsku, Belgii, Chorvatsku, Jihoafrické republice a Kanadě, bude soutěžit o Oscara v kategorii Nejlepší mezinárodní hraný film. Zároveň se také uchází o nominaci v kategorii Nejlepší dokumentární film.
Česká distribuční premiéra filmu je naplánována na 6. listopadu 2025. Ještě předtím jej ale budou mít možnost vidět diváci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, kde bude slavnostně uveden i s delegací v pátek 31. října a promítnut ještě ve dvou reprízách.