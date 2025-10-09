Film

Propaganda v ruských školách naživo. Z dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 36 minutami
Film režiséra Davida Borensteina a spolurežiséra Pavla “Paši” Talankina přináší jedinečný pohled na současné putinovské Rusko. Sleduje Pašu, obyčejného učitele z malého města, známého jako vtipného, kreativního a nekonvenčního pedagoga, který svým studentům poskytuje bezpečné útočiště ve svém kabinetu.
Záběry z dokumentu Pan nikdo proti Putinovi (2025). Ruská propaganda se po invazi Ruska na Ukrajinu stala běžnou součástí školní výuky.
Záběry z dokumentu Pan nikdo proti Putinovi (2025). Ruská propaganda se po invazi Ruska na Ukrajinu stala běžnou součástí školní výuky. | Foto: Pavel Talankin

Po ruské invazi na Ukrajinu se však jeho role ve škole dramaticky mění - je nedobrovolně vtažen do propagandistické mašinérie. Namísto podpory samostatného myšlení je nucen pořizovat záznamy žáků odříkávajících propagandistické texty a učitelů, kteří komolí fakta o historii i současnosti, a tyto materiály odevzdávat ruskému ministerstvu školství. Na protest a v naprostém utajení se rozhodne natočené záznamy vyvézt z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují tamní společnost.

Pan nikdo proti Putinovi
Pan nikdo proti Putinovi
Pan nikdo proti Putinovi
Pan nikdo proti Putinovi
Pan nikdo proti Putinovi Zobrazit 7 fotografií

Mám morální právo tyto záběry smazat?

"Pro mě je tento film způsobem, jak ukázat světu, co se kolem mě dělo. Možná jednoho dne pomůže Rusům ohlédnout se zpět, čelit svým chybám a zabránit tomu, aby se to stalo znovu. Nevím přesně, proč jsem se rozhodl tento film natočit. Jednoho večera, po natáčení další propagandistické hodiny pro ministerstvo školství, jsem si položil otázku: ‚Mám morální právo tyto záběry smazat?‘ A rozhodl jsem se, že ne. Tato diktatura, se všemi svými lžemi a absurditami, nebude trvat věčně. Jednoho dne lidé budou muset vědět, jak se to všechno stalo. Možná se budeme muset vyrovnat s chybami, možná tyto záběry pomohou lidem vytvořit nový film o 'obyčejném fašismu'," říká hlavní hrdina filmu a zároveň jeho spolurežisér Pavel Talankin.

Producent snímku Radovan Síbrt ze společnosti PINK přibližuje úplné počátky vzniku výjimečného dokumentu: "Před třemi lety mi zavolala dánská producentka Helle Faber a chtěla se sejít. Ale nechtěla mluvit po telefonu. Potkali jsme se během festivalu v Krakově a velmi opatrně začala vyprávět, aniž by uváděla jakákoliv jména či místa, příběh o mladém ruském učiteli, který se nehodlal smířit s tím, že by se měl stát nástrojem válečné indoktrinace ruského vzdělávacího systému. Bylo zřejmé, že pokud film vznikne, Paša bude muset Rusko opustit. A tak jsme spolu řešili, jak by se to dalo udělat. A hlavně, kam by odejít mohl, kde by se cítil bezpečně. Film vznikl a nám se, pomocí celé řady lidí, jejichž jména nemůžeme uvádět, podařilo získat pro Pašu azyl v České republice."

"My jsme v počátcích příliš neřešili filmové aspekty této spolupráce. Ani jsme moc netušili, jaký film vznikne, protože většina natočeného materiálu byla stále v Rusku. Ale říkali jsme si, že stojí za to pomoct někomu, kdo se nebojí promluvit, kdo se nebojí riskovat vše, aby sdělil světu, co se v Rusku děje. Až následně jsme začali řešit kreativní vstup do filmu, čímž byla především hudební složka a postprodukce. Původně se měla část filmu dotáčet v České republice, ale nakonec k tomu nebyl důvod," dodává producentka Alžběta Karásková.

Kandidát na Oscara a výrazná účast českých tvůrců

Dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi, natočený v dánsko-české koprodukci, byl vDánskem vybrán jako oficiální kandidát na Oscara. Světovou premiéru snímek úspěšně absolvoval na festivalu Sundance, kde získal Zvláštní cenu poroty v sekci World Cinema Documentary. Vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české PINK a výrazně se na něm podílel český tým - od producentů a hudebního skladatele přes postprodukci až po samotného protagonistu, ruského učitele Pašu Talankina, který po útěku z Ruska získal azyl v České republice.

Související

„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…“ Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu

Velký vlastenecký výlet
2:01

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který kromě úspěchu na festivalu Sundance získal ocenění také na festivalech v USA, Polsku, Itálii, Izraeli, Španělsku, Belgii, Chorvatsku, Jihoafrické republice a Kanadě, bude soutěžit o Oscara v kategorii Nejlepší mezinárodní hraný film. Zároveň se také uchází o nominaci v kategorii Nejlepší dokumentární film.

Česká distribuční premiéra filmu je naplánována na 6. listopadu 2025. Ještě předtím jej ale budou mít možnost vidět diváci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, kde bude slavnostně uveden i s delegací v pátek 31. října a promítnut ještě ve dvou reprízách.

 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Jeden musí z kola ven. Poznáte mezi českými filmy a tvůrci záludného vetřelce?

KVÍZ: Jeden musí z kola ven. Poznáte mezi českými filmy a tvůrci záludného vetřelce?
Infografika

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera

Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy

Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Rusko Radovan Síbrt Sundance Oscar Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava dokument Vladimir Putin výuka škola

Právě se děje

před 2 minutami
Staří Římané v kanadském sekáči? Neuvěřitelný nález odstartoval historický výzkum

Staří Římané v kanadském sekáči? Neuvěřitelný nález odstartoval historický výzkum

Nalezené šperky v charitativním obchodě v Kanadě mohou pocházet až ze starověkého Říma nebo středověku. Jejich výzkum právě začíná.
Aktualizováno před 6 minutami
Vražda dítěte v Kolíně. Policie chce výjimečný trest

Vražda dítěte v Kolíně. Policie chce výjimečný trest

Policisté obvinili z vraždy matku dítěte.
před 8 minutami
Ona ještě prorazí v singlu, věří experti. Siniaková v Číně nečekaně letí žebříčkem
2:33

Ona ještě prorazí v singlu, věří experti. Siniaková v Číně nečekaně letí žebříčkem

S titulem deblové královny se nechce spokojit. Česká tenistka Kateřina Siniaková zažívá na asijské šňůře turnajů nebývalý posun.
před 9 minutami

Tak trochu "náš Číňan". Leapmotor C10 umí být skvělý i otravný zároveň

Tak trochu "náš Číňan". Leapmotor C10 umí být skvělý i otravný zároveň
Prohlédnout si 35 fotografií
Zadní světelná lišta se táhne přes celou šířku kufru, jak to velí poslední móda.
Na délku C10 měří přes 4,7 metru a lze jej zařadit do střední automobilové třídy.
Aktualizováno před 17 minutami
Chystají diskreditační kampaň proti mému člověku, řekl Fiala. A reagoval okamžitě

Chystají diskreditační kampaň proti mému člověku, řekl Fiala. A reagoval okamžitě

O celé záležitosti dostávají průběžně informace také prezident Petr Pavel a relevantní zahraniční partneři, doplnil předseda vlády.
Aktualizováno před 22 minutami
Čínská jízda Noskové skončila, porazila ji Rybakinová, Siniaková je ve čtvrtfinále
2:33

Čínská jízda Noskové skončila, porazila ji Rybakinová, Siniaková je ve čtvrtfinále

Linda Nosková dohrála ve Wu-chanu ve třetím kole, prohrála s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu 3:6, 4:6..Kateřina Siniaková postoupila.
před 36 minutami
Propaganda v ruských školách naživo. Z dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí

Propaganda v ruských školách naživo. Z dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi mrazí

Dánsko-český snímek přináší přímé svědectví ruského učitele Paši Talankina o vymývání dětských mozků. Je kandidátem na Oscara a míří do kin.
Další zprávy