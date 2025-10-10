Film

Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze

Jaroslav Totušek
před 3 hodinami
Akční jízda s Anou de Armasovou v hlavní roli, mysteriózní filmový příběh o odvaze zasazený do historických reálií, famózní estonský raper na pražském pódiu, olomoucké zpracování britské divadelní komedie o mistru popravčím nebo výstava o vlivu moderních technologií na lidskou mysl.
Ana de Armas ve filmu Balerína: Ze světa Johna Wicka.
Ana de Armas ve filmu Balerína: Ze světa Johna Wicka. | Foto: Lionsgate

Streamovačky: Balerína (Apple TV)

John Wick v sukních a silonkách! Děj akčního thrilleru Balerína se odehrává mezi třetím a čtvrtým dílem slavné série a sleduje mladou zabijačku Evu Macarro, která vyrůstala v baletní škole sloužící jako výcvikové centrum pro nájemné vrahy. Poté, co se její rodina stane obětí brutálního útoku, vydává se na cestu pomsty, přičemž brzy zjišťuje, že stojí proti celé síti lidí, kteří znají každý její krok.

V hlavní roli se představuje Ana de Armasová, po jejím boku se objevují Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick a Anjelica Hustonová. Film kombinuje precizní choreografii akčních scén s vizuálním stylem, který fanoušci série dobře znají - temné ulice, neony a dokonale načasované přestřelky. Balerína rozšiřuje svět Johna Wicka o ženskou perspektivu a přináší novou dávku stylizovaného násilí, emocí i precizně zpracované akce.

