Film

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jaroslav Totušek
před 1 hodinou
Co zmůže jedna špatná pečovatelská služba, temná komedie o manželském páru, éteričtí Sigur Rós v doprovodu Českého národního symfonického orchestru, divadelní vhled do života jednoho génia nebo poetická rovina snu a rituálu.
Film Špatná pečovatelka.
Film Špatná pečovatelka.

Streamovačky: Špatná pečovatelka

Dostupné ve videotéce HBO Max

Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Film Špatná pečovatelka sleduje napínavý příběh Leigh, ženy, která se snaží ochránit svého otce před zkorumpovaným a manipulativním opatrovníkem přiděleným soudem. Děj se soustředí na napětí mezi osobní odpovědností a systémovými selháními, přičemž odhaluje temnou stránku institucionální péče a mocenských vztahů.

Hlavní role ztvárnily Melissa Joan Hart, kterou mohou diváci znát jako populární mladou čarodějku Sabrinu, a stoupající hvězda La La Anthony. Režii seriálu má na starosti Claudia Myers a scénář napsala Ashley Gable, přičemž celá produkce dbá na realistické zpracování situací spojených s rodinnou ochranou a soudními institucemi.

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
