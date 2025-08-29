Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Dostupné ve videotéce HBO Max
Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Film Špatná pečovatelka sleduje napínavý příběh Leigh, ženy, která se snaží ochránit svého otce před zkorumpovaným a manipulativním opatrovníkem přiděleným soudem. Děj se soustředí na napětí mezi osobní odpovědností a systémovými selháními, přičemž odhaluje temnou stránku institucionální péče a mocenských vztahů.
Hlavní role ztvárnily Melissa Joan Hart, kterou mohou diváci znát jako populární mladou čarodějku Sabrinu, a stoupající hvězda La La Anthony. Režii seriálu má na starosti Claudia Myers a scénář napsala Ashley Gable, přičemž celá produkce dbá na realistické zpracování situací spojených s rodinnou ochranou a soudními institucemi.