Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické

Film sleduje příběh úspěšného květináře Pierra, jehož klidný život bere za své ve chvíli, kdy se po dvou letech vrací jeho matka Judith, žena náladová, výstřední a čelící bipolární poruše. Její nečekaný návrat, doprovázený chaosem, emocemi i vášní, obrátí synovu rutinu naruby. Společně během jednoho dne prožijí proměnu, která je oba posune k novému porozumění a rodinné blízkosti. Režisér Julien Carpentier vypráví tento rodinný příběh s lehkostí a drama v něm odlehčuje inteligentním humorem. Ve vedlejší roli září Agnès Jaouiová jako Judith a William Lebghil jako její syn. Film zkoumá tenkou hranici mezi láskou, osobní svobodou, zvědavostí a budováním nového porozumění.