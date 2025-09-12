Film

Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické

Jaroslav Totušek
před 4 hodinami
Inteligentní francouzská komedie o jednom netradičním páru, horor o radostech (a hlavně strastech) rychlé chůze, hudební legendy alternativní scény, premiéra laskavé inscenace o dlouholetém soužití či meditativní svědectví o vztahu člověka a krajiny.
Snímek Tohle je moje matka (2024).
Snímek Tohle je moje matka (2024). | Foto: HBO

Streamovačky: Tohle je moje matka (HBO Max)

Film sleduje příběh úspěšného květináře Pierra, jehož klidný život bere za své ve chvíli, kdy se po dvou letech vrací jeho matka Judith, žena náladová, výstřední a čelící bipolární poruše. Její nečekaný návrat, doprovázený chaosem, emocemi i vášní, obrátí synovu rutinu naruby. Společně během jednoho dne prožijí proměnu, která je oba posune k novému porozumění a rodinné blízkosti. Režisér Julien Carpentier vypráví tento rodinný příběh s lehkostí a drama v něm odlehčuje inteligentním humorem. Ve vedlejší roli září Agnès Jaouiová jako Judith a William Lebghil jako její syn. Film zkoumá tenkou hranici mezi láskou, osobní svobodou, zvědavostí a budováním nového porozumění.

Mark Ruffalo je uhrančivý. Jinak se ale krimisérie Jednotka drží konvencí

Ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou. Petr Uhlík v roli intersexuální atletky

Nečekám se sklenkou whisky na zlomový nápad. Scénář je práce, říká režisér Genovese

Jiří Lábus získá cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu

