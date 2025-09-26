Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině

Kdyby se populární americký sitcom Kancl odehrával v minulosti, patrně by vypadal takto. Historická satira 1670 se vrací na Netflix s druhou sérií a znovu servíruje svérázný pohled na polskou šlechtu 17. století. Na první pohled vážné kulisy doby se tu mění v kulisy pro absurdní situace, rodinné rozbroje i nečekané politické intriky. Seriál si dál pohrává s kontrastem mezi pompézními představami o vlastní důležitosti a každodenními malichernostmi, které jeho hrdinům nedají spát.
Tvůrci zůstávají věrni svému stylu, který z první řady udělal mezinárodní překvapení - chytrý humor, satirické narážky a sebevědomé tempo vyprávění. Druhá série přitom rozšiřuje prostor nejen pro nové zápletky a postavy, ale také pro ještě ostřejší reflexi dnešní společnosti v dobových kulisách. Takových situací, v nichž si Poláci sami ze sebe utahují, mají tvůrci očividně v zásobě dostatek, a seriálu 1670 tím jedině prospívají.