Film

Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině

Jaroslav Totušek
před 2 hodinami
Historický exkurz, který si nebere servítky, intimní pohled do života vrcholového českého sportovce, rádiové hity v originální koncertní podobě, jedno z vrcholných děl moderního divadla ve studentském nastudování nebo osobitá výstava taiwanské fotografky.
Druhá série komediálního polského seriálu 1670.
Druhá série komediálního polského seriálu 1670. | Foto: Netflix

Streamovačky: 1670, druhá série (Netflix)

Kdyby se populární americký sitcom Kancl odehrával v minulosti, patrně by vypadal takto. Historická satira 1670 se vrací na Netflix s druhou sérií a znovu servíruje svérázný pohled na polskou šlechtu 17. století. Na první pohled vážné kulisy doby se tu mění v kulisy pro absurdní situace, rodinné rozbroje i nečekané politické intriky. Seriál si dál pohrává s kontrastem mezi pompézními představami o vlastní důležitosti a každodenními malichernostmi, které jeho hrdinům nedají spát.

Tvůrci zůstávají věrni svému stylu, který z první řady udělal mezinárodní překvapení - chytrý humor, satirické narážky a sebevědomé tempo vyprávění. Druhá série přitom rozšiřuje prostor nejen pro nové zápletky a postavy, ale také pro ještě ostřejší reflexi dnešní společnosti v dobových kulisách. Takových situací, v nichž si Poláci sami ze sebe utahují, mají tvůrci očividně v zásobě dostatek, a seriálu 1670 tím jedině prospívají.

