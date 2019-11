Nelíbilo se mi, že jsem musel lhát, říká Ewan McGregor k návratu Obi-Wana Kenobiho

Skotský herec Ewan McGregor měl v posledních letech trápení. Přestože už slíbil, že v novém seriálu ze světa Hvězdných válkách opět ztvární rytíře Jedi Obi-Wana Kenobiho, veřejně to ještě nesměl přiznat.

McGregor si byl vědom, že mlčení je pro dobro projektu, přesto se závazkem zápasil. "Nebyl jsem vychovaný k tomu, abych takhle lhal. Mnohem raději bývám upřímný," říká.

"Ve filmových studiích to takhle ale chodí. Musejí být tajnůstkářské. Chtějí všechno udržet pod pokličkou, dokud není správný čas to oznámit," objasňuje herec v rozhovoru, který poskytl agentuře AP před premiérou svého nejnovějšího filmu, thrilleru Doktor Spánek od Stephena Kinga. Ten začnou česká kina promítat 14. října.

Ewan McGregor si Obi-Wana Kenobiho poprvé zahrál roku 1999 ve snímku Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba. Později účinkoval ještě ve druhé a třetí epizodě z let 2002 a 2005. Od té doby se ho novináři ptají, zda se k postavě vrátí.

"Když pak Disney začal točit samostatné filmy ze světa Hvězdných válek, mnohokrát se spekulovalo, že jeden bude vyprávět o Obi-Wanovi. Kdykoliv jsem někomu poskytl rozhovor, vždycky se mě ptali, jestli bych do toho šel," popisuje herec.

"Už to začínalo být trapné. Navenek to muselo vypadat, jako že mi Disney nic nenabízí a já se o to sám hlásím a cítím potřebu o tom neustále mluvit. Už i fanoušci začali být naštvaní a psali Disneymu, ať do role Obi-Wana hlavně neobsadí někoho místo mě. Tou dobou už jsem věděl, že tu roli mám. Jen jsem to nesměl říct," doplňuje.

Ewan McGregor si Obi-Wana Kenobiho nakonec zahraje v novém seriálu ze světa Hvězdných válek, který Disney po několika letech spekulací definitivně oznámil v srpnu na kalifornském setkání fanoušků D23 Expo.

"Příběh je zasazen do doby mezi Epizodou III a Epizodou IV," popisuje McGregor v aktuálním vydání časopisu Men's Journal. Na mysli má film Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů, na jehož konci Obi-Wan Kenobi přivezl čerstvě narozeného Lukea Skywalkera na planetu Tatooine. Tam na začátku Epizody IV žije starý Obi-Wan, přezdívaný Ben, jako poustevník.

"Když jsme naposledy viděli Obi-Wana na plátně, řád Jediů se rozpadal. Bude zajímavé ukázat, co se s postavou, jak jsme ji znali doteď, v takové situaci stane. Její vývoj je pozoruhodný a bude souviset s tím, že na konci Epizody III byli všichni Jediové pobiti," říká herec.

Ještě v jiném interview pro server ComingSoon.net pak dodává, že Lucasfilm chtěl původně o Obi-Wanu Kenobim natočit samostatný film. Až později padlo rozhodnutí udělat seriál. "To mě lákalo. Mnohem víc se mi líbí možnost odvyprávět tenhle příběh v průběhu více hodin, než kdyby to byl jednorázový film," podotýká McGregor.

Bližší podrobnosti zatím nejsou známy. Fanoušci spekulují, že by se v seriálu mohli vrátit Mistr Jedi Qui-Gon Jinn, v první epizodě Star Wars hraný Liamem Neesonem, nebo Obi-Wanův nepřítel Darth Maul.

Scénáře ke všem epizodám seriálu už íránský scenárista projektu Hossein Amini dokončil, natáčet by se mělo začít zkraje příštího roku.

Seriál natočí režisérka Deborah Chow, která pro Disneyho čerstvě dokončila jinou ságu ze světa Hvězdných válek nazvanou The Mandalorian. Premiéru bude mít 12. listopadu na streamovací platformě Disney+, kterou ten den spustí Walt Disney Company a jejímž prostřednictvím chce konkurovat placeným videotékám Netflixu, Amazon Prime Video nebo Apple TV+. Seriál o Obi-Wanovi se má na Disney+ objevit příští rok.

"Teď, když už to není tajné, konečně smím říct, jak moc se na to těším. Bude to fantastický příběh. Už se nemůžu dočkat," dodává Ewan McGregor v rozhovoru s agenturou AP.

Obi-Wana Kenobiho divákům představil první natočený díl Hvězdných válek z roku 1977 nazvaný Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje, kde ale starého Mistra Jedi hrál ještě Angličan Alec Guinness.

V roce 1999 autor ságy George Lucas přitočil další tři díly Hvězdných válek nazvané Epizoda I až Epizoda III, které se chronologicky odehrávají před původní trilogií a dovysvětlují vztah mezi mistry Jedi Anakinem Skywalkerem a Obi-Wanem Kenobim. Právě mladšího Kenobiho hrál v této nové trilogii McGregor.