„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

Díky festivalu, který byl pojmenován právě podle jedné z jeho nejslavnějších rolí ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid, podle nich Redford sehrál i významnou roli v podpoře nezávislého filmu. Další oslovení na něj vzpomínají jako na inteligentního a příjemného muže.
"Potkala jsem ho jenom jednou a šíleně si vážím toho, co dělal jako herec i jako režisér. I toho, že investoval svoje peníze a svoji energii do Sundance Institutu a později do festivalu Sundance. To bylo místo, které hodně znamenalo pro americký nezávislý film, který mu za mnohé vděčí. Byla to taková zářivá hvězda a krásný muž. Je smutné, že už není mezi námi," řekla polská režisérka Agnieszka Hollandová.
Moderátor Marek Eben měl Redforda před 20 lety jako hosta ve svém televizním pořadu Na plovárně. "Někdy se člověk trochu děsí, v jaké náladě ta hvězda bude, a on byl opravdu maximálně příjemný," vzpomínal. "Byl to gentleman, intelektuál, velmi chytrý člověk a velmi příjemný společník. Měl jsem možnost s ním být na festivalu v Karlových Varech na večeři a bylo to moc milé setkání," uvedl Eben.
"Redfordova návštěva Karlových Varů přesně před 20 lety patří k zásadním milníkům novodobé historie festivalu. Redford nám otevřel dveře na Sundance, odkud se do karlovarského programu rekrutuje řada nejen amerických filmů. Neexistuje jiný festival, ke kterému máme tak blízko, a to nejen proto, že v jeho čele stál řadu let tento charismatický herec," napsal umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och.
Redfordův přínos jako zakladatele festivalu, který se koná v americkém státě Utah, ocenila i filmová kritička a historička Alice Aronová. "Vnímám ho nejen jako herce a režiséra, ale také jako zakladatele festivalu Sundance, což je přehlídka zajímavých nezávislých filmů, na kterém se prezentuje nejen americká, ale i zajímavá evropská tvorba," uvedla. "Při jménu Robert Redford se mi vybaví filmy jako Takoví jsme byli, Vzpomínky na Afriku, Velký Gatsby nebo Podraz. To jsou základní tituly z dějin světové kinematografie. Mám pocit, že odešla další filmová legenda," dodala.
Špatná zpráva, řekl k Redfordovu úmrtí jeho dabér do češtiny Pavel Soukup. "Skoro jako kamarád, i když jsem ho v životě nepotkal a nemluvil s ním," popsal pro Českou televizi svůj vztah k americkému herci. Nejvíce ho obdivoval ve filmu Zaříkávač koní, kde Redford podle Soukupa projevil úžasný cit pro život koní.
I když byl Reford prý bouřlivák, dokázal podle Soukupa pomáhat začínajícím hercům a režisérům. "To je rys, kumšt člověka, který dosáhl určité velikosti," konstatoval Soukup.
Redford se proslavil ve snímcích jako Butch Cassidy a Sundance Kid, kde si zahrál po boku Paula Newmana, nebo Všichni prezidentovi muži o odkrývání aféry Watergate, kde s Dustinem Hoffmanem ztvárnili reportéry deníku The Washington Post. Za svůj režijní debut Obyčejní lidé pak Redford na začátku 80. let získal Oscara. V Hollywoodu se často objevoval v hlavních rolích a zahrál si po boku hereček, jako jsou například Jane Fondová, Meryl Streepová či Barbra Streisandová. Z idola filmového plátna se stal významný režisér, ale také ekologický aktivista.