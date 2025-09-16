Film

„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Na legendárního amerického herce Roberta Redforda, který zemřel v úterý ve věku 89 let, lidé vzpomínají nejen jako na herce a režiséra, ale i zakladatele festivalu Sundance.
Robert Redford na filmovém festivalu v Benátkách.
Robert Redford na filmovém festivalu v Benátkách. | Foto: Shutterstock

Díky festivalu, který byl pojmenován právě podle jedné z jeho nejslavnějších rolí ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid, podle nich Redford sehrál i významnou roli v podpoře nezávislého filmu. Další oslovení na něj vzpomínají jako na inteligentního a příjemného muže.

"Potkala jsem ho jenom jednou a šíleně si vážím toho, co dělal jako herec i jako režisér. I toho, že investoval svoje peníze a svoji energii do Sundance Institutu a později do festivalu Sundance. To bylo místo, které hodně znamenalo pro americký nezávislý film, který mu za mnohé vděčí. Byla to taková zářivá hvězda a krásný muž. Je smutné, že už není mezi námi," řekla polská režisérka Agnieszka Hollandová.

Související

Buch Cassidy a Sundance Kid i Všichni prezidentovi muži. Výběr z Redfordových filmů

Jednorázové užití / Fotogalerie / Robert Redford slaví 85. narozeniny
11 fotografií

Moderátor Marek Eben měl Redforda před 20 lety jako hosta ve svém televizním pořadu Na plovárně. "Někdy se člověk trochu děsí, v jaké náladě ta hvězda bude, a on byl opravdu maximálně příjemný," vzpomínal. "Byl to gentleman, intelektuál, velmi chytrý člověk a velmi příjemný společník. Měl jsem možnost s ním být na festivalu v Karlových Varech na večeři a bylo to moc milé setkání," uvedl Eben.

"Redfordova návštěva Karlových Varů přesně před 20 lety patří k zásadním milníkům novodobé historie festivalu. Redford nám otevřel dveře na Sundance, odkud se do karlovarského programu rekrutuje řada nejen amerických filmů. Neexistuje jiný festival, ke kterému máme tak blízko, a to nejen proto, že v jeho čele stál řadu let tento charismatický herec," napsal umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och.

Související

Přesvědčený demokrat, který byl "extrémně cool". Zesnulý Redford se svérázně vymykal

Robert Redford

Redfordův přínos jako zakladatele festivalu, který se koná v americkém státě Utah, ocenila i filmová kritička a historička Alice Aronová. "Vnímám ho nejen jako herce a režiséra, ale také jako zakladatele festivalu Sundance, což je přehlídka zajímavých nezávislých filmů, na kterém se prezentuje nejen americká, ale i zajímavá evropská tvorba," uvedla. "Při jménu Robert Redford se mi vybaví filmy jako Takoví jsme byli, Vzpomínky na Afriku, Velký Gatsby nebo Podraz. To jsou základní tituly z dějin světové kinematografie. Mám pocit, že odešla další filmová legenda," dodala.

Špatná zpráva, řekl k Redfordovu úmrtí jeho dabér do češtiny Pavel Soukup. "Skoro jako kamarád, i když jsem ho v životě nepotkal a nemluvil s ním," popsal pro Českou televizi svůj vztah k americkému herci. Nejvíce ho obdivoval ve filmu Zaříkávač koní, kde Redford podle Soukupa projevil úžasný cit pro život koní.

Související

Zemřel Robert Redford, "zlatému hochovi Hollywoodu" bylo 89 let

Robert Redford
11 fotografií

I když byl Reford prý bouřlivák, dokázal podle Soukupa pomáhat začínajícím hercům a režisérům. "To je rys, kumšt člověka, který dosáhl určité velikosti," konstatoval Soukup.

Redford se proslavil ve snímcích jako Butch Cassidy a Sundance Kid, kde si zahrál po boku Paula Newmana, nebo Všichni prezidentovi muži o odkrývání aféry Watergate, kde s Dustinem Hoffmanem ztvárnili reportéry deníku The Washington Post. Za svůj režijní debut Obyčejní lidé pak Redford na začátku 80. let získal Oscara. V Hollywoodu se často objevoval v hlavních rolích a zahrál si po boku hereček, jako jsou například Jane Fondová, Meryl Streepová či Barbra Streisandová. Z idola filmového plátna se stal významný režisér, ale také ekologický aktivista.

 
Mohlo by vás zajímat

Přesvědčený demokrat, který byl "extrémně cool". Zesnulý Redford se svérázně vymykal

Přesvědčený demokrat, který byl "extrémně cool". Zesnulý Redford se svérázně vymykal

Kolik stojí láska? První ukázka z dokumentu Virtuální přítelkyně ze zákulisí OnlyFans

Kolik stojí láska? První ukázka z dokumentu Virtuální přítelkyně ze zákulisí OnlyFans
0:28

Pětačtyřicet vteřin hrůzy. Sprchová scéna v Psychu navždy změnila kinematografii

Pětačtyřicet vteřin hrůzy. Sprchová scéna v Psychu navždy změnila kinematografii

Pipi Dlouhá punčocha ano, ABBA ne. Když vláda rozhoduje, co je švédské a co nikoli

Pipi Dlouhá punčocha ano, ABBA ne. Když vláda rozhoduje, co je švédské a co nikoli
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Robert Redford vzpomínky úmrtí

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Podívejte se na výsledky 4. kola hokejové extraligy.
před 17 minutami
"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

Zdeněk Vocásek byl původně za dvě vraždy odsouzen k trestu smrti. Nakonec ale dostal doživotí.
před 17 minutami
Ve Švédsku chystají historickou reformu školství. Mimojiné zakážou mobily na školách

Ve Švédsku chystají historickou reformu školství. Mimojiné zakážou mobily na školách

V různých podobách se k zákazu mobilu ve školách rozhodli ve Španělsku, Francii, Belgii či Dánsku.
před 35 minutami
PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli v úvodu ligové fáze Ligy mistrů doma Saint-Gilloise 1:3.
Aktualizováno před 46 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 57 minutami
Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos
8:51

Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos

Kreml po incidentu, kdy Polsko sestřelilo několik ruských dronů, spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Naskočil i Lubomír Zaorálek.
před 1 hodinou
"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

Nejnovější vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky.
Další zprávy