Přesvědčený demokrat, který byl "extrémně cool". Zesnulý Redford se svérázně vymykal

Roku 2018 oznámil konec herecké kariéry. Jeho poslední rolí (vyjma camea v superhrdinském Avengers: Endgame) byl Gentleman s pistolí. Jakkoli je film životopisným zachycením dráhy skutečného lupiče, jenž na stará kolena utíká z vězení a svět oslňuje svými loupežemi, režisér David Lowery jej koncipoval jako poctu Redfordově kariéře. Rozlučkový film byl pro Redfordovu filmografii více než příznačný. Rodák z Kalifornie totiž dokázal být zároveň zločincem i gentlemanem, přičemž tyto dva "profily" organicky propojoval. Jedno bez druhého nemohlo existovat.
Hrál především očima, měl kouzlo i vzpurnost
Jeho nejslavnější postavy se vyznačují šarmem i drzostí. Hrál především očima. Málomluvností i mramorovou tváří dokázal vyjádřit určitou záhadnost, aniž by se publiku vzdálil. V šibalských a morálně ambivalentních postavách hledal empatii, u těch kladných zase vyzdvihoval určité vady. Jeho herecká filmová kariéra začala zkraje 60. let. Předtím hrál v divadle a televizi. Na Broadwayi zazářil v komedii Bosé nohy v parku, kde ztvárnil rezervovaného a umírněného novomanžela.
Právě díky filmové adaptaci této inscenace se dočkal své první hlavní role ve filmu. Pro jeho kariéru nepříliš obvyklý žánr komedie vystihl dokonale. Humor totiž tvořil díky své serióznosti, z níž pramenila nenucená poťouchlost. Plynule proplouval mezi výbušnými filmy Nového Hollywoodu a žánrovými tituly. I díky jeho tváři a vzrůstající hvězdné prezenci se z dravých a provokativních filmů často staly hity.
Lupiči a podvodníci v rukou netypického sex symbolu
V obdobné misi pokračoval i začátkem 80. let, když pod záštitou své společnosti transformoval původní festival v Salt Lake City v jeden z nejprestižnějších filmových festivalů Sundance. Ten se stal platformou pro nezávislé filmy, z níž vyšel například i Quentin Tarantino. Obecně šlo o člověka, který díky svému mediálnímu vlivu upozorňoval na celospolečenskou problematiku, například co se životního prostředí týče.
V rámci své herecké kariéry vytvořil dodnes připomínanou legendární dvojici s Paulem Newmanem. Stačily jim na to pouze dva tituly - revizionistický western Butch Cassidy a Sundance Kid a hravé retro krimi Podraz. Doba 60. a 70. let přála především drsným mužským typům, jejichž atributy byla určitá hrubost, fyzická i mentální. Redford s tváří hezounka do této škatulky nepasoval. Jeho herectví se vyznačovalo umírněným cynismem a dokázal se stát sex symbolem, i když nehrál apriori postavy playboyů.
Skloubil drsný svět pistolníků a podvodníků s uhrančivou svůdností. Nechtěl však ustrnout. Svoji asi nejvrstevnatější roli ztvárnil ve sžíravé politické satiře Kandidát, kde zaznamenal přerod hlavního hrdiny z naivního idealisty v bezohledného kariéristu. I když jeho herecká kariéra od 80. let rejstříkově spíše zeštíhlela, stále si diváky uměl získat, například v romantickém dramatu Vzpomínky na Afriku, v tandemu s Meryl Streepovou.
Nejen jeho politické přesvědčení bylo demokratické
Redford totiž nikdy nebyl sólistou. Naopak dokázal navazovat kreativní partnerství, a to i s herci tehdy nastupující mladé generace (například s Bradem Pittem). Nejen jeho politické přesvědčení bylo demokratické. Jako jeden z mála herců se stal režisérem i producentem.
Jeho debut - rodinné drama z vyšších vrstev s nabitým hereckým ansámblem Obyčejní lidé - získal Oscara za nejlepší film i režii. Jako režisér byl akademický, jako autor nevystupoval do popředí. Vše podmiňoval látce a hercům. Filmy Válka o fazolové pole a Teče tudy řeka se snažil upozornit na environmentální témata.
Robert Redford dokázal s dokonalou tváří a tělem bořit stereotypy. Jeho odkaz přesahuje hranice kinematografie. Byl takzvaně extrémně cool, vždy však po svém. Jeho specifický styl vyjadřování a přitažlivá fyziognomie se nedají napodobit. Kdo kdy viděl na první pohled prvoplánového hezounka hrát drzé grázly, budovat festival nezávislého filmu a bojovat za lidská práva a životní prostředí?