Zemřel Robert Redford, "zlatému hochovi Hollywoodu" bylo 89 let

Redford zemřel ve spánku ve svém domově v americkém státě Utah, oznámila Cindi Bergerová, ředitelka publicistické firmy Rogers & Cowan PMK
Redford byl legendou amerického filmu. V Hollywoodu se často objevoval v hlavních rolích a zahrál si po boku hereček, jako je například Jane Fondová, Meryl Streepová či Barbra Streisandová. Z idola filmového plátna se stal významný režisér, ale také ekologický aktivista.
Díky rolím charismatických "hezounů" si slavný americký herec a režisér Robert Redford, který se narodil 18. srpna 1936, vysloužil přezdívku "zlatý hoch Hollywoodu", ač k typickým hollywoodským hercům nikdy nepatřil. V roce 1978 stál u zrodu festivalu nezávislého filmu, nazvaného Sundance Film Festival. Krátce nato založil, již jako režisér a producent, institut podporující začínající filmaře. Kromě toho proslul tento modrooký blonďák s irskými předky jako ochránce přírody a indiánů.
Filmový festival, pořádaný dodnes v Utahu, dostal jméno podle jedné z Redfordových nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku svého pozdějšího dlouholetého přítele Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid. Festival měl původně přivést pozornost k regionálním "nehollywoodským" filmařům, dnes je největší přehlídkou nezávislého filmu v USA. Své průlomové snímky na něm uvedli režiséři Steven Soderbergh, Jim Jarmusch či Quentin Tarantino.
Hezká tvář nebyla vždycky výhodou
Sám Redford, držitel dvou Oscarů (za režii a celoživotní dílo), si cestu na filmové výsluní musel tvrdě vyšlapat. "Hezká tvář, sportovní postava, obrovský talent a okouzlující úsměv nestačily, naopak hezká tvář mu byla spíš na obtíž," říkal americký režisér Sydney Pollack, jehož dvorním hercem se Redford v 70. letech stal. Natočili spolu politický thriller Tři dny Kondora (1975) či filmy Jeremiah Johnson (1972), Takoví jsme byli (1973; s Barbrou Streisandovou), Elektrický jezdec (1979) nebo Vzpomínky na Afriku (1985; s Meryl Streepovou).
Charles Robert Redford se narodil 18. srpna 1936 v kalifornské Santa Monice v rodině mlékaře, který se později stal účetním. Na střední škole vynikal ve sportu a získal tak baseballové stipendium na Coloradské univerzitě, kde ale vydržel jen rok. Po smrti své matky začal pít a o stipendium přišel (v roce 1983 mu Coloradská univerzita udělila čestný doktorát). Když Redford vydělal nějaké peníze, vydal se do Evropy - do Paříže a Florencie, kde krátce navštěvoval kurzy malířství.
V roce 1958 se vrátil do USA, kde se týž rok oženil s historičkou a ekologickou aktivistkou Lolou Van Wagenenovou, s níž měl čtyři děti (jedno z nich zemřelo jako dvouměsíční). Manželé se rozvedli v roce 1985. Jejich dcera Amy (45) je rovněž herečka, režisérka a producentka. Od roku 2009 je Redford ženatý s německou umělkyní Sibylle Szaggarsovou. Těší se také z role sedminásobného dědečka.
Od basketbalisty přes banditu až k novináři
Pro herectví se Redford rozhodl, když navštěvoval newyorský Prattův institut a od roku 1959 Americkou akademii dramatických umění. V témže roce debutoval rolí basketbalisty ve hře Dlouhá historka na Broadwayi, kde mu pak velký úspěch přineslo účinkování v komedii Neila Simona Bosé nohy v parku (1963); roli si v roce 1967 zopakoval i ve filmu, kde mu partnerkou byla Jane Fondová. V první polovině 60. let Redford hostoval i v televizních seriálech.
Přelomem v jeho kariéře byl komediální western Butch Cassidy a Sundance Kid (1969). Role sympatického bandity Redfordovi uvolnila ruce, mohl si vybírat role. S Paulem Newmanem vytvořil nezapomenutelnou dvojici i v Podrazu (1973), který mu vynesl jedinou hereckou nominaci na Oscara. K dalším Redfordovým snímkům patří politicky laděná dramata Všichni prezidentovi muži (1976) či Kandidát (1972), nebo psychologické drama z vězeňského prostředí Brubaker (1980).
Z herce oscarovým režisérem
Počátkem 80. let Redford usedl na režisérskou židli a již jeho první počin v této nové roli znamenal úspěch. Komorní příběh Obyčejní lidé totiž získal čtyři Oscary, včetně sošek nejprestižnějších - za nejlepší film a nejlepší režii. Oscarovou nominaci v těchto dvou kategoriích Redfordovi vynesly také Otázky a odpovědi (1994), za romanticky laděné drama Zaříkávač koní (1998; s Kristin Scott Thomasovou) byl pak jako režisér nominován na Zlatý Glóbus.
V posledních letech se objevil ve válečném dramatu Hrdinové a zbabělci (2007) či ve snímku Pravidla mlčení (2012), oba také režíroval. Až na dno svých fyzických sil si prý Redford sáhl při natáčení filmu o trosečníkovi s názvem Vše je ztraceno z roku 2013. Z jeho tvůrčí dílny pochází také historické drama Konspirátor o atentátu na Abrahama Lincolna. Jako producent je Redford podepsán i pod celou řadou nezávislých a dokumentárních filmů.
V roce 2005 byl hostem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu.
V listopadu 2016 Redford oznámil konec s filmováním s tím, že chce ještě dokončit dva poslední filmové projekty. "Hraním ve filmech začínám být unaven. Jsem netrpělivý člověk a je pro mě těžké vysedávat a točit záběr za záběrem," řekl Redford médiím. Definitivní konec své herecké kariéry ohlásil v létě 2018 před premiérou filmu Gentleman s pistolí, v němž ztvárnil zkušeného bankovního lupiče. Na dotaz, zda hodlá skončit také s režií, Redford tehdy odpověděl: "To se uvidí."