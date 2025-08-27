Kultura

Festival Film a architektura připomene opomíjené tvůrce a stavby

27. 8. 2025
Důraz na přehlížené stavby a jejich tvůrce bude klást letošní festival Film a architektura. Jeho 14. ročník se uskuteční mezi 1. a 6. říjnem v 15 městech. Souvisí s celostátním festivalem Den architektury, jehož letošní termín je 2. až 7. října.
Jediný český filmový festival, který se věnuje architektuře, přinese české premiéry některých filmů, ale také besedy i koncert audiovizuální umělkyně Johuš Matuš , sdělila za pořadatele Silvie Marková.

Festival se dělí na několik tematických okruhů. "Vedle zajímavých osobností a silných příběhů se pravidelně snažíme upozorňovat na společenské, ekologické i technologické otázky, kterým musí architektura čelit," uvedl kurátor festivalu Václav Ševčík.

Sekce Ta architektura nabídne portréty žen, které si vybojovaly místo v dříve téměř jen mužském světě. Sekce Přehlíženy/i připomene opomíjené stavby a jejich autorky či autory. Tematický blok A co dál? se bude věnovat budoucnosti architektury. Tradiční programová linie Inspirace nabídne eseje o architektuře Latinské Ameriky.

Festival v sekci Ta architektura zahájí německý dokument Ženy Bauhausu, školy, jejíž dějiny se neprávem spojují hlavně s muži. Film o izraelské architektce Adu Karmi-Melamedeové natočila její dcera Jael. Český snímek Jiskrovka o architektce Heleně Jiskrové, která tvořila po emigraci v Nizozemí, uvede sama protagonistka s režisérkami Barborou Šimonovou a Markétou Mráčkovou.

Sekce Přehlíženy/i připomene španělského předčasně zesnulého autora ikonických staveb Enrica Mirallese nebo nizozemského designéra Gerrita Rietvelda. Jeho dům z roku 1924 zapsalo UNESCO na svůj Seznam světového dědictví. Do umělecké komunity v bývalé slévárně v Amsterdamu zavede film Power in Our Hands. Surrealistická komedie Universal Language bodovala na světových festivalech, figurovala i na oscarovém shortlistu.

Českou distribuční premiéru bude mít slovenský snímek Vtáčnik. Proměny života obyvatel i ptáků na malém kopci u Bratislavy v důsledku rozsáhlého developerského projektu s využitím záběrů z archivu a z ptačí perspektivy uvede v Praze a v Brně režisérka Eva Križková.

Uruguayská režisérka, producentka Mercedes Saderová se ujala role hostující kurátorky latinskoamerické sekce. V Praze uvede svůj snímek o světoznámém sochaři Pablu Atchugarrym. Další filmy připomenou dílo architektů Marcela Breuera, Eladia Diesta, ale i proměny metropole Montevideo a jejího dědictví.

Sekce A co dál? bude dokumentovat architektonický nápad přetvářet na školy přepravní kontejnery i reakci architektury na klimatickou změnu, cirkulaci a recyklaci staveních materiálů.

Festival se uskuteční v Praze, Brně, Čelákovicích, České Skalici, Hodoníně, Humpolci, Lanškrouně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Táboře, Ústí nad Labem, Vysokém Mýtě a ve Zlíně. Besedy s tvůrci a odborníky doplní cyklus Mentální hygiena Aleše Stuchlého na téma filmové architektury a koncert hudebnice, audiovizuální umělkyně Johuš Matuš.

 
