Magazín

Soudruzi se šeredně zmýlili. Beton v Praze není symbolem režimu, ale odvahy a svobody

Soudruzi se šeredně zmýlili. Beton v Praze není symbolem režimu, ale odvahy a svobody
Kotva: Obchodní dům Kotva od Věry Machoninové. Symbol brutalismu v Praze a rozvoje města v 70. letech. Nyní prochází kompletní rekonstrukcí na prémiový dům obchodu a služeb.
Metro A: Jedna z ikon pražské architektury 70. let, první úseky trasy metra A s charakteristickými hliníkovými výlisky.
Hlavní nádraží: Nová odbavovací hala hlavního nádraží na pomezí brutalismu a high-tech architektury. Před dvěma lety se objevily plány na demolici, cenná hala má ale spolu s historickou budovou nádraží památkovou ochranu.
Nová scéna: Výjimečná Nová scéna od Karla Pragera dokončená v roce 1983. Fasádu zdobí před 4000 skleněných tvarovek od sklářských mistrů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Zobrazit 31 fotografií
Foto: Matouš Pudil (@PRGbrut)
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 3 hodinami
"Brutalismus nemá nic společného s ošklivostí," říká Matouš Pudil, autor instagramového profilu o architektuře PRGbrut. Prahu se podle svých slov snaží ukázat jinak: místo pohádkového centra láká k objevování sídlišť, kontrastů a betonových monumentů. Přál by si, aby si lidé cenili brutalismu stejně jako funkcionalismu nebo kubismu – a místo nádechu socialismu z něj cítili závan západní svobody.

Cesta Matouše Pudila k zájmu o stavby a architekturu nebyla přímočará. "Architektura mě bavila vždycky, nejdřív funkcionalismus nebo i historičtější styly. Přemýšlel jsem, že bych ji šel studovat, ale nešla mi matematika, fyzika ani kreslení. Nakonec jsem šel na mezinárodní obchod a marketing s tím, že aspoň využiju jazyky," přiznává Pudil.

Autor instagramového profilu PRGbrut Matouš Pudil.
Autor instagramového profilu PRGbrut Matouš Pudil. | Foto: Matouš Pudil (@PRGbrut)

Studium a zahraniční zkušenosti jeho zájem jen prohloubily. "Postupně jsem byl na Erasmech ve Vídni a Miláně, což mi umožnilo vnímat Prahu trochu jinak. Uvědomil jsem si, jak moc je zajímavá svojí rozmanitostí - a spolu s tím i jak se k části toho dědictví chováme špatně, co všechno se zbouralo nebo necitlivě zrekonstruovalo." Po založení svého profilu se dostal i na stáž v Londýně, kde je památková ochrana brutalistních staveb běžná.

Pudilova fascinace betonovými monumenty přitom vychází z touhy vnímat města z různých aspektů. "Fascinuje mě poznávat Prahu i další města jinak: vyjet z přeplněného centra na sídliště a trochu cestovat v čase. Dostat se od zdobné architektury plné detailů mezi paneláky. Vnímat kontrasty brutalismu a starší architektury v centru, obojí najednou o to víc vynikne," vysvětluje.

Brutalismus, paneláky a architektura socialistického období dnes přitahují značnou pozornost. Tvůrci, kteří se fenoménu na svých sítích věnují, mají statisíce sledujících. "Mám zhruba polovinu sledujících z Česka a polovinu ze zahraničí. Pro všechny je můj profil možnost, jak poznat Prahu jinak, všude jinde se zobrazuje jako město z pohádek. Taky je to trochu móda, podobných profilů zaměřených na různá města po celém světě je hodně. I díky tomu se posunulo vnímání architektury 60., 70. a 80. let: mladší generace a lidé ze zahraničí si ji méně spojují se socialismem."

Podle Pudila je přitom klíčové oddělit politický kontext od samotného uměleckého a estetického významu staveb. "Architektura s nesvobodným režimem měla málo společného, architekti se dívali na západ a hodně staveb stavěly i západní firmy," dodává.

Když přijde řeč na charakter budov, Pudil odmítá přirovnávání paneláků nebo brutalistních staveb k lidským typům či literárním postavám. "Takhle o architektuře nepřemýšlím, beru ji spíš jako umělecké dílo, obraz nebo sochu. Ale brutalismu je vlastní monumentalita, sebevědomí, tak by to byl asi nějaký neohrožený hrdina. Paneláky jsou trochu stádo, jeden jako druhý," popisuje, ale vzápětí doplní, že hodně sídlišť jako Barrandov, Ďáblice nebo Jižní Město II mělo svoji osobitou tvář. "Bohužel necitlivé rekonstrukce jim ji berou."

Matouš Pudil pečlivě sleduje i stav konkrétních staveb a jejich proměny. "Barrandov byl celý laděný do vínova, aby tam nebyly jen šedé panely. Po zateplení jsou tam pestré barvy a stává se z něj obyčejné nevkusné zrekonstruované sídliště. Stejně tak Krč nebo Pankrác byly celé bílé a elegantní - jako někde ve Skandinávii."

Mezi jeho oblíbené stavby patří například Koospol (The Cube) ve Veleslavíně. "Je to čistý brutalismus a stavěla ji firma z Rakouska. Je to nesmírně futuristická stavba a vždycky mě fascinuje, jak se vznáší u Evropské třídy," popisuje. Když naopak padne dotaz na ošklivou stavbu, ohradí se, že pojem "ošklivá architektura" není přesný: "Brutalismus nemá nic společného s ošklivostí, pojem pochází z francouzského béton brut - surový beton," vysvětluje.

Při otázce na to, jak se Češi o své pražské betonové poklady starají, odpovídá Pudil rozpačitě. "Opravdové ikony pravého brutalismu už jsou na tom dobře. Hotel Intercontinental (nově Fairmont) prošel citlivou rekonstrukcí, nadějně vypadá i rekonstrukce Kotvy, která navíc má památkovou ochranu. Dobře snad dopadne i Nová scéna. Bohužel ale část toho výjimečného dědictví už je pryč: hotel Praha, Transgas, tiše se zbourala holešovická Merkuria."    

Připomíná také, že detaily jsou klíčové a jejich ztráta nebo poničení pro necitlivé rekonstrukci snižuje hodnotu celých komplexů. Za zajímavé považuje Pudil i změnu postojů mladé generace k brutalistním stavbám: "Mladí lidé už třeba paneláky neberou jako nějaké druhořadé bydlení, jak se o nich občas mluvilo v 90. letech. Lidé se víc identifikují se svým sídlištěm jako s historickými čtvrtěmi." Brutalismus a sídlištní architektura se podle něj objevují i v populární kultuře, a to jak v reklamách, tak ve filmech.

Foto: Matouš Pudil (@PRGbrut)

"Rád zmiňuji reklamu Applu na iPhone 15, která se natáčela na Strahově, u skvělého futuristického dispečinku TSK. Jinak vím, že se občas brutalismus objevuje ve sci-fi filmech a seriálech, ale to není moc můj žánr. Spíš se radši podívám na nějaké předrevoluční filmy, kde se objevují moje oblíbené stavby v původním stavu."

Na závěr Pudil shrnuje, co by chtěl, aby si sledující z jeho profilu odnesli. "Můj hlavní cíl vždycky byl, aby si lidé začali víc vážit téhle architektury. Chtěl bych, aby se brutalismus cenil stejně jako funkcionalismus nebo kubismus, je to stejně významný styl."

Matouš Pudil tak svým pohledem otevírá nové úhly, skrze které můžeme vnímat město - nejen jako soubor domů, ale jako živou kroniku času, stylů a lidské kreativity. Jeho práce připomíná, že beton není jen materiál, ale médium, které dokáže vyprávět příběhy, a že brutalismus není "ošklivý", ale monumentální a inspirativní.

Prohlédnout si 31 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Eurovize se vrátí do Vídně. O místo konání soutěžila rakouská metropole s Innsbruckem

Eurovize se vrátí do Vídně. O místo konání soutěžila rakouská metropole s Innsbruckem

Z odtučňovacích táborů a anorexie až k obezitě. Herec Malínek vážil 224 kilo

Z odtučňovacích táborů a anorexie až k obezitě. Herec Malínek vážil 224 kilo
8 fotografií

Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry

Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry
Přehled

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu
17 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle architektura brutalismus beton Praha umění urbanismus trend

Právě se děje

před 1 minutou
Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Maryna Bechová-Romančuková dostala čtyřletý trest za doping. Kariéru v atletice brzdí, ale na sociálních sítích se z ní stala hvězda.
Aktualizováno před 22 minutami
V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

Podle výzkumníků zatím tento komár pro lidi v Česku bezprostřední riziko nepředstavuje. Může se to ale změnit v budoucnu.
před 23 minutami
Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

Čeští dobrovolníci na Ukrajině si stěžují: Na hranicích nás čeká šikana!

"Když přejedeme hranici, vždycky si řekneme - to nejtěžší máme za sebou, teď už jen válka," říká Jan Heřmánek z Team4Ukraine.
před 30 minutami
"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí
1:27

"Vítězná nálada se změnila v zoufalství." Ruská euforie z postupu na frontě mizí

Tvrzení Kremlu, že bude moci bojovat ještě i deset let, je podle velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského jen chvástání.
před 1 hodinou
Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk oznámil záměr založit politickou stranu po červnové rozepři s prezidentem USA Donaldem Trumpem.
před 1 hodinou

Čtvrtkařka Manuel ukončila kvůli zranění atletickou sezonu

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel kvůli zranění zadního stehenního svalu ukončila atletickou sezonu. Dvacetiletá sprinterka to oznámila v prohlášení před víkendovým domácím mistrovstvím v…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty
10:37

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty

"Děláme všechno pro to, abychom Andreje Babiše nejen dohnali, ale abychom ukázali všem rizika jeho možného vládnutí," sdělil Aktuálně.cz Martin Kupka.
Další zprávy