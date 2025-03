Snový pár. Operní hvězdy Damrau a Kaufmann zazpívají v Praze milostné písně

Dvě operní legendy na jednom pódiu. V sobotu 29. března zazpívají v pražském Obecním domě na společném koncertu milostné písně jedni z nejúspěšnějších současných operních pěvců, sopranistka Diana Damrau a tenorista Jonas Kaufmann. Jejich umělecké spojení přitom kritici hodnotí tak kladně, že jim vyneslo titul "snový pár německé romantické písně" a vyrážejí na už třetí společné turné.

Jonas Kaufmann, který je jedním z nejobsazovanějších současných tenorů, loni v únoru sklidil v Praze úspěch s hity stříbrného plátna. Je uznáván jako "nejdůležitější a nejvšestrannější tenor své generace", napsal o něm The New York Times, ztvárnil přes sedmdesát rolí v předních světových operních domech. Zároveň je jedním z největších současných interpretů písňového repertoáru, což dokazují nejen mnohé nahrávky, ale mimo jiné i sólový písňový recitál v Metropolitní opeře, kde měl v říjnu 2011 jako první umělec po Lucianu Pavarottim.

Jeho pěvecká kolegyně Diana Damrau zase patří mezi nejuznávanější současné koloraturní sopranistky, rovněž vystupuje v nejprestižnějších operních domech a proslavila se také populárním videem, v němž zpívá Královnu noci v Královské opeře v Londýně. Na YouTube má přes 67 milionů zhlédnutí. V Česku zpívala Damrau naposledy v roce 2022 a recenze rovněž nešetřily superlativy.

Nyní se dvojice chystá místní publikum vtáhnout do světa písní Richarda Strausse a Gustava Mahlera, jejichž tvorba je vrcholem písňové tvorby v období romantismu. Oba pěvci jsou kromě opery velmi ceněni právě i pro svůj přednes písňového repertoáru. Společně se svým dvorním klavíristou Helmutem Deutschem tak vyrážejí již na třetí turné zaměřené na interpretaci písní. Kromě Prahy potěší svými hlasy i publikum v Essenu, Mnichově, Vídni, Budapešti, Barceloně, Berlíně a Aix-en-Provence.

"Už v mládí, když jsem začínala zpívat, jsem se zamilovala do písní. Člověk se v nich může opravdu ponořit do hloubky slov, různých jazyků i hudby, stejně jako do doprovodu. V písních je všechno propojeno tím nejhlubším způsobem a stává se 'jedním'," uvedla Diana Damrau v rozhovoru, který dala před pražským koncertem portálu Klasika Plus.

Oba umělci začali spolupracovat zprvu zejména na popud klavíristy Deutsche, který do té doby pracoval s pěvci odděleně. "Jednou mi Helmut řekl, že jeho největším snem by bylo dát nás tři dohromady," popsala vznik nápadu v rozhovoru pěvkyně. "Naše první spolupráce byla tím nejúžasnějším, největším zážitkem. Nemohli jsme se toho nabažit, takže teď uvádíme už náš třetí společný program," říká a dává tak tušit, že jistě nebude ani poslední.

Jonas Kaufmann se v nedávném interview pro Bartók Spring Magazine zase vyznal ze své lásky k písním autorů, jež na recitálu představí. "Co mě na nich obzvlášť fascinuje, je, že oba, Strauss i Mahler, tvůrci takových okázalých, obrovských orchestrálních děl, dosáhli fascinujícího bohatství a rozmanitosti barev v minimalistickém prostoru písní s klavírním doprovodem," říká.

"Způsob, jakým se s písní vypořádáváte, je celostní; funguje to jako hodiny. Máte všechny ty drobné součástky, ale pokud nefunguje sebemenší detail, nefungují ani hodiny. Musíte jít opravdu hluboko do slov, melodie i doprovodu a zacházet se vším jako s filigránovou krajkou, velmi pozorně a otevřeně, aby tyto malé drahokamy zazářily všemi barvami," popisuje sopranistka.

Ačkoli písně těchto dvou autorů se společně hrají velmi zřídka, podle Damrau má jejich spojení v programu, který nazvali Love songs, své opodstatnění. "Jako by přicházeli každý z jiné strany, ale v něčem se přece potkávají. A to jsme chtěli ukázat," říká.

"Mahlerova hudba je mi blízká, velmi mě zasahuje, zejména v její melancholii a v tom, co nazýváme světabol. Proto jsem na naše recitály vybíral spíše smutné, melancholické kousky…" osvětlil Kaufmann. Zazní tak například výběr písní ze sbírky Rückert Lieder nebo cyklus Chlapcův kouzelný roh. "U Strausse je to jinak: jeho humorné písně mě velmi přitahují, protože mají vtip a kouzlo," doplnil. Ze Straussovy tvorby uslyší diváci například Osm písní z knihy "Letzte Blätter".