Romantická láska, nebo peníze? Pucciniho Manon Lescaut rozezní Státní operu

Inscenace o krásné Manon, která se rozhoduje mezi životem po boku bohatého Geronta a vztahem s chudým rytířem des Grieux, bude uvedena v hudebním nastudování dirigenta Simona Di Feliceho. Informoval o tom Per Boye Hansen, umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery.

"Manon Lescaut ukazuje silný obraz lidské krutosti, Pucciniho krásná hudba ale dodává postavám i vřelost a soucit," uvedl Hansen.

V roli Manon alternují Petra Alvarez Šimková a moldavská sopranistka Gulnara Raileanuová, v roli rytíře des Grieux Peter Berger a Milen Božkov. Jejího bratra Lescauta zpívají Lukáš Bařák a Csaba Kotlár. V roli Geronta di Ravoir se pak představí Jiří Sulženko a František Zahradníček.

Slovenská režisérka Daubnerová pojímá Manon Lescaut jako příběh odhodlání a naivních představ o novém životě. Manon se snaží vymanit z bludného kruhu a utéct za lepším životem, přičemž využívá jedinou zbraň, kterou má - mládí a krásu.

"Chce vyhrát, ale ve světě, v němž se pohybuje, nemá šanci. Ocitá se nad propastí mezi realitou a iluzí a my jsme svědky jejího životního zápasu," konstatovala Daubnerová. Podle ní to sice na první pohled může vypadat, že Manon využívá muže, kterými je obklopena, avšak ve skutečnosti je zneužívána a vykořisťována ona sama.

V příběhu Manon hraje důležitý moment obraz pouště, kterým se Daubnerová spolu se scénografem Alexandrem Corazzolou inspirovala. "Každé dějství opery se odehrává na jiném místě. Končí na poušti v Americe, kde Manon umírá. Tento závěrečný, velmi surreální a poetický obraz se stal inspirací pro celý scénický koncept. Poušť, osamělá dálnice a nekonečný horizont s příslibem něčeho, co existuje za ním. Rozhodli jsme se do tohoto prostředí umístit celý děj opery. Manon je neustále na cestě, na útěku. Je archetypem "padlé ženy", důležité ale je upozornit na společenský kontext, na okolnosti, za jakých se do životní situace dostala," uvedla Daubnerová v rozhovoru pro program k inscenaci.

Dirigent Simone Di Felice na Manon Lescaut oceňuje hudební vynalézavost, v níž se podle něho projevuje Pucciniho mládí. "Charakter této opery je nesmírně vášnivý, často v zoufalé podobě, ale obsahuje i nezapomenutelné lyrické melodie a lehké a ironické pasáže. Přes toto bohatství různých charakterů je celková struktura velmi přesvědčivá a dramaturgicky dokonale vyvážená a funkční," podotkl.

Opera Manon Lescaut, jejíž děj vychází z francouzského milostného románu Abbého Prévosta Příběh rytíře des Grieux a Manon Lescaut, byla prvním velkým úspěchem Pucciniho. Premiéra v roce 1893 v Turíně se setkala se vstřícným přijetím u publika i kritiky.