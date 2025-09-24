Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

"Na festival letos přijíždí přední české scény a soubory, například Divadlo Járy Cimrmana, Činoherní klub, Komorní scéna Aréna, Studio DVA, Švandovo divadlo, Divadlo v Dlouhé, Divadlo F. X. Šaldy, Divadlo Petra Bezruče či Divadlo pod Palmovkou," sdělil Sedláček.
Hudební program otevře 1. října na hlavní scéně koncert skupin JH Big Bandu & JK Bandu. Dále zahraje například šansonová kapela 6 NaChodníku.
"Zájem o vstupenky je obrovský, například Cimrmani jsou tradičně beznadějně vyprodaní a jen pár volných míst zbývá i na představení jako Zakleté dámy či Dívenka na trampolíně. Stále však je šance vidět řadu skvělých titulů, kde je ještě možné získat vstupenky," uvedl Sedláček.
Vstupenky jsou k dispozici online na www.klicperovodivadlo.cz nebo v předprodejích divadla na Gočárově třídě a dalších místech. "Festival potrvá do 28. října, kdy jej na hlavní scéně zakončí inscenace Kartonový taťka v podání pražského Divadla v Dlouhé," dodal Sedláček.
Festivalovým projektem Čekání na Václava divadlo zahajuje sezonu už od roku 2004. Představení se vedle hlavní scény konají i ve Studiu Beseda. Klicperovo divadlo v divadelní sezoně 2025/2026 nabídne šest premiér. V plánu má tři české premiéry a dvě premiéry světové. Pětici doplní světová klasika upravená na míru přímo pro hradecký soubor. První premiérou sezony bude 18. října adaptace televizního seriálu Arabela.