„Jarda se melodicky neopakoval.“ V Divadle Járy Cimrmana křtili knihu o Uhlířovi

Název knihy, která je obsáhlým rozhovorem s úspěšným hudebním skladatelem, vychází ze Svěrákova textu k Uhlířově písni Ani k stáru známé z filmu Vratné lahve.
"Ještě před premiérou ji Zdeněk pustil klukům z divadla cestou na zájezd. A prý neřekli nic. Ani výborný, ani blbý. Ale nic. Což je nejhorší. Neměli si ji s čím spojit. Teprve když viděli film, spojili si ji. Funguje zkrátka jen díky Vratným lahvím," uvedl v knize Uhlíř.
Křest měl formu komorního koncertu, s Uhlířovými písněmi vystoupil dětský sbor Sedmihlásek, který 30 let doprovázel Uhlíře se Svěrákem v televizním pořadu Hodina zpěvu. V několika písních zpívajícího Svěráka doprovodil na piano autor knihy Maleček. V závěru akce usedl za klavír také Uhlíř a zazpívala jeho manželka Helena.
Kniha připomíná nejen okolnosti vzniku hitů, jako je Severní vítr, Dělání, Není nutno nebo Holubí dům, ale vrací se i do Uhlířova dětství na pražském Žižkově, k vojně nebo k počátkům televizního cyklu Hodina zpěvu. K rozhovoru svými vzpomínkami na spolupráci se skladatelem přispěla řada jeho kolegů a kamarádů. Mezi nimi nechybí Karel Šíp, s nímž Uhlíř uváděl televizní pořad Hitšaráda.
Hudební skladatel, zpěvák a moderátor Uhlíř je znám zejména z autorské dvojice se Svěrákem. Podle údajů Ochranného svazu autorského (OSA) napsali za více než půl století trvající spolupráce přes 400 písniček pro děti i dospělé, z nichž řada zlidověla. Dalších přibližně 100 písní složil Uhlíř společně s Šípem a k tomu mnoho dalších s jinými textaři. Uhlíř je tak autorem a často i interpretem přibližně 700 písní.
"Když se probírám tou naší tvorbou, tak žasnu nad tím, že se Jarda melodicky neopakoval. A když se to stalo, tak ho přistihla moje žena a řekla mu: To už někde máme. Ale on je skutečně studnice nových a nových melodií a všechny jsou buď veselé, nebo dojemné. Prostě ta emoce tam vždycky je," řekl Svěrák.
Autor knihy Tomáš Maleček je rozhlasový redaktor, moderátor a kronikář Divadla Járy Cimrmana. Upozornil na sebe knihou Divadlo Járy Cimrmana po padesátce…, ve které zmapoval pětapadesátiletou historii legendárního souboru. Pracuje v kulturní redakci Českého rozhlasu, připravuje reportáže z divadelních premiér, koncertů a výstav. Se Zdeňkem Svěrákem natočil podcast Nejisté sezóny.