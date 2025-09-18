Literatura

„Jarda se melodicky neopakoval.“ V Divadle Járy Cimrmana křtili knihu o Uhlířovi

před 38 minutami
Knihu Tomáše Malečka Už dlouho šlapu po světě vydanou k osmdesátinám Jaroslava Uhlíře ve středu pokřtili v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Kmotry publikace s podtitulem Životní příběh Jaroslava Uhlíře se stali herci Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr Brukner a zástupci nakladatelství Grada.
Herec a textař Zdeněk Svěrák s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem na křtu knihy Tomáše Malečka Už dlouho šlapu po světě – Životní příběh Jaroslava Uhlíře.
Herec a textař Zdeněk Svěrák s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem na křtu knihy Tomáše Malečka Už dlouho šlapu po světě – Životní příběh Jaroslava Uhlíře. | Foto: ČTK

Název knihy, která je obsáhlým rozhovorem s úspěšným hudebním skladatelem, vychází ze Svěrákova textu k Uhlířově písni Ani k stáru známé z filmu Vratné lahve.

"Ještě před premiérou ji Zdeněk pustil klukům z divadla cestou na zájezd. A prý neřekli nic. Ani výborný, ani blbý. Ale nic. Což je nejhorší. Neměli si ji s čím spojit. Teprve když viděli film, spojili si ji. Funguje zkrátka jen díky Vratným lahvím," uvedl v knize Uhlíř.

Křest měl formu komorního koncertu, s Uhlířovými písněmi vystoupil dětský sbor Sedmihlásek, který 30 let doprovázel Uhlíře se Svěrákem v televizním pořadu Hodina zpěvu. V několika písních zpívajícího Svěráka doprovodil na piano autor knihy Maleček. V závěru akce usedl za klavír také Uhlíř a zazpívala jeho manželka Helena.

Kniha připomíná nejen okolnosti vzniku hitů, jako je Severní vítr, Dělání, Není nutno nebo Holubí dům, ale vrací se i do Uhlířova dětství na pražském Žižkově, k vojně nebo k počátkům televizního cyklu Hodina zpěvu. K rozhovoru svými vzpomínkami na spolupráci se skladatelem přispěla řada jeho kolegů a kamarádů. Mezi nimi nechybí Karel Šíp, s nímž Uhlíř uváděl televizní pořad Hitšaráda.

Hudební skladatel, zpěvák a moderátor Uhlíř je znám zejména z autorské dvojice se Svěrákem. Podle údajů Ochranného svazu autorského (OSA) napsali za více než půl století trvající spolupráce přes 400 písniček pro děti i dospělé, z nichž řada zlidověla. Dalších přibližně 100 písní složil Uhlíř společně s Šípem a k tomu mnoho dalších s jinými textaři. Uhlíř je tak autorem a často i interpretem přibližně 700 písní.

"Když se probírám tou naší tvorbou, tak žasnu nad tím, že se Jarda melodicky neopakoval. A když se to stalo, tak ho přistihla moje žena a řekla mu: To už někde máme. Ale on je skutečně studnice nových a nových melodií a všechny jsou buď veselé, nebo dojemné. Prostě ta emoce tam vždycky je," řekl Svěrák.

Autor knihy Tomáš Maleček je rozhlasový redaktor, moderátor a kronikář Divadla Járy Cimrmana. Upozornil na sebe knihou Divadlo Járy Cimrmana po padesátce…, ve které zmapoval pětapadesátiletou historii legendárního souboru. Pracuje v kulturní redakci Českého rozhlasu, připravuje reportáže z divadelních premiér, koncertů a výstav. Se Zdeňkem Svěrákem natočil podcast Nejisté sezóny.

 
