Dávný fotoprůvodce Španělskem. Unikátní 120 let staré snímky arén i katedrál

Skvělý vstup do zápasu přinesl basketbalistům Milwaukee vítězství 123:112 nad Atlantou a vedení v semifinálové sérii 3:2 na zápasy. Jediná výhra tak dělí Bucks od postupu do finále NBA, kde byli naposledy v roce 1974. Oba celky postrádaly své hlavní hvězdy, Milwaukee však dokázalo Janise Antetokunmpa skvěle nahradit. Čtyři hráči Bucks měli 22 a více bodů, nejlepším střelcem byl Brook Lopez, který si 33 body vytvořil osobní maximum v play off.