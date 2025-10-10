Denně sníte o 500 kalorií víc. Ne cukr nebo tuky, skrytý viník čeká i ve vaší kuchyni

Hall svůj výzkum postavil na sledování zdravých dospělých dobrovolníků, které rozdělil na dvě skupiny na dvou různých dietách. První skupina dostala dietu tvořenou převážně domácími, průmyslově nezpracovanými potravinami - konzumovali tak čerstvé ovoce a zeleninu, ořechy, celozrnné obiloviny, řecký jogurt a saláty s grilovaným kuřecím masem. Druhá dieta se skládala z průmyslově zpracovaných potravin, jako jsou sladké cereálie, borůvkové muffiny, konzervované ravioli, čokoládové mléko, krekry, bramborové chipsy a další typické průmyslově upravené produkty.
Hall zjistil, že účastníci na ultrazpracované dietě konzumovali v průměru o 500 kalorií denně více a rychleji přibírali na váze - přestože obě diety měly vyrovnaný obsah živin, jako je sůl, cukr, tuk a vláknina. Studie znamenala zásadní posun v našem uvažování o výživě. Odborníci na veřejné zdraví si díky ní uvědomili, že pro zdraví není rozhodující jen množství soli, cukru, tuku či kalorií v jídle, ale také míra, do jaké potraviny procházejí průmyslovým zpracováním.
Hall letos na jaře rezignoval na své místo v americkém Národním institutu zdraví poté, co obvinil Trumpovu administrativu z cenzury své práce - což úřady popřely. Jeho výzkum však zanechal trvalý odkaz. Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší označil ultrazpracované potraviny za jeden z hlavních motorů chronických onemocnění a řada zemí po celém světě již vydala výživová doporučení, která vybízejí lidi, aby se těmto potravinám vyhýbali.
Nejdřív hrozil hladomor, teď cukrovka a obezita
Hallův výzkum otřásl představou, že zdraví ovlivňuje jen složení jídelníčku. Vědec tak dokázal, že rozhoduje i to, jak moc je jídlo průmyslově upravené. "Nejde jen o to, co jíme, ale i o prostředí, které nás k určitému jídlu vede," vysvětluje. Právě to, čemu říká ‘potravinové prostředí’, podle něj formuje naše každodenní volby toho, co si k jídlu vybereme: marketing, dostupnost i cena.
Hall připomíná, že ještě před pár desetiletími byl pro lidstvo největší hrozbou hladomor. Lidé proto postupně vypracovali systém, který měl zajistit dostatek kalorií pro všechny - a ten nakonec vytvořil i jejich nadbytek. Jen ve Spojených státech se z hlavních plodin - pšenice, kukuřice, sóji a rýže - vyprodukuje kolem 15 tisíc kalorií denně na osobu.
Část se spotřebuje na krmivo pro zvířata nebo výrobu biopaliv, obrovské množství se však promění v levné suroviny pro průmyslově zpracované potraviny. A ty se pak stávají samozřejmou součástí našich jídelníčků. Jedním z nejznámějších symbolů tohoto trendu je vysokofruktózový kukuřičný sirup, sladidlo, které před půlstoletím vůbec neexistovalo. Dnes je jedním z hlavních zdrojů kalorií ve zpracovaných potravinách.
Hallova studie ukázala, že důvodů, proč jsou ultrazpracované potraviny tak populární, je hned několik. Průmyslově zpracované produkty bývají energeticky "hutnější" - to znamená, že mají více kalorií na gram než přirozené potraviny, protože při výrobě ztrácejí vodu. To jim prodlužuje trvanlivost, ale zároveň v nich koncentruje energii.
Dalším faktorem je hyperchutnost - tedy kombinace tuků, soli a cukrů, které společně vytvářejí silný chuťový zážitek a v mozku spouštějí systém odměny. Lidé pak tato jídla jedí rychleji a ve větším množství, než by sami chtěli. V pozdější studii pak Hall zjistil, že když se u průmyslově zpracovaných potravin sníží energetická hustota a míra hyperchutnosti, lidé se tolik nepřejídají.
Podle něj to může být klíč k tomu, jak do budoucna vyrábět zdravější verze populárních potravin - a jak nastavit chytřejší výživová doporučení. Hall zároveň odmítá představu, že za epidemii obezity a diabetu může nedostatek osobní odpovědnosti nebo lenost. Problém podle něj tkví hlavně v tom, že žijeme v prostředí, které nás k přejídání doslova svádí.
Co jsou ultrazpracované potraviny?
Ultrazpracované potraviny (UPF - ultra-processed foods) jsou produkty vytvořené z průmyslově zpracovaných složek, které běžně v domácí kuchyni nenajdeme. Obsahují rafinované sacharidy, přidané tuky, umělá sladidla, barviva, aromata či stabilizátory. Patří sem například sladké cereálie, limonády, instantní polévky, balené pečivo, bramborové chipsy, hotová jídla nebo ochucené jogurty. Jejich cílem je prodloužit trvanlivost, zvýšit chuťovou atraktivitu a usnadnit konzumaci - často však na úkor výživové hodnoty.
Vědec přitom nepředstírá, že sám jí dokonale. Přiznává, že si občas dá i ty nejhorší průmyslovou mašinérií prohnané pochoutky - ale bere je jako rekreační potraviny, ne jako základ jídelníčku. "Používám třeba koupenou rajčatovou omáčku s nízkým obsahem cukru a soli, protože mi ušetří čas. Průmyslově zpracované totiž neznamená automaticky nezdravé," dodává.
Jeho den začíná jednoduše - bez snídaně, jen s kávou. Dopoledne si dá ovoce, ořechy nebo vařené vejce a oběd obvykle tvoří zbytky z večeře. Ta bývá pestrá: celozrnné těstoviny, grilovaná zelenina, mořské plody, občas ryba. "Děti mají své favority - milují lososa a někdy si k večeři vezmou třeba kuřecí nugety. Naučili jsme se to brát s nadhledem," dodává Hall.
Po všech těch letech výzkumu se Hall vrací k jednoduché pravdě: žádná zkratka neexistuje. "Nakonec se zase všechno vrací k nudným radám, které už dávno známe - jezme víc ovoce, zeleniny a celozrnných produktů, méně nasycených tuků, cukru a soli," shrnuje. A i když se svět momentálně dívá na průmyslově zpracované potraviny jako na hlavního viníka, Hall zůstává střízlivý: "I mezi nimi se dají najít zdravé volby. Jde jen o to, jak a v jakém množství je používáme."
Zdroj: The Washington Post