Burgerfest 2025: Když se burger stane uměním a puberta gastronomickým zážitkem

Organizátoři Burgerfestu se spojili s putovním Burger Street Festivalem a vytvořili obří Burger arénu. Cíl je jasný: ukázat, že burger je víc než jen karbanátek v housce. Je to umění, které se rodí přímo před očima návštěvníků z těch nejčerstvějších surovin.
Letošní ročník má navíc oficiální záštitu Velvyslanectví USA v Praze. Ano, čtete správně. Ambasáda, která by měla řešit spíš diplomatické vztahy, se rozhodla podpořit souboj o nejlepší burger v Čechách a na Moravě. To jen dokazuje, že americká kultura není jen o Hollywoodu a hip-hopu, ale taky o pořádně šťavnatém mase v nadýchané housce.
Na festivalu se můžete těšit na spoustu burgráren, které vám ukáží, že i "rychlé" jídlo může být prvotřídní. Kromě toho je připravený program pro každého. Děti se zabaví v dětském koutku, dospělí si užijí živou hudbu, stand-up show a kuchařské show. Vrcholem všeho pak bude epický souboj dvou "burgervládců" Čech a Moravy. Očekává se, že to bude podívaná, která by mohla trumfnout i jakýkoliv film o superhrdinech.
Burgerfest 2025
- Od 5. do 7. září v Port 7 v Praze - Holešovicích
- Desítky špičkových burgráren z celého Česka
- Festival vyvrcholí prestižní soutěží o Nej burger a titul Nej burgrárny
- Na návštevníky čeká pestrý doprovodný program, živá hudba, chill zóny a spousta aktivit