Magazín

Burgerfest 2025: Když se burger stane uměním a puberta gastronomickým zážitkem

Magazín Magazín
před 5 minutami
Burgerfest už 14 let bojuje proti mýtům o americkém jídle. Letošní ročník, který se koná v Port7 v pražských Holešovicích, slibuje svého druhu revoluci, protože upozorňuje, že burger není jen placka z fast foodu, ale umělecké dílo.
Burgerfest upozorňuje, že burger není jen placka z fast foodu, ale umělecké dílo.
Burgerfest upozorňuje, že burger není jen placka z fast foodu, ale umělecké dílo. | Foto: Shutterstock

Organizátoři Burgerfestu se spojili s putovním Burger Street Festivalem a vytvořili obří Burger arénu. Cíl je jasný: ukázat, že burger je víc než jen karbanátek v housce. Je to umění, které se rodí přímo před očima návštěvníků z těch nejčerstvějších surovin.

Související

Na Palmovce zabodoval s PřívYESem. Plácek u vody provoněl díky burgerům i quesadille

PřívYES, přívěs, jídlo, gastronomie, Palmovka, Libeň, burger, quesadilla, street food
19 fotografií

Letošní ročník má navíc oficiální záštitu Velvyslanectví USA v Praze. Ano, čtete správně. Ambasáda, která by měla řešit spíš diplomatické vztahy, se rozhodla podpořit souboj o nejlepší burger v Čechách a na Moravě. To jen dokazuje, že americká kultura není jen o Hollywoodu a hip-hopu, ale taky o pořádně šťavnatém mase v nadýchané housce.

Na festivalu se můžete těšit na spoustu burgráren, které vám ukáží, že i "rychlé" jídlo může být prvotřídní. Kromě toho je připravený program pro každého. Děti se zabaví v dětském koutku, dospělí si užijí živou hudbu, stand-up show a kuchařské show. Vrcholem všeho pak bude epický souboj dvou "burgervládců" Čech a Moravy. Očekává se, že to bude podívaná, která by mohla trumfnout i jakýkoliv film o superhrdinech.

Burgerfest 2025

  • Od 5. do 7. září v Port 7 v Praze - Holešovicích
  • Desítky špičkových burgráren z celého Česka
  • Festival vyvrcholí prestižní soutěží o Nej burger a titul Nej burgrárny
  • Na návštevníky čeká pestrý doprovodný program, živá hudba, chill zóny a spousta aktivit
 
Mohlo by vás zajímat

Zemřel režisér Kalendária Petr Obdržálek. Manželovi Saskie Burešové bylo 84 let

Zemřel režisér Kalendária Petr Obdržálek. Manželovi Saskie Burešové bylo 84 let

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce
8 fotografií

Gottwaldova mumie. Příběh ženy, která získala "lukrativní džob" v mauzoleu

Gottwaldova mumie. Příběh ženy, která získala "lukrativní džob" v mauzoleu

Do kin jde další film Nepela. Slavného krasobruslaře v něm bude hrát Josef Trojan

Do kin jde další film Nepela. Slavného krasobruslaře v něm bude hrát Josef Trojan
1:28
Magazín.Aktuálně.cz Obsah jídlo festival USA fast food gastronomie

Právě se děje

před 5 minutami
Burgerfest 2025: Když se burger stane uměním a puberta gastronomickým zážitkem

Burgerfest 2025: Když se burger stane uměním a puberta gastronomickým zážitkem

Burgerfest už 14 let bojuje proti mýtům o americkém jídle.
před 5 minutami
Černá Hora - Česko 0:1. Fantastický úvod, Červ dal nádherný gól, Schick měl zvýšit

ŽIVĚ
Černá Hora - Česko 0:1. Fantastický úvod, Červ dal nádherný gól, Schick měl zvýšit

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Černou Horou a Českem.
před 16 minutami
Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem.
před 41 minutami
Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejdříve objednávka zabití psa přítelkyně exmanžela, teď dva mrtví dalmatinové. Rozhodnou volby domácí mazlíčci?
před 57 minutami
Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Brblání na vrchnost nejen v hospodách je tradičně oblíbená kratochvíle většiny z nás. Užitečné je to ale v tom, že vás to ukotví v realitě.
před 59 minutami
Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále US Open.
Aktualizováno před 1 hodinou
Finále US Open: Siniaková s Townsendovou titul nezískaly, prohrály ve dvou setech

Přenos skončil
Finále US Open: Siniaková s Townsendovou titul nezískaly, prohrály ve dvou setech

Sledovali jste online přenos z finále dámské čtyřhry tenisového US Open.
Další zprávy