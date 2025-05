Živá kuchyně na chodníku v Soulu: Když se moře servíruje pod širým nebem

Korejská pouliční kuchyně je fenomén, který uchvacuje nejen rozmanitostí chutí, ale i atmosférou rušných trhů, kde se mísí vůně, barvy a živá energie. Díky poloze Korejského poloostrova obklopeného mořem ze tří stran, nabízejí streetfood stánky a trhy nepřeberné množství čerstvých i fermentovaných ryb a mořských plodů, které jste možná ještě nikdy neviděli.

Naše výprava začala v Noryangjin Fish Market v Soulu, kde lze ochutnat neuvěřitelné množství čerstvých mořských plodů - od krabů, krevet, mušlí až po méně známé druhy jako mořské ananasy nebo rejnoky.

Trhy v hlavním městě nabízejí nejen syrové produkty, ale i hotová jídla, která si můžete dát přímo na místě. Atmosféra je unikátní - ruch, vyvolávání prodejců, možnost vybírat si z akvárií živé mořské tvory a nechat si je připravit na počkání.

A co dělá korejský streetfood tak jedinečný? Především kontrast. Na jednom konci ulice dostanete smažené mini kraby - celé, křupavé, servírované do kelímku jako popcorn. O pár kroků dál pak sušené sépie lisované do placiček, které se ohřívají na roštu a vydávají nenapodobitelnou vůni jakési "grilované slanosti". A mezi tím tisíce špízů, mořských řas, nakládaných krabů, úhořů na rýži, batátů pečených v uhlí a samozřejmě kimchi ke všemu.

Ať už je to sashimi z noční rybí burzy, fermentovaný krab nebo miska bibimbapu podávaná v královském kovu, jedno mají korejské pokrmy společné: úctu k surovině a odvahu v chuti. Pro Evropana to může být šok. A právě tahle propast mezi očekáváním a skutečností dělá z korejského streetfoodu ten nejsilnější gastro zážitek.