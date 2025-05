Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici

Trendem posledních let ve vesnických zabijačkách jsou stále častěji různá šidítka - například zakoupení už poražených a napůlených prasat, ze kterých se pak dělají domácí zabijačkové výrobky. Šetří to tu nejhorší špinavou práci z celé akce, ale dá se tomu v takovém případě vůbec ještě říkat "zabijačka"? Aktuálně.cz přináší fotoreport z místa, kde se téměř vše dělá ještě postaru.

Mnozí lidé si domácí zabijačky vybavují jako traumatické zkušenosti z dětství, kdy byli svědky nějaké brutální krvavé podívané. V tomto případě se není čeho bát - řezník Václav je zkušený muž na svém místě, prase v jeho péči nikdy netrpí. Ba co víc - mnohdy ani netuší, že si pro něj jde smrt.

Václav má za léta praxe osvědčený profesionální postup. "Vždycky vlezu za prasátkem do výběhu, žádné nahánění s pistolí. Když si přijde pro jídlo, co mu nesu, a když žere, tak ho jednou ranou skolím - bez bolesti, když nic netuší. Není to žádný krvák, všechno proběhne v klidu."

Podle dat ministerstva zemědělství se skutečně domácí porážky prasat dělají stále méně často. Zatímco v roce 2021 evidovalo ministerstvo zemědělství přes 30 tisíc domácích zabijaček, za minulý rok to bylo necelých 19 tisíc.

V galerii jsme (kromě samotné porážky) zdokumentovali průběh tohoto slavnostního dne.