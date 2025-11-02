Zaplatit nákup, objednat dovolenou, zařídit pohřeb. Češi řeší přes internet i smrt

"Každý člověk si zaslouží jedinečné a důstojné rozloučení," říkají zakladatelé online pohřební služby Goodbye. Jejich projekt vznikl z vlastní zkušenosti s neempatickým jednáním tradičních ústavů. "Setkávali jsme se s uspěchanými obřady a pochmurnou atmosférou za neúměrné ceny. Chtěli jsme to dělat jinak - s důrazem na osobní přístup a bez zbytečného stresu," vysvětlují.
"Mladší lidé oceňují, že pohřeb mohou zařídit online, klidně i z dovolené. Naopak těm, kteří preferují osobní jednání, doporučujeme jiné služby. Chápeme, že digitální forma nemusí vyhovovat každému," dodávají.
Méně pompéznosti, více osobnosti
Z jejich zkušeností vyplývá, že největší zájem je o jednoduchou kremaci bez obřadu. Rostoucí popularitě se ale těší i ekologické urny, které se v půdě samy rozloží, nebo památeční šperky a skleněné předměty s drobným množstvím popela.
"Jednou z nejoblíbenějších je urna Reborn, do které se vkládá semínko nebo sazenice stromu. Z popela tak symbolicky vyroste nový život," popisují zástupci služby.
Smuteční obřady se podle nich mění - jsou menší, osobnější a méně formální. Hraje oblíbená hudba zesnulého, promítají se fotografie a někdy se rodina rozloučí až s urnou.
Konec tabu?
Smrt zůstává v Česku stále citlivým tématem. Podle interního průzkumu o ní více než 40 procent rodin vůbec nemluví. "Někteří se bojí, že přemýšlet o pohřbu znamená smůlu, ale vidíme, že se to pomalu mění - zejména díky ekologickým trendům a otevřenější komunikaci na sociálních sítích," uvádějí zakladatelé start-upu.
Právě kolem Dušiček přichází období, kdy lidé o těchto věcech mluví častěji. "V té době nás kontaktují i lidé, kteří si chtějí vyjasnit přání ohledně svého budoucího rozloučení nebo sepsat závěť," říká tým Goodbye.
Budoucnost: voda místo ohně a návrat do země
Zakladatelé Goodbye věří, že české pohřebnictví čeká zásadní proměna. Lidé se podle nich stále častěji odklánějí od anonymních obřadů k osobním rozloučením a ekologickým formám pohřbů.
"Ve světě se rozšiřují nové způsoby, například akvamace, která využívá místo ohně horkou vodu a tělo se při ní rozloží přirozeněji, nebo teramace - někdy nazývaná přirozená kompostace, jež umožňuje, aby se tělo rozložilo v organickém prostředí a proměnilo se v živnou půdu."
"Jsou to způsoby, které propojují úctu k zesnulému s respektem k přírodě a ukazují, že i konec života může být začátkem nového cyklu," vysvětlují zástupci služby.
Ať už se člověk rozhodne pro jakoukoli formu rozloučení, jedno zůstává stejné - potřeba dát sbohem s láskou a respektem. Protože pohřeb není jen smrt, ale i způsob, jak si připomenout život.