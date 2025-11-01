Magazín

Tajemný hrob na hřbitově bláznů: kdo byla mladá žena, jejíž jméno se nesmí vyslovit?
Na okraji Prahy, jen pár kroků od psychiatrické nemocnice, se za vysokou zdí rozprostírá místo, kde se čas zastavil.
Stromy tu šeptají do větru dávno zapomenuté příběhy a mezi zarostlými cestami se proplétá zvláštní klid – ne nepříjemný, spíš těžko pojmenovatelný.
Bohnický ústavní hřbitov, někdy s lehkou ironií nazývaný hřbitov bláznů, má dnes atmosféru, kterou nevymyslí žádný scenárista.
Foto: Tereza Šolcová
Na okraji Prahy, jen pár kroků od psychiatrické nemocnice, se za vysokou zdí rozprostírá místo, kde se čas zastavil. Stromy tu šeptají do větru dávno zapomenuté příběhy a mezi zarostlými cestami se proplétá zvláštní klid – ne nepříjemný, spíš těžko pojmenovatelný. Bohnický ústavní hřbitov, někdy s lehkou ironií nazývaný hřbitov bláznů, má dnes atmosféru, kterou nevymyslí žádný scenárista.

Hřbitov vznikl na počátku 20. století, když tehdejší Královský český ústav pro choromyslné potřeboval vlastní pohřebiště. Dvanáctého září roku 1909 byl nový hřbitov slavnostně vysvěcen farářem Josefem Mejsnarem z Klecan. Na obřadu se tehdy sešli i úředníci ústavu, zaměstnanci a samotní pacienti. Prvním pohřbeným byl jedenáctiletý chlapec jménem František - příběh, který se ztratil stejně tiše jako celé generace po něm.

Bohnický hřbitov skrývá mimo jiné i legendu o Gavrilu Principovi, atentátníkovi ze Sarajeva. | Foto: Tereza Šolcová

Na ploše zhruba dva a půl hektaru dnes odpočívají více než čtyři tisícovky lidí. Většina z nich byli pacienti bohnické léčebny pohřbívaní v letech 1909 až 1951. Když došlo o dekádu později k předání hřbitova Pohřební službě hlavního města, začal pomalu mizet z paměti. Zůstal bez dozoru, pomalu zarůstal břečťanem a ztrácel svoji docela jedinečnou tvář. Uprostřed areálu dodnes stojí kaple s márnicí a kamenná mohyla připomínající vojáky první světové války, kteří v ústavu zemřeli. Je to místo důstojné, i když poznamenané časem. 

Hrob, který vzdoruje času

Když se procházíte mezi břečťanem porostlými hroby, většině z nich schází náhrobní kámen. Mech, pádící roky a nenechavé lidské ruce udělaly své. O to víc však zaujme náhrobek, který stojí u cesty kousek před bývalou kaplí - neporušený, čistý, s jasným nápisem. Označuje místo posledního odpočinku ženy jménem Maria Tuma Reiter. Marek Skřipský o ženě na webu zasvěceném bohnickému hřbitovu píše:

"Hřbitovní kámen označuje místo posledního odpočinku mladé ženy, jejíž jméno by se podle tradice nemělo vyslovovat. K tradicím chovám úctu, ale napsat není totéž, co vyslovit. Takže - jde o hrob Marie Tumy Reiter, která zemřela v dubnu 1912, ve věku pouhých devětadvaceti let. Její neporušený náhrobek provokuje k otázkám. Kdo vůbec byla Maria Tuma Reiter?"

Podle autora pocházela žena ze Štýrska, z Rakouska. Do Prahy přišla za prací a provdala se za českého kovodělníka Antonína Tůmu. Měli dvě děti a žili obyčejný, zřejmě spokojený život. Maria pracovala jako chůva v zámožné rodině - a nic nenasvědčuje tomu, že by trpěla duševní chorobou, jak se často chybně uvádí. V úředních knihách je jako příčina smrti uveden zápal plic, s poznámkou "zemřela náhle".

Břečťan a volně rostoucí vegetace postupně pohltily většinu hrobů. | Foto: Tereza Šolcová

To, co zůstává záhadou, není její smrt, ale to, co přišlo potom. Zatímco ostatní hroby se rozpadaly a mizely, Mariin náhrobek přetrval. Desítky let. Kdo se o něj staral, když hřbitov chátral a byl dávno uzavřený? První roky zřejmě pečoval manžel, možná i děti - napovídá tomu nápis "Unsere geliebte Mutter", naše milovaná matka. Jenže čas běžel dál a rodina zmizela stejně jako ostatní. Přesto se někdo, po desetiletí neznámý, staral dál.

Když se po roce 2000 začala o hřbitov zajímat veřejnost, objevili dobrovolníci ze spolku Tajemná místa právě tento neobvykle zachovalý hrob. Od té doby jej udržují, přidávají svíčky, květiny a občas i drobné předměty od anonymních návštěvníků. Někteří z nich tvrdí, že tu cítí zvláštní energii - jiní se tomu smějí. 

"Palec nahoru musím v tomto směru chtě nechtě ukázat i spiritistům, jakkoliv jejich údajnou komunikaci s mrtvou Marií vnímám - mírně řečeno - velmi kriticky. Jestliže s ní "mluví", zajímalo by mě, zda umí německy, protože němčina byla pro mladou ženu rodnou a hlavní řečí. No, zarýt jsem si musel, ale nic ve zlém," dodává s lehkou ironií Skřipský. 

Stín atentátníka

Bohnický hřbitov si ovšem nese i další, mnohem odvážnější legendu. Říká se, že právě tady, v jednom z neoznačených hrobů, může ležet Gavrilo Princip - muž, jehož výstřely v Sarajevu rozpoutaly první světovou válku. Oficiální verze zní jinak: Princip zemřel v roce 1918 na tuberkulózu v terezínské pevnosti, kde si odpykával dvacetiletý trest za vraždu následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu. Po válce mělo být jeho tělo exhumováno a převezeno do Sarajeva. Jenže jistotu o tom nikdy nikdo neměl.

Teprve po letech se začaly objevovat zmínky o zvláštním nočním pohřbu, který proběhl na bohnickém hřbitově pouhé dva dny po Principově smrti. Prý dorazila vojenská eskorta z Terezína, vykopala hrob a uložila do něj tělo muže, jehož jméno se nikde neobjevilo.

Hřbitov se rozprostírá na více než dvou a půl hektarech zarostlé historie. | Foto: Tereza Šolcová

Za okupace, v roce 1942, odhalilo gestapo mezi pracovníky bohnické léčebny skupinu, která se podílela na protinacistickém odboji. Během výslechů pak měl bohnický hrobník Slavata zmínit pohřeb z 1. května 1918 - a jméno, pod nímž byl muž v knize zemřelých zapsán: Karel Chotěžovský, údajně bývalý voják a natěrač.

Záznam časově odpovídá Principově smrti, stejně jako lékařská diagnóza - "úbytek mozku", univerzální formulace, kterou tehdy ústav používal. Shoda náhod? Možná. Ale právě v tom tkví kouzlo tohoto místa. Hřbitov, který měl být zapomenutý, stále nutí návštěvníky klást si otázky, na které dnes už jen těžko někdo dokáže najít odpověď. 

Stromy nad hřbitovem šeptají do větru dávno zapomenuté příběhy těch, kteří tu spočinuli. | Foto: Tereza Šolcová

Dnes sem lidé přicházejí s respektem. Někteří z touhy po tajemnu, jiní jen proto, že tu je zvláštní klid, který v rušné Praze nenajdete. Pokud se někdo chce dozvědět víc, může si domluvit i komentovanou prohlídku - ty pořádá místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek. "Někdo tady cítí nějakou energii, která může souviset právě s tím, že ti lidé odešli tak, jak nejspíš odejít neměli. Kdysi jsem k tomuto místu sám měl respekt a možná jsem se tu i lehce bál," popsal pro Aktuálně.cz před časem správce největšího hřbitova choromyslných v Evropě Vítek, který se o areál začal starat ještě jako dobrovolný hasič.

