Výpadek amerických peněz by mohl způsobit smrt milionů lidí. Ohrožen je boj proti HIV

Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že výpadek americké finanční podpory povede k mohutnému omezení globálního boje proti smrtelným nemocem, jako je malárie nebo AIDS.

Pokud Spojené státy nadále nebudou poskytovat podporu, mohlo by to už letos způsobit 15 milionů dodatečných případů onemocnění malárií, přičemž zhruba 107 tisíc lidí by na tuto nemoc mohlo zemřít, řekl v Ženevě podle agentury DPA šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Přerušení pomoci v boji proti viru HIV by pak podle něj mohlo způsobit smrt tří milionů lidí na AIDS, což by činilo trojnásobek oproti minulému roku.

Ghebreyesus rovněž varoval před ústupem z boje proti tuberkulóze či spalničkám. Celosvětová síť více než 700 laboratoří pro potírání spalniček a zarděnek byla dosud financována výhradně Spojenými státy a nyní stojí bezprostředně před ukončením činnosti, zdůraznil šéf WHO.

Právo a humanita

Jeho prognózy souvisí s drastickými škrty nové americké administrativy při financování americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) a dalších institucí, které podporují zdravotnické projekty v zahraničí. Americký prezident Donald Trump ohlásil také vystoupení USA z WHO, což povede k bolestným škrtům.

Podle Ghebreyesuse má Amerika právo rozhodovat o tom, jak a v jakém rozsahu chtějí pomáhat. Zároveň ale prohlásil, že má také odpovědnost zajistit, že její přímá finanční pomoc bude zastavena spořádaně a humánně, aby si země mohly najít alternativní zdroje financování.