V norské Popelce se líbají dva muži, v Česku tato scéna nebude. Distributor se brání

Den před Vánoci uvedou česká kina norskou verzi pohádky Tři oříšky pro Popelku. Remake slavného filmu režiséra Václava Vorlíčka obsahuje i scénu, ve které se líbají dva muži. K vidění je ale jen pro diváky v Norsku. Mezinárodní verze, která se bude promítat i v Česku, tuto scénu neobsahuje.

Norskou verzi slavné pohádky distribuuje v Česku společnost Bontonfilm, která se brání nařčení, že by film jakkoliv cenzurovala a scénu dvou líbajících se mužů vystřihla.

"Mezinárodní verze filmu Tři přání pro Popelku určená pro distribuci mimo Norsko a verze, kterou máme k dispozici, moment polibku dvou mužů vůbec neobsahuje. Popelku všichni považujeme za naši, nicméně tento film a norská verze Tří oříšků je zahraniční film a my jako distributor pracujeme s verzí určenou pro zahraniční distribuci," vysvětlil Lukáš Vedral z Bontonfilmu.

Nad otázkou, proč se verze liší, lze podle jeho slov jen spekulovat. "My se domníváme, že jde o projev nedůvěry a obavu, že by takový moment diváci mimo Norsko nepřijali," myslí si Vedral, který dodal, že se Bontonfilm pokusí dát do tuzemských kin norskou neupravenou verzi.

Vorlíček remaku fandil

Nový film vznikl ještě se souhlasem Vorlíčka, který zemřel před dvěma lety. "O slávě své Popelky a její oblibě v Norsku věděl a fanoušků tam si velice vážil. Remaku velice fandil, ale zároveň z něj bylo cítit, že si je jistý tím, že jeho mistrovství stejně překonat nelze," uvedl Pavel Berčík z Evolution Films, který licenci na novou verzi Tří oříšků pro Popelku pomáhal domlouvat.

"Originální film diváci oprávněně považují za národní poklad, zveřejnění upoutávky k nové verzi vzbudilo hodně emocí. My jsme ale především hrdí, že se český film dočkal zahraničního převyprávění, svého remaku. Myslím, že si film zaslouží, abychom ho divákům nabídli ke zhlédnutí," podotkl Ondřej Kulhánek z Bontonfilmu.

V roli Popelky se představí norská hudební hvězda Astrid Smeplassová vystupující pod uměleckým jménem Astrid S. "Celé moje dětství jsem se každé Vánoce dívala na původní českou Popelku, neboť se u nás v Norsku stala součástí vánočních tradic. Je to role, ke které člověk přistupuje s maximální pokorou. Popelku a její příběh mám moc ráda a doufám, že lidé budou chtít naše nové zpracování vidět a bude se jim líbit," uvedla Astrid S, jež kvůli roli podstoupila trénink jízdy na koni i výcvik lukostřelby.