Magazín

Uklízeč zničil umělecké dílo. Stačil kousek toaletního papíru a bylo po umění

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Říká se, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. A právě ty stály za kuriózním incidentem v muzeu výtvarného umění v tchajwanském Keelungu. Místní dobrovolný uklízeč měl totiž zjevně jinou představu o tom, co je a co není umění – a když sáhl po kousku toaletního papíru, spustil řetězec událostí, které v muzeu vyvolaly pořádný rozruch.
Jeden dobrovolný uklízeč a kousek toaletního papíru zničily umělecké dílo v muzeu výtvarného umění v tchajwanském Keelungu. Ilustrační foto.
Jeden dobrovolný uklízeč a kousek toaletního papíru zničily umělecké dílo v muzeu výtvarného umění v tchajwanském Keelungu. Ilustrační foto. | Foto: pexels.com

V Keelungu na severovýchodním pobřeží Tchaj-wanu byla začátkem listopadu zahájena výstava We Are Me od umělce Chena Sung-chih. Ten pracuje se stavebními materiály a běžnými předměty z domácnosti a jejich kontextem.

Symbol pomíjivosti

Součástí instalace jsou i stará zrcadla pokrytá vrstvou prachu a nečistot, která mají symbolizovat lidskou pomíjivost, mizení i proměnu. A právě to se nakonec stalo kamenem úrazu. Nebo možná dalším symbolem oné pomíjivosti…

Když totiž uklízeč, který v muzeu vypomáhal, zahlédl zrcadlo, na němž byla kromě silné vrstvy prachu i viditelná šmouha, nezaváhal. Vzal kousek toaletního papíru a zrcadlo pečlivě vyleštil. Kolegové si bohužel všimli příliš pozdě, co se děje - a zkáza byla dokonána.

Vedení muzea se umělci omluvilo. Uvést dílo do původního stavu podle něj není možné - prach se na něm totiž usazoval dlouhé roky a zmíněná šmouha byla záměrnou součástí díla, která měla odkazovat na kulturní uvědomění střední třídy.

Související

"Pohlreich by se oběsil." Retro bufet vaří podle starých norem a dělá kuře s broskví

Retro bufet 1982 Nový Bor
29 fotografií

Nový úhel pohledu

Někteří umělečtí kritici ale upozorňují, že i tato "nehoda" může dílu dodat nový význam - spontánní utření prachu a vyleštění zrcadla může samo o sobě reflektovat proměny vnímání a hodnot umění.

Lehce úsměvný případ přitom není ojedinělý - podobné incidenty se v minulosti objevily už několikrát. Například v Německu uklízečka omylem odstranila část barvy z díla Martina Kippenbergera, protože ji považovala za špínu.

Možná je tedy na místě ptát se, jak jsou neobvyklá či konceptuální díla vysvětlena nejen návštěvníkům, ale i personálu muzeí. A zda by se muzea neměla více zaměřit na to, aby každý, kdo v nich pracuje, spolehlivě poznal rozdíl mezi uměním a nepořádkem.

Mohlo by vás zajímat

Britský umělec Damien Hirst pálil svá fyzická díla. Lidé zvolili jejich digitální formu (12. 10. 2022)

Britský umělec Damien Hirst pálil svá fyzická díla. Lidé zvolili jejich digitální formu. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Najdu sám sebe v porouchaném světě? ptají se nové knihy z Arga. Ale každá jinak

Najdu sám sebe v porouchaném světě? ptají se nové knihy z Arga. Ale každá jinak

Mimořádně vzácné dílo. Klimtův obraz se vydražil skoro za 5 miliard korun

Mimořádně vzácné dílo. Klimtův obraz se vydražil skoro za 5 miliard korun

Vyfotil Slunce jako nikdo předtím. Fotograf zachytil hvězdu i s padajícím vetřelcem

Vyfotil Slunce jako nikdo předtím. Fotograf zachytil hvězdu i s padajícím vetřelcem

Raději shořet než vyhasnout. Pravidla Nirvány propojují divadlo a rockový koncert

Raději shořet než vyhasnout. Pravidla Nirvány propojují divadlo a rockový koncert
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle zrcadlo čištění muzeum výstava Tchaj-wan moderní výtvarné umění umění expozice

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Nový mírový plán pro Ukrajinu? Bílý dům v utajení jedná s Ruskem

ŽIVĚ
Nový mírový plán pro Ukrajinu? Bílý dům v utajení jedná s Ruskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 4 minutami
Najdu sám sebe v porouchaném světě? ptají se nové knihy z Arga. Ale každá jinak

Najdu sám sebe v porouchaném světě? ptají se nové knihy z Arga. Ale každá jinak

Letos na podzim vycházejí prózy K tichu, Error in calculo a Melancholie. Dvě z nich jsou prvotiny a všechny stojí za pozornost.
Aktualizováno před 12 minutami
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky

ŽIVĚ
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 13 minutami
Trhavinu na koleje dali podle Poláků Ukrajinci placení Rusy. "Rusofobie," říká Kreml

Trhavinu na koleje dali podle Poláků Ukrajinci placení Rusy. "Rusofobie," říká Kreml

Exploze o víkendu poškodila klíčovou železniční trať Varšava–Lublin, po níž směřují i vlaky na Ukrajinu.
před 1 hodinou
Mimořádně vzácné dílo. Klimtův obraz se vydražil skoro za 5 miliard korun

Mimořádně vzácné dílo. Klimtův obraz se vydražil skoro za 5 miliard korun

Podle agentury AFP se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
před 1 hodinou
Češky šokují MS v beachvolejbale. Náhradní pár smetl světové čtyřky a je v osmifinále

Češky šokují MS v beachvolejbale. Náhradní pár smetl světové čtyřky a je v osmifinále

Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou porazily na mistrovství světa v Adelaide nasazené čtyřky.
před 1 hodinou
Neuvěřitelná pohádka rekordního trpaslíka. Curacao dotáhl na MS Advocaat od televize

Neuvěřitelná pohádka rekordního trpaslíka. Curacao dotáhl na MS Advocaat od televize

Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa.
Další zprávy