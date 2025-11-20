Magazín

2:20. Do aukce jdou hodinky magnáta, který na Titanicu zemřel v objetí ženy

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 4 hodinami
Scéna staršího páru, který v objetí na lůžku čeká na smrt, zatímco se do kajuty valí voda, patří k nejsilnějším momentům Cameronova velkofilmu Titanic. Není to jen fikce. Manželé Strausovi skutečně odmítli jeden bez druhého opustit potápějící se loď. Teď ožívá jejich příběh skrze svědka posledních chvil: zlaté kapesní hodinky, které měl Isidor u sebe, když jeho tělo vylovili z oceánu.
Filmový Isidor a Ida Strausovi. Jejich příběh je součástí trháku Jamese Camerona.
Filmový Isidor a Ida Strausovi. Jejich příběh je součástí trháku Jamese Camerona. | Foto: heute.at/20th Century Fox

Pokud jste viděli velkofilm Jamese Camerona, jistě si vybavíte dojemnou scénu, ve které starší manželský pár leží v objetí na posteli, zatímco kolem stoupá voda. Cameron se inspiroval skutečným manželským párem - Isidorem a Idou Strausovými, kteří byli manželé neuvěřitelných čtyřicet let a skutečně při potopení Titanicu 15. dubna 1912 oba zemřeli.

Spolu až do konce

Ve své době Strausovi patřili ke společenské smetánce - Isidor byl spolumajitelem obchodního domu Macy´s v New Yorku. Na palubě nepotopitelného Titanicu byli jedněmi z nejbohatších cestujících.

Isidor a Ida Strausovi zemřeli na Titanicu.
Isidor a Ida Strausovi zemřeli na Titanicu. | Foto: Public domain / Wikimedia Commons

Díky svému věku a postavení měli oba nárok na místo v záchranném člunu. Svědci vypověděli, že důstojník nabídl místo Isidorovi. Ten však odmítl nastoupit, dokud na lodi zůstávaly ženy a děti. A Ida? Ta zase odmítla nastoupit do člunu bez svého muže. "Žili jsme spolu mnoho let. Kam jdeš ty, jdu i já," řekla údajně, než dala svůj kožich služebné, která se zachránila.

Jejich láska vydržela až do posledního okamžiku. Isidor i jeho manželka Ida tak byli mezi více než 1500 lidmi, kteří tehdy zemřeli.

Hodinky, které zastavily čas

Když šel Titanic ke dnu, měl u sebe Isidor i dárek od své ženy - 18karátové zlaté kapesní hodinky. Ida mu je darovala v roce 1888 k jeho 43. narozeninám.

Zatímco Ida nalezena nebyla, Isidorovo tělo bylo několik dní po tragédii vytaženo z mrazivých vod Atlantiku - spolu s jeho osobními věcmi, mezi nimiž jako zázrakem nechyběly ony nádherné hodinky s vyrytými iniciálami IS, které se zastavily v čase 2:20. Moment, kdy parník zmizel pod hladinou.

Hodinky putovaly k jeho synovi Jessemu a další roky se v rodině dědily z generace na generaci. Isidorův pravnuk Kenneth Hollister Straus nechal hodinový strojek opravit a zrestaurovat.

Přímí potomci Strausových dnes hodinky prodávají v aukci prostřednictvím aukční síně Henry Aldridge & Son v britském Devizes.

Poslední řádky z minulosti

Kromě hodinek půjde do aukce i dopis Idy Strausové adresovaný rodinnému příteli. Napsala ho na palubě Titanicu jen krátce poté, co loď opustila anglický přístav Southampton a vydala se do New Yorku. A jen pár dní před tragédií.

Související

Ballardův objev zbořil hollywoodský mýtus. Titanic se potopil jinak

Titanic vyplouvá, scéna z filmu

Slova plná nadšení a úžasu nad luxusem lodi se stala posledním svědectvím její radosti a naděje před osudným 15. dubnem: "To je ale loď. Obrovská a nádherně zařízená. Naše pokoje jsou zařízené s nejlepším vkusem a v té nejluxusnější výbavě!"

Překvapivé spojení s ponorkou Titan

Očekává se, že aukce hodinek vynese rekordní částku. Pro zajímavost - housle, na které hrál Wallace Hartley během toho, co se loď potápěla, vynesly v roce 2013 přes milion liber.

Zajímavostí na závěr je, že Ida a Isidor byli praprarodiče Wendy Weilové, manželky Stocktona Rushe, zakladatele společnosti Ocean Gate, která postavila ponorku Titan. Jeho posedlost Titanicem se však stala tragickou - stála život pěti lidí.

Zdroje: www.henryaldridge.comwww.bbc.com

Mohlo by vás zajímat

Vědci dokončili první kompletní 3D model Titaniku (18. 5. 2023)

Vědci dokončili první kompletní 3D model Titaniku | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ovlivnil ho klášter v Plasích. Na výtvarníka Kornatovského zavzpomínají v kostele

Ovlivnil ho klášter v Plasích. Na výtvarníka Kornatovského zavzpomínají v kostele

Velká sopečná oblast u Neapole se po staletích klidu probouzí, vědci jsou v pozoru

Velká sopečná oblast u Neapole se po staletích klidu probouzí, vědci jsou v pozoru

Původně tanečnice, dnes herečka s pověstí tvrdé obchodnice. To je Goldie Hawnová

Původně tanečnice, dnes herečka s pověstí tvrdé obchodnice. To je Goldie Hawnová
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Titanic parník loď manžel manželka smrt manželství hodinky lifestyle Southampton F.C. New York čas život potopení katastrofa nehoda tragédie Atlantický oceán led kra dopis dražba aukce dopis hudba ponorka

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Jeho protějškem coby českého trenéra je ve filmu hollywoodská hvězda Til Schweiger, který hraje trenéra americké reprezentace.
Aktualizováno před 10 minutami
Česko - Španělsko. Bitva o semifinále, Menšík vrací úder a první set jde do finiše

ŽIVĚ
Česko - Španělsko. Bitva o semifinále, Menšík vrací úder a první set jde do finiše

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále Davis Cupu mezi Jakubem Menšíkem a Pablem Carreňem ze Španělska.
Aktualizováno před 10 minutami
Na Českobudějovicku se ráno srazily dva vlaky, desítky zraněných, čtyři těžce

Na Českobudějovicku se ráno srazily dva vlaky, desítky zraněných, čtyři těžce

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek ráno srazil rychlík s osobním vlakem.
před 11 minutami

Ráno, které změnilo život desítkám lidí. Srážka vlaků u Zlivi obrazem

Ráno, které změnilo život desítkám lidí. Srážka vlaků u Zlivi obrazem
Prohlédnout si 10 fotografií
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se dnes brzy ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Desítky lidí se zranily, několik z nich těžce.
Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) záchranáři z místa odvezli čtyři těžce zraněné, devět středně a asi do 25 lehce zraněných. Mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková uvedla, že přijali po havárii pět těžce zraněných.
před 13 minutami
"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem
54:14

"Vy o nás máte hru?" Průvodci v tunelech smrti se podivují nad českým hitem

Proč český Vietcong v samotném Vietnamu vyvolává překvapení? Nový díl Krotitelů bossů si posvítil na to, jak hry formují obraz vietnamské války.
před 27 minutami
Ovlivnil ho klášter v Plasích. Na výtvarníka Kornatovského zavzpomínají v kostele

Ovlivnil ho klášter v Plasích. Na výtvarníka Kornatovského zavzpomínají v kostele

Vzpomínka na zemřelého výtvarníka Jiřího Kornatovského se uskuteční 21. prosince při mši svaté v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze.
před 55 minutami
Velká sopečná oblast u Neapole se po staletích klidu probouzí, vědci jsou v pozoru

Velká sopečná oblast u Neapole se po staletích klidu probouzí, vědci jsou v pozoru

Pár kilometrů od Neapole leží jeden z nejnebezpečnějších vulkanických systémů světa – Campi Flegrei. Vypadá to, že se po staletích klidu probouzí.
Další zprávy