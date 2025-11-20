2:20. Do aukce jdou hodinky magnáta, který na Titanicu zemřel v objetí ženy

Pokud jste viděli velkofilm Jamese Camerona, jistě si vybavíte dojemnou scénu, ve které starší manželský pár leží v objetí na posteli, zatímco kolem stoupá voda. Cameron se inspiroval skutečným manželským párem - Isidorem a Idou Strausovými, kteří byli manželé neuvěřitelných čtyřicet let a skutečně při potopení Titanicu 15. dubna 1912 oba zemřeli.
Spolu až do konce
Ve své době Strausovi patřili ke společenské smetánce - Isidor byl spolumajitelem obchodního domu Macy´s v New Yorku. Na palubě nepotopitelného Titanicu byli jedněmi z nejbohatších cestujících.
Díky svému věku a postavení měli oba nárok na místo v záchranném člunu. Svědci vypověděli, že důstojník nabídl místo Isidorovi. Ten však odmítl nastoupit, dokud na lodi zůstávaly ženy a děti. A Ida? Ta zase odmítla nastoupit do člunu bez svého muže. "Žili jsme spolu mnoho let. Kam jdeš ty, jdu i já," řekla údajně, než dala svůj kožich služebné, která se zachránila.
Jejich láska vydržela až do posledního okamžiku. Isidor i jeho manželka Ida tak byli mezi více než 1500 lidmi, kteří tehdy zemřeli.
Hodinky, které zastavily čas
Když šel Titanic ke dnu, měl u sebe Isidor i dárek od své ženy - 18karátové zlaté kapesní hodinky. Ida mu je darovala v roce 1888 k jeho 43. narozeninám.
Zatímco Ida nalezena nebyla, Isidorovo tělo bylo několik dní po tragédii vytaženo z mrazivých vod Atlantiku - spolu s jeho osobními věcmi, mezi nimiž jako zázrakem nechyběly ony nádherné hodinky s vyrytými iniciálami IS, které se zastavily v čase 2:20. Moment, kdy parník zmizel pod hladinou.
Hodinky putovaly k jeho synovi Jessemu a další roky se v rodině dědily z generace na generaci. Isidorův pravnuk Kenneth Hollister Straus nechal hodinový strojek opravit a zrestaurovat.
Přímí potomci Strausových dnes hodinky prodávají v aukci prostřednictvím aukční síně Henry Aldridge & Son v britském Devizes.
Poslední řádky z minulosti
Kromě hodinek půjde do aukce i dopis Idy Strausové adresovaný rodinnému příteli. Napsala ho na palubě Titanicu jen krátce poté, co loď opustila anglický přístav Southampton a vydala se do New Yorku. A jen pár dní před tragédií.
Slova plná nadšení a úžasu nad luxusem lodi se stala posledním svědectvím její radosti a naděje před osudným 15. dubnem: "To je ale loď. Obrovská a nádherně zařízená. Naše pokoje jsou zařízené s nejlepším vkusem a v té nejluxusnější výbavě!"
Překvapivé spojení s ponorkou Titan
Očekává se, že aukce hodinek vynese rekordní částku. Pro zajímavost - housle, na které hrál Wallace Hartley během toho, co se loď potápěla, vynesly v roce 2013 přes milion liber.
Zajímavostí na závěr je, že Ida a Isidor byli praprarodiče Wendy Weilové, manželky Stocktona Rushe, zakladatele společnosti Ocean Gate, která postavila ponorku Titan. Jeho posedlost Titanicem se však stala tragickou - stála život pěti lidí.
Zdroje: www.henryaldridge.com, www.bbc.com.