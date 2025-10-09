Magazín

Staří Římané v kanadském sekáči? Nečekaný nález odstartoval historický výzkum

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 2 hodinami
Nejdřív to vypadalo jako zašlé kovové šperky z bazaru za pár dolarů. Jenže když se na ně podíval někdo znalejší, přišlo překvapení. Nález z kanadského sekáče teď zkoumají odborníci – a může jít o středověký poklad s nečekanou historií. Možná dokonce až z časů Západořímské říše.
Sabrina Higgins (vpravo) a Barbara Hilden (vlevo) zkoumají vzácné artefakty, které byly darovány SFU ke studiu.
Sabrina Higgins (vpravo) a Barbara Hilden (vlevo) zkoumají vzácné artefakty, které byly darovány SFU ke studiu. | Foto: SFU/Sam Smith

V kanadském městě Chilliwack narazil zákazník místního charitativního second handu na hromádku opotřebovaných šperků. Na první pohled na nich nebylo nic zvláštního - obchod je prodával za 30 kanadských dolarů. Ostatně, jak připomínají regionální média, Chilliwack není zrovna místem, kde by člověk čekal nález šperků z antiky.

Klenoty mezi harampádím

Naštěstí v nich zákazník se zkušenostmi z archeologie rozpoznal něco víc než jen bezcenné drobnosti. Upozornil personál obchodu, že by mohlo jít o historicky cenné předměty a obchod následně kontaktoval odborníky ze Simon Fraser University (SFU).

Kompletní sada jedenácti prstenů a dvou medailonů.
Kompletní sada jedenácti prstenů a dvou medailonů. | Foto: SFU/Muzeum archeologie a etnologie

Je trochu úsměvné, že charitativní bazar Thrifty Boutique na svém webu slibuje luxusní zážitek z nakupování - zjevně své motto naplnili do posledního písmene.

"Thrifty Boutique nabízí luxusní zážitek z nakupování v sekáči, kde můžete objevit jedinečné nové i použité kousky, z nichž mnohé jsou poklady - metaforicky a, jak se ukázalo, i doslova," okomentovala nález Sue Knott z Chilliwack Hospice Society, "Tenhle příběh je krásnou připomínkou, že každý dar v sobě nese svoji historii a skrytý potenciál."

Středověk, nebo dokonce Římané

Obchod předal artefakty univerzitě SFU jako dar. Soubor jedenácti prstenů a dvou medailonků, o kterých se předpokládá, že pocházejí ze středověku nebo z římských dob, je nyní v péči tamního Muzea archeologie a etnologie SFU - v novém kurzu archeologie budou studenti zkoumat, odkud předměty pocházejí a z jakého období mohou být.

Studenti budou moci studovat artefakty v rámci nového kurzu archeologie - budou zjišťovat, odkud předměty pocházejí a z jakého období mohou být.
Studenti budou moci studovat artefakty v rámci nového kurzu archeologie - budou zjišťovat, odkud předměty pocházejí a z jakého období mohou být. | Foto: SFU/Sam Smith

"Je to neuvěřitelný dar a skvělá příležitost pro naše studenty," uvedla Sabrina Higgins, docentka globálních humanitních věd a archeologie, v tiskové zprávě, kterou univerzita vydala.

Higgins byla první expertkou SFU, která měla šanci se na předměty podívat. Specializuje se na římskou a pozdně antickou archeologii. Domnívá se ale, že artefakty s největší pravděpodobností pocházejí ze středověku.

"Myslím, že pocházejí odněkud z hranic bývalé Západořímské říše. Tvary, vzory a zpracování podle mě ukazují na období středověku, protože Římané obvykle používali trochu jiné materiály a techniky."

Univerzitní výzkum a otázka etiky

Podle univerzity bude výzkum šperků trvat minimálně celý semestr. Muzeum SFU přitom běžně nepřijímá předměty bez jasného původu - právě kvůli možnosti, že mohly být nelegálně vyvezeny nebo přímo ukradeny z archeologických nalezišť.

Tentokrát však odborníci udělali výjimku. I přes nejistý původ mají předměty vzdělávací hodnotu - a poslouží jako výchozí bod pro debaty o etice, vlastnictví a odpovědnosti muzeí při práci s nejasně doloženými nálezy.

"Studenti budou mít možnost řešit některé etické otázky, kterým čelilo i samotné muzeum při rozhodování, zda je přijmout," řekla Cara Tremain, odbornice na etiku v archeologii.

Artefakty budou součástí výstavy v muzeu SFU.
Artefakty budou součástí výstavy v muzeu SFU. | Foto: SFU/Sam Smith

Ať už výzkum šperků odhalí cokoli, kurátorka Barbara Hilden upozornila, že takový nález v second handu je naprosto mimořádný.

Tajemství původu a další otázky

Není vyloučeno, že některé ze šperků jsou padělky nebo že pocházejí z černého trhu s historickými památkami. Jedním z cílů výzkumu je zjistit složení materiálů a použité technologie - až poté bude možné určit jejich pravost.

Jakmile skončí základní výzkum, plánuje univerzita artefakty vystavit v muzeu, aby byly přístupné i veřejnosti. Do té doby zůstává původ předmětů záhadou.

Ale jedno je jisté - i mezi regály se zlevněnými bundami a starými knihami se může skrývat poklad, který úplnou náhodou odhalí někdo, kdo ví, kam se dívat.

