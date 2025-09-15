Myslela, že kupuje cetku. Sběratelka narazila v sekáči na nečekaný historický klenot

Prohledávat zboží v sekáči chce trpělivost, oko na detaily a trochu štěstí. Jessa Pena, TikTokerka vystupující pod přezdívkou @glitterandgoldfinds, ho měla víc než jen trochu.
Poklad mezi bižuterií
V jednom z houstonských obchodů se jí podařilo narazit na šperk, který se na první pohled nijak nelišil od ostatních - zlatavý náramek s drobnými ozdobami, bez visačky či popisku, byl prostě jen tak mezi ostatními šperky. Jenže Jess zaujal. Něco upoutalo její pozornost. A právě to "něco" se ukázalo jako klíčové.
Jessa Pena je obchodnice se starožitnými šperky a ví, na co se zaměřit při hledání jedinečných vintage kousků. Nikdy by však neočekávala, že najde něco tak unikátního. Jak ukázala ve svém virálním videu, které už má přes milion zhlédnutí, náramek byl všechno, jen ne obyčejný. Byl těžší, výrazně zdobený, s jemnými rytinami a barevným smaltem.
Starožitnost, kterou byste nečekali
Při bližším prozkoumání zjistila, že v ruce drží historický klenot - pravděpodobně z roku 1835, vyrobený z 18karátového zlata, s perlami, rubíny, topazy a unikátními detaily. Na zadní straně jednotlivých dílků jsou navíc vygravírované názvy švýcarských kantonů.
"Byla jsem nadšená, protože i když se v second handu občas objeví šperky, jen zřídkakdy tam mají něco skutečně starožitného, natož v dobrém stavu a se smaltem - který má tendenci se odlupovat," vysvětlila Jessa v rozhovoru pro What's The Jam, a dodala: "A starší šperky o ryzosti 18 a více karátů se nacházejí opravdu zřídka, protože je obvykle někdo prodá jen na roztavení, na zlato, aby rychle získal nějaké peníze - takže jsem byla z té vzácnosti obzvlášť nadšená."
Cena? Mnohem vyšší než hodnota zlata
Obchod, ve kterém náramek našla, ho prodával za 5 tisíc dolarů, což podle Jessy odpovídá přibližně jeho ceně ve zlatě. Jenže reálná hodnota může být mnohem vyšší - Jessa odhaduje částku mezi 12 až 25 tisíci dolary, vzhledem k jeho vynikající kvalitě, vzácnosti a propracovanému řemeslnému zpracování.
Lovci pokladů
Příběh Jessy Penu není o výjimečném štěstí, ale spíš o vnímavosti a zájmu o věci s historií. I v dnešní rychlé době platí, že opravdové poklady bývají schované tam, kde je nečekáme - třeba i mezi lacinou bižuterií, starými kabelkami a věcmi, které už dávno přišly o svého původního majitele. A i to je součástí jejich kouzla: díky síle sociálních sítí se z jednoho náhodného objevu stal virální fenomén, který nejen baví, ale také motivuje další "lovce pokladů".
Zdroj: The U. S. Sun, Newsweek.com.