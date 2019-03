Stařence je 90 let, sotva chodí a denně pracuje. Patří mezi nejstarší prodejce nudlí

Leong Yuet Mengová neujde víc než deset metrů bez pomoci. I v 90 letech však stařenka každý den od osmi ráno do pěti odpoledne připravuje a prodává tradiční nudle wonton na jednom ze singapurských tržišť. Městský stát usiluje o zapsání tradičních tržišť se stánky s jídlem na seznam světového dědictví UNESCO. Podle mnohých je jejich budoucí existence ohrožena, protože mladší generace preferuje zaměstnání v kancelářích.

Mengová vstává každý den okolo čtvrté ráno, a ještě než ji syn odveze na nákup na tržiště, propočítá účty a pomodlí se. Stánek v širším singapurském centru vede již desítky let.

Každý den připraví zhruba 200 porcí tradičního jídla sestávajícího z nudlí, listové zeleniny, grilovaného vepřového a knedlíčků.

"Snažím se to dělat, dokud to jde. Ale jsem stará. A bojím se, že všechny zkušenosti, které jsem se během let naučila, se ztratí. Žádné z mých dětí to nepřevezme," nechala se slyšet Leong.

Starých prodejců jako ona je však ve 110 tržištích po celém Singapuru několik. Tradiční seskupení pouličních prodejců jídla vznikla v 70. letech s cílem vyčistit ostrov a umístit je všechny pod jednu střechu.

A singapurská vláda nedávno oznámila, že hodlá požádat UNESCO, aby tržiště přidalo do seznamu nehmotných kulturních památek lidstva. Na rozhodnutí bude čekat rok.

Pouliční stánky s jídlem zřejmě jednoho dne zaniknou

Velkým problémem je totiž vysoký věk stánkařů, kterým je podle vládních údajů v průměru 59 let. Mladá generace preferuje spíše práci v kanceláři než celodenní upocené vaření na tržnici. Druhý problém jsou také rostoucí nájmy. Zatímco prodejci v 70. letech dostali velmi výhodný, dotovaný nájem, dnešní začínající stánkaři zaplatí mnohem více.

Singapurská vláda se snaží vzdělávání další generace pouličních prodejců podporovat. Kromě lekcí od protřelých stánkařů dostávají mladí také rady, jak se prosadit v podnikatelském prostředí, nebo pobídky na vybavení a nájem stánků na tržištích.

Podařilo se jim tak nalákat alespoň pár mladých Singapuřanů, které práce v korporátech přestala bavit. "Spousta mladých lidí to vidí jako příležitost, jak se stát svými vlastními šéfy. Pár mladých prodejců to nalákalo, ale je to spíš menšina," sdělila 32letá majitelka stánku s kávou Faye Saiová.

Zatímco mladší prodejci si myslí, že stát by měl do tohoto gastronomického světa lákat více mladých lidí, šedesátnice Lee Sah Bahová je přesvědčená, že řemeslo postupně vymizí.

"Nemyslím si, že by tahle tržiště přežila dalších 50 let. Je to příliš mnoho namáhavé práce, někdy pracujeme i 16 hodin denně. Děti zde dneska nechtějí pracovat," říká matka dvou dcer - učitelky v australském Melbourne a účetní v Singapuru.

Singapurských tradičních jídel od pouličních prodejců si všimli i světoví šéfkuchaři Anthony Bourdain a Gordon Ramsay. A někteří stánkaři prodávají i nejlevnější pokrmy oceněné michelinskou hvězdou, často v hodnotě do padesáti korun. Gastrotržiště nedávno proslavila také americká komedie Šíleně bohatí Asiati.

Video: Zdeněk Pohlreich o konci pořadu Ano, šéfe!