Prokremelský moderátor se bojí o vily v Itálii. Železná opona se vrací, zlobí se

Šířením prokremelské propagandy v ruské státní televizi si vydělával tak dobře, že si mohl pořídit hned dvě vily u Komského jezera v Itálii, kde má letní sídlo třeba i americký herec George Clooney. Kvůli ekonomickým sankcím, jimiž Evropská unie reaguje na ruskou invazi na Ukrajině, však moderátor Vladimir Solovjov může o luxusní nemovitosti přijít, což ho pěkně rozčílilo.

Se zjištěním, že moderátor ruské státní televize Vladimir Solovjov vlastní hned dvě vily poblíž Komského jezera v Itálii, přišel v roce 2019 opoziční aktivista Alexej Navalnyj.

Solovjov, který patří mezi známé tváře prokremelské propagandy, přitom západoevropské země v televizním vysílání opakovaně odsuzoval za jejich údajně zkažený životní styl.

Když se osmapadesátiletý moderátor dověděl, že by kvůli ekonomickým sankcím, kterými Evropská unie reaguje na ruskou invazi na Ukrajině, mohl o své nemovitosti v Itálii přijít, pořádně ho to rozlítilo. V pátečním přenosu svého pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem se tak znovu pustil do kritiky "zlého Západu". Píše o tom web Daily Beast.

"Myslel jsem, že Evropa je hájemstvím lidských práv, kde je všechno dovoleno a na soukromý majetek vám nikdo nemůže sáhnout. Za své nemovitosti jsem řádně zaplatil, doložil jsem svůj příjem, odváděl jsem obří sumy na daních. A najednou mi řeknou, že jsem na seznamu vlivných lidí, které budou trestat sankcemi," postěžoval si Solovjov ve své relaci.

"Jste Rus? Tak to vám budeme muset uzavřít bankovní účet, pokud ho máte v Evropě. A pokud jste si ho zřídil v Anglii, můžete na něm mít uložený jen omezený obnos. Ale proč? No protože jste Rus. Jsme snad svědky obnovení železné opony?" ptal se pobouřený moderátor.

Jako hvězda ruské státní televize Solovjov proslul také svými výpady vůči samostatné Ukrajině. Lidé z Navalného Fondu boje proti korupci si z něj proto o loňských Vánocích vystřelili, navštívili jeho italské vily a nechali mu tam jako dárek ukrajinské čokolády. Moderátora jejich vtip ale příliš nepobavil a označil ho za skandální narušení soukromí.

Jak obhájit invazi. Rusové otáčeli realitu naruby i v diskusním pořadu u Solovjova (video z 22. února)