Konzumujete stres? Potraviny, které mohou zhoršovat psychiku

Dnešní hektická doba nás stresuje. Nadměrný stres, který se stal naším nevítaným společníkem, si však zhoršujeme i my sami, a to třeba nedostatečným odpočinkem, konzumováním nevhodných potravin i rychlým pojídáním pokrmů. Co bychom měli odstranit z našich jídelníčků, abychom si nezhoršovali duševní pohodu?

Foto: Isifa/Thinkstock Kofein Nejen seriálová Lorelai Gilmorová je velkou milovníci kávy. Mnoho z nás si nedokáže představit začít den bez šálku tohoto velmi oblíbeného nápoje. Kofein, který je pro mnohé hnacím motorem, se nachází také v energetických drincích nebo čajích a ve velkém množstvím může způsobovat mnoho problémů. Jeho nadměrná konzumace může ublížit především jedincům, kteří trpí na úzkosti nebo mají hektickou práci. Zároveň může vést k únavě ledvin. Zvýšení hladiny kortizolu a adrenalinu kofeinem vede k neklidu, nervozitě, poruše spánku a ke zvýšení srdeční frekvence. Pokud trpíte některým z vyjmenovaných problémů, měli byste konzumaci nápojů s touto látkou při nejmenším omezit. Energii si můžete dodat třeba procházkou na čerstvém vzduchu nebo konzumací ovoce. Zajímavou alternativou může být matcha.