Poklady z blešáku. Prodat i koupit tu lze snad všechno

Na bleším trhu se leckdy ze starých krámů stávají nové poklady. Nakupování tam připomíná lov: nikdy nevíte, co ulovíte, ale vždycky to bude stát za to. Obvykle je to místo, kde se kýč potkává s uměním, přitahuje sběratele i ty, co shánějí praktické věci.

Bleší trhy jsou fenomén. Původně z konce osmdesátých a počátku devadesátých let, kdy se tam dalo objevit (skoro) všechno, co jinde chybělo. Navzdory všemu, blešáky vydržely až do dneška. Možná přitahují podivíny, sběratele všeho možného, ale vedle toho ukrývají nostalgii a opravdové poklady. Například blešák v Praze patří mezi největší v Evropě a těší se velké oblibě. Na bleším trhu se zkrátka mísí vůně starých věcí, praktických kousků a kuriozit s energií nových objevů. Místo, kde se můžete pobavit, inspirovat a možná i zbohatnout.