Omega 3 jako klíč ke zdraví mozku i srdce. Jak poznat, že jich máte dostatek?

před 1 hodinou
Tuky bývají často považovány za nepřítele zdraví. Pravda je ale jinde – bez nich by náš organismus vůbec nemohl správně fungovat. Rozhodující je však jejich kvalita a složení. Mezi ty nejprospěšnější tuky patří omega-3 mastné kyseliny, které hrají zásadní roli v řadě tělesných funkcí. Proč je jejich příjem důležitější, než si možná myslíte? A máte jich dostatek?
Foto: Shutterstock

Omega-3 mastné kyseliny patří mezi esenciální tuky - tělo si je neumí samo vytvořit, a proto je musíme přijímat ze stravy nebo doplňků. A přesně tady je kámen úrazu. Většina lidí jejich denní doporučenou dávku nedosahuje.

"Nedostatek omega-3 se může negativně projevit na zdraví mozku, srdce i imunity," upozorňuje nutriční terapeutka Karolína Beranová z FitKitchen. "Bohužel jejich příjem bývá často podhodnocený, zejména u lidí, kteří nejedí pravidelně ryby," dodává.

Které omega-3 známe a co dělají?

Omega-3 mastné kyseliny se dělí do tří hlavních skupin: ALA (kyselina alfa-linolenová), která se nachází především v rostlinných zdrojích, jako jsou lněná a chia semínka nebo vlašské ořechy. V těle se ale jen velmi omezeně přeměňuje na aktivní formy EPA a DHA.

EPA (eikosapentaenová kyselina) má silné protizánětlivé účinky. Pomáhá tlumit chronické záněty, které jsou spojeny s civilizačními chorobami jako ateroskleróza nebo metabolický syndrom. A v neposlední řadě DHA (dokosahexaenová kyselina), která je klíčová pro správnou funkci mozku a zraku a v dětství podporuje vývoj nervové soustavy a očí, přičemž v dospělosti zlepšuje paměť, koncentraci i náladu.

Vliv a bohaté zdroje

Jejich přínos je opravdu široký. Omega-3 podporují činnost mozku a nervové soustavy. EPA a DHA snižují hladinu krevních tuků, pomáhají udržovat cévy pružné, potlačují chronické záněty v těle, zlepšují zrak a také podporují imunitu.

"Omega-3 nejsou jen řešením pro ty, kdo mají vysoký cholesterol nebo problémy se srdcem. Jsou každodenní investicí do zdraví a prevence, kterou by měl zvážit každý," zdůrazňuje Beranová.

Nejbohatšími zdroji omega-3 jsou tučné mořské ryby jako losos, makrela, sardinky, sleď. Ale také mořské řasy, chia a lněná semínka, konopný olej či vlašské ořechy. "Pokud ryby jíte jen příležitostně, je pravděpodobné, že denní doporučenou dávku omega-3 nepokryjete. V takovém případě se vyplatí zvážit kvalitní doplněk stravy," doporučuje nutriční terapeutka.

Jak vybrat správný doplněk stravy s omega-3?

Na trhu najdete hned několik forem. Třeba rybí olej - klasika s ověřeným účinkem, krillový olej - obsahující omega-3 ve formě fosfolipidů, které se snadno vstřebávají a olej z mořských řas - ideální pro vegany.

Při výběru je podle specialistky potřeba sledovat hlavně obsah EPA a DHA - doporučuje se alespoň 250-500 mg denně. Nižší dávky často nemají dostatečný efekt.

Tuky tak nejsou nepřítel. Naopak. Ty správné, jako omega-3, jsou základní stavební kámen zdraví. Ať už si je dopřáváte ve formě kvalitních ryb, semínek, nebo doplňků, nezapomínejte na pravidelnost. Vaše srdce, mozek i imunita vám za to poděkují.

Dietní zlozvyky Čechů? Moc alkoholu a málo vlákniny, říkají nutriční terapeutky (31. 12. 2022)

Začít hubnout se dá kdykoliv, klidně i od 1. ledna. Kdo chce ale udělat radikální změnu většinou není tak úspěšný jako ten, kdo k tomu dojde postupně. | Video: Michael Rozsypal
 
