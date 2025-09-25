Omega 3 jako klíč ke zdraví mozku i srdce. Jak poznat, že jich máte dostatek?

Omega-3 mastné kyseliny patří mezi esenciální tuky - tělo si je neumí samo vytvořit, a proto je musíme přijímat ze stravy nebo doplňků. A přesně tady je kámen úrazu. Většina lidí jejich denní doporučenou dávku nedosahuje.
"Nedostatek omega-3 se může negativně projevit na zdraví mozku, srdce i imunity," upozorňuje nutriční terapeutka Karolína Beranová z FitKitchen. "Bohužel jejich příjem bývá často podhodnocený, zejména u lidí, kteří nejedí pravidelně ryby," dodává.
Které omega-3 známe a co dělají?
Omega-3 mastné kyseliny se dělí do tří hlavních skupin: ALA (kyselina alfa-linolenová), která se nachází především v rostlinných zdrojích, jako jsou lněná a chia semínka nebo vlašské ořechy. V těle se ale jen velmi omezeně přeměňuje na aktivní formy EPA a DHA.
EPA (eikosapentaenová kyselina) má silné protizánětlivé účinky. Pomáhá tlumit chronické záněty, které jsou spojeny s civilizačními chorobami jako ateroskleróza nebo metabolický syndrom. A v neposlední řadě DHA (dokosahexaenová kyselina), která je klíčová pro správnou funkci mozku a zraku a v dětství podporuje vývoj nervové soustavy a očí, přičemž v dospělosti zlepšuje paměť, koncentraci i náladu.
Vliv a bohaté zdroje
Jejich přínos je opravdu široký. Omega-3 podporují činnost mozku a nervové soustavy. EPA a DHA snižují hladinu krevních tuků, pomáhají udržovat cévy pružné, potlačují chronické záněty v těle, zlepšují zrak a také podporují imunitu.
"Omega-3 nejsou jen řešením pro ty, kdo mají vysoký cholesterol nebo problémy se srdcem. Jsou každodenní investicí do zdraví a prevence, kterou by měl zvážit každý," zdůrazňuje Beranová.
Nejbohatšími zdroji omega-3 jsou tučné mořské ryby jako losos, makrela, sardinky, sleď. Ale také mořské řasy, chia a lněná semínka, konopný olej či vlašské ořechy. "Pokud ryby jíte jen příležitostně, je pravděpodobné, že denní doporučenou dávku omega-3 nepokryjete. V takovém případě se vyplatí zvážit kvalitní doplněk stravy," doporučuje nutriční terapeutka.
Jak vybrat správný doplněk stravy s omega-3?
Na trhu najdete hned několik forem. Třeba rybí olej - klasika s ověřeným účinkem, krillový olej - obsahující omega-3 ve formě fosfolipidů, které se snadno vstřebávají a olej z mořských řas - ideální pro vegany.
Při výběru je podle specialistky potřeba sledovat hlavně obsah EPA a DHA - doporučuje se alespoň 250-500 mg denně. Nižší dávky často nemají dostatečný efekt.
Tuky tak nejsou nepřítel. Naopak. Ty správné, jako omega-3, jsou základní stavební kámen zdraví. Ať už si je dopřáváte ve formě kvalitních ryb, semínek, nebo doplňků, nezapomínejte na pravidelnost. Vaše srdce, mozek i imunita vám za to poděkují.