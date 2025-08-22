Magazín

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech

Novomanželé odstartovali společnou jízdu životem v Zermattu ve Švýcarsku.
Závoj sehrál jednu z hlavních rolích i ve Skotsku na ostrově Skye.
Island je sázka na jistotu, když chcete jedinečný zážitek a jedinečné snímky.
Svatba není jen o dojetí, ale i zábavě - to ukazuje snímek z Mexika. Zobrazit 26 fotografií
Foto: Junebug Weddings / Cha Allen
nib nib
před 4 hodinami
Svatební fotografie už dávno nejsou jen o pózování před radnicí. Důkazem je prestižní soutěž Best Destination Weddings Photo 2025, kterou každoročně pořádá Junebug Weddings. Letos se porota opravdu zapotila – vybírala totiž z tisíců snímků zaslaných fotografy z celého světa. A výsledky? Dechberoucí. Do finálního výběru se dostalo 50 fotografií, které ukazují, že láska nezná hranice.

Na vítězných snímcích se novomanželé objevují v těch nejúchvatnějších koutech světa - od zasněžených hor přes tropické pláže až po pulzující městské ulice.

Jedna z fotografií například zachycuje pár na lyžích ve Švýcarsku se šampaňským v ruce - připravený oslavit začátek společné životní jízdy. Jinde, třeba na severoirském pobřeží Causeway Coast, stojí dvojice obklopená syrovou krásou tamní přírody.

Do výběru se dostal také dramatický černobílý snímek z Madeiry, kde fotograf zachytil pár pod stromem a v obklopení tmavých keřů. V mexické Oaxace se zase dva ženichové zúčastnili tradičního festivalu s barevnými koši na hlavách - důkaz toho, jak mohou být svatby nejen romantické, ale i kulturně bohaté.

V Budapešti se pak pár líbá u projíždějícího vlaku - romantika s nádechem nostalgie, zatímco italském Positanu sedí nevěsta v ikonickém červeném autě, přičemž hlavních aktérem se stává její vlající závoj. 

A to není všechno - mezi dalšími lokalitami, kde tyto snímky vznikaly, nechybí například Kanadě - kde se o kouzelný moment postarala polární záře, ledová jeskyně na Islandu, ale i Turecko, Oregon, Aljaška, Fidži, Toskánsko nebo Dolomity. Každý snímek vypráví vlastní příběh - o odhodlání, dobrodružství a hlavně o lásce, která si najde cestu kdekoliv na světě.

Za touto soutěží stojí tým z Junebug Weddings, který se dlouhodobě snaží zjednodušit plánování svateb tak, aby si každý pár - bez ohledu na pohlaví, kulturu, náboženství nebo styl - mohl vytvořit oslavu lásky přesně podle svých představ. Soutěž tak není jen přehlídkou krásných fotek, ale i oslavou rozmanitosti a kreativity ve svatebním světě.

Ať už plánujete vlastní svatbu, nebo jen milujete krásné fotografie, tento výběr vás zaručeně dojme, inspiruje a přiměje snít. Prohlédněte si ty nejlepší snímky soutěže v naší galerii.

Prohlédnout si 26 fotografií
 
