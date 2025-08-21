Z díry roste zelený sen. V Liberci vznikne lesní čtvrť s výhledem na Ještěd

Kdysi tu měla stát nemocnice, později záchranná služba, jindy se mluvilo o vilkách. Roky běžely a na úpatí Jizerských hor zůstala jen opuštěná jáma - lidově zvaná díra.
Po letech se ale konečně začíná psát jiný příběh. Společnost Syner tu buduje Novou Kunratickou - lesní rezidenční čtvrť, která si už stihla vysloužit ocenění Urbanistický projekt roku 2025. "Původně jsme svah vnímali jako nevýhodu, kterou jsme v průběhu návrhu přetvořili v náš prospěch," vysvětlují tvůrci z architektonického studia Qarta Architektura, které celý koncept navrhlo.
Strmé svahy a nízkopodlažní zástavba otevřely nové výhledy do okolní krajiny, včetně ikonického Ještědu. Výsledkem je čtvrť, která se rozprostírá až do lesa.
Lesní město na žule a v mechu
Architekti šli až ke kořenům krajiny a projekt postavili na myšlence zahradního města na žule, kde ulice připomínají lesní pěšiny a vegetace pokrývá 40 procent veřejného prostoru. Ten však není jen zelený, ale i praktický. "Z okolní přírody jsme chtěli převzít to, co je pro ni typické. Proto používáme dřeviny z místních lesů a místo betonu žulové balvany," říkají zástupci Qarty.
V centru čtvrti vznikne piazzetta - malé náměstí obklopené vyššími budovami, které nabídnou nejen byty, ale i služby. V přízemí se počítá s pekárnou, kavárnou nebo třeba restaurací. "Cílem bylo vytvořit pomyslné těžiště čtvrti, kde se budou lidé potkávat," dodávají architekti.
Chytré a ekologické bydlení
Nová Kunratická není jen zelená, ale také chytrá. Technologie smart city zajišťuje efektivní využití energií, hospodaření s dešťovou vodou a komfortní užívání prostoru. Bydlení se zde přizpůsobuje potřebám obyvatel bez kompromisů - ať už jde o standardní byty 1+kk až 4+kk, nebo byty se soukromou předzahrádkou či velkorysou terasou.
V první etapě vznikne 97 bytových jednotek a 54 podzemních parkovacích stání. Vše obklopené lesem, přitom jen tři kilometry od centra Liberce a hodinu od Prahy. Ve druhé etapě využijí hybridní systém dřevo-betonových prefabrikátů - díky tomu bude stavba rychlá, ekologická a tichá.
Procházka a historie v novém kabátě
Nová čtvrť nabídne nejen místo k bydlení, ale i komunitní život. Dětská hřiště, grill pointy, workoutové zóny, školku či dům s pečovatelskou službou - vše pár kroků od domova. U rezidence pak najdete pěší stezky a cyklotrasy, které vás zavedou až na hřebeny Jizerských hor.
Architekti ale nezapomínají ani na historii kraje. Rastr fasád bez parapetů připomíná hrázděné domy Liberecka z 18. století. Díky použití přírodních materiálů jako kámen, dřevo a sklo vznikne moderní, ale ne uniformní čtvrť, kde každý prvek má své místo.
"Díra" s bujarou minulostí se tak promění ve vstupní bránu k novému životnímu stylu. Stylu, kde každá cesta připomíná procházku po lese - a domov voní mechem.