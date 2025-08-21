Magazín

Kolo, káva, dort. U Prahy vznikl ráj, kde vedle kávovaru opravují a staví kola

Foto: Matej Slávik
Nikola Bernard
Na mapě se může zdát, že to je jen obyčejná starší budova na kraji Červeného Újezdu. Ve skutečnosti je to ale místo, kde se střetává vášeň, pot a kofein. Vítejte v podniku "Kolo a káva", který není jen kavárnou a cykloservisem, ale především příběhem Denise Fialky – bývalého závodníka, opraváře kol, otce a snílka, který vsadil všechno na jedinou kartu. A dobře udělal.

"Bylo mi sedmnáct, když jsem odjel do Londýna, kde jsem žil celých dvacet let," otvírá dnes již čtyřicetiletý Denis Fialka svůj příběh. V hlavním městě Velké Británie začínal třeba s mytím aut a malováním pokojů. Poté se dostal k pekařskému řemeslu a studoval na Národní pekařské škole.

Zlom však nastal, když jednou v ranní zácpě zahlédl nekonečný proud lidí na kolech. "Seděl jsem v autě, a když jsem viděl dav projíždějících cyklistů, řekl jsem si, že to musím zkusit taky. Žiju podle pravidla: teď, nebo nikdy," popisuje.

První kolo za 169 liber, první jízda do práce, první zadýchaní kopec - právě to rozpoutalo něco, co Denise už nikdy nepustilo - lásku k cyklistice.

Z tlouštíka závodníkem

Z cyklisty dojíždějícího do práce se v roce 2012 let stal silniční závodník v britském týmu London Phoenix. "Začal jsem trénovat, jezdit, bavit se o kolech. Shodil jsem ze 105 kilo na 72. A pak už to šlo - licence, závody, tři účasti na mistrovství světa. A s tím rostla i láska ke kolům," vypráví.

Poté začal pracovat v cyklistických obchodech, kde kola opravoval, prodával a dokonce i stavěl. "A když jsem se rozhodl, že se vrátím do Čech, bylo mi jasné, že si chci otevřít místo podobné tomu, ve kterém jsem pracoval v Anglii. Místo, kde se zastavíte na kávu, dort a zároveň vám někdo opraví kolo," říká Denis, který se umístil třeba mezi Top 10 na kvalifikačním zádově Tour of Cambridgeshire. 

Mallorca uprostřed Čech a hledání

Jeho "Kolo a káva" se rozhodně nezrodilo přes noc. Dva roky hledal ideální místo. "Bylo to o náhodě a štěstí. Dlouho nic nebylo vyhovující - buď příliš velké, nebo malé, nebo mimo trasu. A pak jsem našel tohle místo. Kousek od hospody, kde jsme se dřív se silničkářskou partou scházeli. Místo s frekvencí, kterou potvrdil i statistický úřad," popisuje budovu, kde se kdysi nacházel vojenský sklad oblečení.

"Někteří lidé mi říkali, že jsem blázen, že to otvírám zrovna tady v Červeném Újezdě - uprostřed ničeho. Tady to ale není uprostřed ničeho. Tady je přímo cyklistická dálnice," říká s úsměvem. Frekventovaná křižovatka na Křivoklátsku se tak stala ideálním místem pro jeho vizi - kavárnu a dílnu, kde se cyklisté zastaví na espresso, servis nebo jen na kus řeči.

A výsledek? Dnes se do "Kolo a káva" sjíždějí cyklisté z celé Prahy, Berouna i širokého okolí. Proč? Třeba pro atmosféru, kterou Denis přirovnává k Mallorce. "Neříkám to já, říkají to lidi. Krásné počasí, příjemné prostředí, káva, dorty, kola. Je to jako zastávka na výšlapu ve Španělsku," doplňuje. A opravdu - když sem někdo jednou přijede, je více než pravděpodobné, že se ještě vrátí. Možná kvůli kávě od Light Roast Coffee, možná kvůli vyhlášeným větrníkům - a možná kvůli Denisovi samotnému, který se snaží svým zákazníkům věnovat maximální pozornost.

Espresso, originál a příběh za sto tisíc

Nejde však jen o kávu a sladké. Místu dominuje servis. A ne ledajaký. Denis totiž kola nejen opravuje, ale i staví - na zakázku. "Nejvíc mě těší stavby kol. To je pro mě jako meditace. Přijdu ráno, zamknu se a dlouhé hodiny tvořím. Věnuju tomu maximum," tvrdí.

Nejvíc hrdý je na prémiové značky, se kterými spolupracuje - Fuji, Ridley a především Faktor. "Faktor je srdcovka. Lidé sem přijedou, často jen na kávu. Ale pak se rozhlédnou, povídáme si - a třeba za pár týdnů si od nás odvezou kolo snů," vypráví. Celý proces začíná pečlivým bike fittingem a končí dokonale sladěným strojem na míru. To vše zhruba za šest týdnů. Celkem rychlovka, že?

Exkluzivní značky a vymazlené designy však nenadchly jen majitele podniku. Jednoho slunečného odpoledne se u něj zastavil cyklista se starším silničním kolem a Denis si všiml, že u popíjení kávy nemůže spustit oči z jednoho červeného silničního kola. A tak slovo dalo slovo, a hosta stála zastávka na kávu sto tisíc korun. Z místa pak odjel s novým nablýskaným strojem se slovy, že si pro staré kolo dojede později. Pro Fialku návštěva snů.

Komunita, peloton, cukr

Z malé kavárny a servisu se během pár let stalo centrum cyklistiky západně od Prahy a Denis kolem sebe vybudoval pevnou komunitu. Vznikl tým Kolo a káva, který má dnes přes dvanáct členů, včetně dvou žen. A každou sobotu a neděli se zde konají výšlapy s názvem Peleton Ride - často i s paralympionikem Michalem Starkem. "Když jsem začínal, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu mít vlastní tým, který vznikl přirozeně," říká s nadšením a zároveň přiznává, že hodně práce, jídlo a málo jízd zapříčinilo to, že o svou závodnickou váhu přišel.

A proč podle něj funguje spojení kávy, sladkého a kol tak dobře? "Protože to k sobě prostě patří. Cyklista jede, spálí kalorie, potřebuje cukr - a chce si to užít. Viděl jsem to u profíků v Anglii - sedm espres, sednout na kolo a zpátky do tréninku. Je to návykové, ale krásně lidské," směje se.

Růst a změna života

A co dál? "Mám velké plány, které si ale zatím nechám pro sebe. Chci, abychom rostli, ale abychom stále zůstali sví," přiznává. "Kolo a káva" není jen podnik. Jde o příběh o tom, že se život dá otočit o tři sta šedesát stupňů. A že se z pekaře může stát závodník a z cyklisty podnikatel.

Když projíždíte Červeným Újezdem, zpomalte. Možná vás přitáhne vůně kávy, lesk kol nebo unikátní tabulky s cyklistickou tématikou, které zdobí venkovní zdi podniku. Jedno je však jisté: uvnitř vás čeká víc než jen espresso nebo cvakání nářadí.

