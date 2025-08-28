Magazín

Špatně spíte? Jediný správný způsob, jak na zdravý spánek, je přitom téměř zadarmo

Nikola Bernard Tereza Šolcová Nikola Bernard, Tereza Šolcová
před 21 hodinami
Převalování, probouzení uprostřed noci, těžké vstávání a únava, kterou nejde překonat. Špatný spánek není jen drobným nepohodlím – trápí téměř třetinu Čechů a má přímý dopad na psychiku, zdraví i mezilidské vztahy. A příčiny často neleží tam, kde je hledáme.
Foto: Shutterstock

"Spánek je čas, kdy tělo i psychika regenerují. Ve spánku se hojí drobná poranění, obnovuje se metabolismus a mozek třídí informace - dochází doslova k noční očistě," vysvětluje farmaceut Ondřej Pleskot ze serveru Lékárna.cz. Přesto ho mnoho lidí podceňuje, zkracuje nebo narušuje nevědomými návyky.

Průzkum "Zdraví pod lupou" od Lékárna.cz jasně ukázal, že lidé, kteří dobře spí, jsou až dvakrát častěji spokojení se svým životem než ti, kteří spánek zanedbávají.

A přesto místo hledání hlubších příčin často obviňujeme večerní skleničku vína, kávu v pozdním odpoledni nebo horor, který nám rozbušil srdce. Skutečné překážky přitom často vypadají úplně nevinně - třeba mobil v ruce těsně před usnutím.

Displeje, které nás klamou

Jedním z největších a už řadu let velmi známých narušitelů spánku jsou obrazovky. Telefony, tablety, televize. "Modré světlo z displejů zastavuje tvorbu melatoninu, hormonu spánku. Tělo si myslí, že je den, a odmítá přepnout do režimu odpočinku," říká Pleskot. Čím více jsme večer vystaveni umělému světlu, tím více rozladíme svůj biologický rytmus.

A nejen to - večerní scrollování sociálních sítí, čtení zpráv nebo sledování seriálů nás navíc udržuje v psychické aktivitě, kdy mozek zůstává ve střehu. Když pak konečně zhasneme, tělo i mysl stále jedou na plné obrátky.

Sport, který škodí? Záleží na čase

Zajímavý rozpor přináší i otázka sportu. Pravidelný pohyb je bezesporu zdravý, pomáhá uvolnit napětí a zlepšit kondici. Jenže pokud si dáte vysoce intenzivní trénink v osm večer, může to být přesně to, co vám zabrání usnout. Tělo si totiž místo zklidnění zapne režim pohotovosti.

Pokud večer zařadíme HIIT nebo silový trénink, zvýší se tepová frekvence a v těle koluje adrenalin. Organismus zůstane v pohotovosti ještě dlouho poté, co docvičíme. A tělo nedokáže přepnout do nočního režimu. Stejný efekt má mimo jiné i dlouhý běh, jízda na rotopedu nebo plavání.

To ale neznamená, že bychom se měli pohybu vzdát. Naopak - ranní nebo odpolední cvičení může mít pozitivní vliv na kvalitu spánku. Večer však tělo ocení spíš klidnější činnosti - třeba lehké protažení, procházku nebo dechová cvičení.

Jak (ne)spíme: matrace, děti a domácí mazlíčci

I když spíte osm hodin, neznamená to, že se ráno vzbudíte odpočatí. Na vině může být například stará matrace - podle průzkumu používá většina Čechů tu samou přes deset let. A lůžkoviny? Ty často slouží ještě déle.

Do toho všeho přidejme fakt, že osm z deseti rodičů občas nechává děti spát ve své posteli. V určitém období je to přirozené - děti se bojí, potřebují blízkost. Ale pokud se to stane pravidlem, může to ovlivnit nejen spánek dospělých, ale i kvalitu vztahů v rodině. "Dlouhodobé spaní rodičů s dětmi není vhodné z hlediska psychologického ani fyziologického," varuje MUDr. Eva Čermáková. Děti mají jiné potřeby, co se týče lůžka i matrace - a partneři by měli mít prostor sami pro sebe.

Stejně tak není ideální sdílet postel se zvířaty. I když 43 procent respondentů v průzkumu připustilo, že spí se svými mazlíčky, z pohledu hygieny a zdraví to není bez rizika.

Přehled

Pomůže příroda i rutiny

Když úprava režimu nestačí, nabízí se další možnosti. Farmaceut Pleskot doporučuje jako nejšetrnější variantu hořčík - nejlépe ve formě bisglycinátu, který pomáhá zklidnit nervový systém. Dobrým pomocníkem je také melatonin, látka přirozeně se vyskytující v těle, která pomáhá sladit takzvané vnitřní hodiny.

Oblíbené jsou i bylinky - meduňka, kozlík, chmel nebo mučenka. Ocení je zejména ženy, které jsou citlivější na hormonální výkyvy. "Fungují jemněji a často se osvědčují právě u žen. Doporučujeme ale vybírat podle konkrétní potřeby a ideálně konzultovat vhodnost s odborníkem - není to univerzální řešení," doplňuje Pleskot.

Zásadní je ale jedno - žádný doplněk nenahradí zdravou rutinu. "Spánek nezačíná ve chvíli, kdy si lehnete do postele. Začíná tím, jak končíte den," říká farmaceut. Místo náhlého vypnutí po náročném dni je lepší vytvořit si vědomý večerní rituál. Klid, ticho, tlumené světlo, sprcha nebo krátké čtení.

Spánek jako akt sebelásky

Kvalitní spánek není samozřejmost. Je to proces, na kterém se každý den podílíme - tím, co děláme (nebo neděláme) hodinu před spaním, tím, kde a s kým spíme, i tím, co během dne tělu dáváme. Přesto ho mnozí odsouvají na poslední místo - jako položku na seznamu, která se "nějak" zvládne.

"Začněte si spánku vážit - není poslední položkou dne, je to klíčový rituál. Odměnou vám bude energie, klid a lepší nálada," uzavírá Pleskot.

Zdroje: Lékárna.cz, Sport Deník, Ženyproženy

 
