Magazín

Rodiče přicházejí o tisíc hodin spánku. Kdo trpí víc: máma, nebo táta?

nib nib
před 3 hodinami
Být rodičem je krásné, ale také pořádná výzva – zejména v noci. Dětský pláč, přebalování nebo kojení aneb nepřetržitá pohotovost, která může rodiče stát až tisíc hodin spánku během prvních tří let života dítěte. Jak zásadní dopady má narušený spánek na zdraví a psychiku rodičů – a co s tím můžete dělat?
Foto: Shutterstock

Zatímco miminko prospí klidně i 16 hodin denně, rodič se sotva dostane na polovinu - a to ještě s nízkou kvalitou. Podle studie značky Rajec, která sledovala 10 českých a slovenských rodičovských párů, přicházejí matky i otcové během prvních tří let až o tisíc hodin těch nejdůležitějších fází spánku - hlubokého a REM, kdy tělo a mysl skutečně regenerují.

"Ráno se pak probouzíme unavení, i když jsme technicky vzato spali dost hodin. Bez dostatečné regenerace tělo nestíhá opravovat ani zpracovávat emoce, zážitky a stres," vysvětlila Jana Čepová, lékařka a primářka Fakultní nemocnice Motol.

Související

K čemu slouží dopamin a proč sníme? Otestujte své znalosti o kvalitním spánku

spánek
Infografika

Kdo spí hůř - máma, nebo táta?

Chytré hodinky, které během průzkumu měřily spánek rodičů, odhalily zajímavé rozdíly. Ženy mají méně REM spánku (17 procent) než muži (21 procent) - tedy hůř zpracovávají stres a psychickou zátěž, a naopak více hlubokého spánku (17 procent vs. 13 procent), který pomáhá tělu s fyzickou regenerací.

Dohromady ale REM a hluboký spánek u rodičů tvoří jen 34 procent spánku, zatímco zdravý dospělý by měl mít 40 až 50 procent. Výsledkem je ztráta až hodiny kvalitního spánku denně, a to i přesto, že rodič stráví v posteli třeba osm hodin.

Své o tom ví i Alena, maminka tří dětí do tří let. "I když se mi výjimečně podaří spát trochu déle, ráno mám pocit, jako bych celou noc vůbec nespala," tvrdí. Během sledování tvořil její REM a hluboký spánek pouhých 15 procent noci a spala v průměru jen 4,5 hodiny denně. To by znamenalo ztrátu přes 2500 hodin regenerace během tří let.

Co pomáhá? 

Regenerace začíná už během dne. Klíčem k lepšímu spánku je nejen pohyb a vyvážená strava, ale i správná hydratace. "Při únavě má tělo větší sklon k dehydrataci, což se může negativně projevit právě na kvalitě spánku," říká doktorka. Dostatek tekutin totiž pomáhá stabilizovat tělesnou teplotu, uklidňuje organismus a podporuje noční regeneraci.

A jak spánek zlepšit? Ráno vypijte 300 až 500 ml vody pro "nastartování" těla. Denně se doporučuje 2-3 litry vody, přičemž většinu máte vypít dopoledne. Večer omezte tekutiny, aby váš spánek nenarušily noční návštěvy toalety. A hlavně: když dítě pohlídá partner nebo babička, dopřejte si odpočinek. Bez výčitek.

"Spánek je jedna z prvních věcí, které jdou u rodičů stranou," říká Tereza Chládková, senior brand manažerka značky Rajec, a dodává: "Každá minuta kvalitního odpočinku má cenu zlata." A i když ztracený spánek nelze dohnat úplně, lze ho kompenzovat lepším režimem a péčí o sebe.

 
Mohlo by vás zajímat

Svět patří těm, co se nepo... Největší pravdy čpící alkoholem Charlese Bukowského

Svět patří těm, co se nepo... Největší pravdy čpící alkoholem Charlese Bukowského
Přehled

Pražská čára. Betonová hradba od Mělníka ke Slapům, která měla chránit hlavní město

Pražská čára. Betonová hradba od Mělníka ke Slapům, která měla chránit hlavní město
Přehled

Kvíz: Rakousko. Jak dobře znáte regiony našeho jižního souseda?

Kvíz: Rakousko. Jak dobře znáte regiony našeho jižního souseda?
Infografika

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle spánek děti rodiče domácnost rodina průzkum

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Svět patří těm, co se nepo... Největší pravdy čpící alkoholem Charlese Bukowského
Přehled

Svět patří těm, co se nepo... Největší pravdy čpící alkoholem Charlese Bukowského

Spisovatel Charles Bukowski se doslova prorval na výsluní světové literatury. Připomeňte si jeho život a citáty, které se dodnes užívají.
Aktualizováno před 32 minutami
Reakce na divoké drby. Obří talent českého tenisu osvětlil příčiny tajemného pádu

Reakce na divoké drby. Obří talent českého tenisu osvětlil příčiny tajemného pádu

Obří talent českého tenisu vystoupal loni v černu na životní 87. místo světového žebříčku, potom ale přišel strmý pád.
Aktualizováno před 54 minutami
Putin nechce dohodu o příměří, ale o míru, řekl Trump. Zelenskyj míří do Washingtonu

ŽIVĚ
Putin nechce dohodu o příměří, ale o míru, řekl Trump. Zelenskyj míří do Washingtonu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nic nedohodli, příště prý v Moskvě. Výsledky summitu Trump-Putin Ukrajinu nepotěší
2:05

Nic nedohodli, příště prý v Moskvě. Výsledky summitu Trump-Putin Ukrajinu nepotěší

V noci z pátku na sobotu skončilo jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. Žádné konkrétní výsledky však nejsou patrné.
před 1 hodinou
Zastavte rozšíření Dukovan všemi prostředky, žádá Brusel rakouská hejtmanka

Zastavte rozšíření Dukovan všemi prostředky, žádá Brusel rakouská hejtmanka

Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousy Johanna Miklová-Leitnerová má stavbu za bezpečnostní riziko, napsal bulvární list Kronen Zeitung.
před 2 hodinami
Pražská čára. Betonová hradba od Mělníka ke Slapům, která měla chránit hlavní město
Přehled

Pražská čára. Betonová hradba od Mělníka ke Slapům, která měla chránit hlavní město

Příběh Pražské čáry: zapomenutého betonového valu u Prahy. Symbol odhodlání, zrady a otázky, co by bylo, kdyby se v roce 1938 bojovalo.
před 3 hodinami
Rodiče přicházejí o tisíc hodin spánku. Kdo trpí víc: máma, nebo táta?

Rodiče přicházejí o tisíc hodin spánku. Kdo trpí víc: máma, nebo táta?

Jak zásadní dopady má narušený spánek na zdraví a psychiku rodičů – a co s tím můžete dělat?
Další zprávy