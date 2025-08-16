Rodiče přicházejí o tisíc hodin spánku. Kdo trpí víc: máma, nebo táta?

Zatímco miminko prospí klidně i 16 hodin denně, rodič se sotva dostane na polovinu - a to ještě s nízkou kvalitou. Podle studie značky Rajec, která sledovala 10 českých a slovenských rodičovských párů, přicházejí matky i otcové během prvních tří let až o tisíc hodin těch nejdůležitějších fází spánku - hlubokého a REM, kdy tělo a mysl skutečně regenerují.
"Ráno se pak probouzíme unavení, i když jsme technicky vzato spali dost hodin. Bez dostatečné regenerace tělo nestíhá opravovat ani zpracovávat emoce, zážitky a stres," vysvětlila Jana Čepová, lékařka a primářka Fakultní nemocnice Motol.
Kdo spí hůř - máma, nebo táta?
Chytré hodinky, které během průzkumu měřily spánek rodičů, odhalily zajímavé rozdíly. Ženy mají méně REM spánku (17 procent) než muži (21 procent) - tedy hůř zpracovávají stres a psychickou zátěž, a naopak více hlubokého spánku (17 procent vs. 13 procent), který pomáhá tělu s fyzickou regenerací.
Dohromady ale REM a hluboký spánek u rodičů tvoří jen 34 procent spánku, zatímco zdravý dospělý by měl mít 40 až 50 procent. Výsledkem je ztráta až hodiny kvalitního spánku denně, a to i přesto, že rodič stráví v posteli třeba osm hodin.
Své o tom ví i Alena, maminka tří dětí do tří let. "I když se mi výjimečně podaří spát trochu déle, ráno mám pocit, jako bych celou noc vůbec nespala," tvrdí. Během sledování tvořil její REM a hluboký spánek pouhých 15 procent noci a spala v průměru jen 4,5 hodiny denně. To by znamenalo ztrátu přes 2500 hodin regenerace během tří let.
Co pomáhá?
Regenerace začíná už během dne. Klíčem k lepšímu spánku je nejen pohyb a vyvážená strava, ale i správná hydratace. "Při únavě má tělo větší sklon k dehydrataci, což se může negativně projevit právě na kvalitě spánku," říká doktorka. Dostatek tekutin totiž pomáhá stabilizovat tělesnou teplotu, uklidňuje organismus a podporuje noční regeneraci.
A jak spánek zlepšit? Ráno vypijte 300 až 500 ml vody pro "nastartování" těla. Denně se doporučuje 2-3 litry vody, přičemž většinu máte vypít dopoledne. Večer omezte tekutiny, aby váš spánek nenarušily noční návštěvy toalety. A hlavně: když dítě pohlídá partner nebo babička, dopřejte si odpočinek. Bez výčitek.
"Spánek je jedna z prvních věcí, které jdou u rodičů stranou," říká Tereza Chládková, senior brand manažerka značky Rajec, a dodává: "Každá minuta kvalitního odpočinku má cenu zlata." A i když ztracený spánek nelze dohnat úplně, lze ho kompenzovat lepším režimem a péčí o sebe.