Navrhni a postav. V České Kamenici studenti vytváří glampingové stavby budoucnosti

Areál bývalé textilní továrny v České Kamenici se stal dočasným domovem pro studenty a mladé architekty z celého světa, kteří po boku uznávaných studií - jako třeba čeští Mjölk architekti - společně navrhovali a stavěli první pavilony budoucího glampingového areálu.
Letní škola je postavena na přístupu design-build, tedy "navrhni a postav". Účastníci tedy nejen navrhují, ale i vlastníma rukama staví. Tématem letošního ročníku bylo "Quality Time - Connection to Each Other", tedy kvalitně strávený čas a vztah k sobě navzájem. Skrze architekturu zkoumali, jak může prostor podporovat propojení - mezi lidmi, přírodou i místem samotným.
Nový život pro staré místo
Areál, kde se workshop odehrával, nese tíhu historie - za druhé světové války zde fungoval pracovní tábor. Různorodost a vrstevnost - průmyslová minulost, válka, ale i přírodní krása okolí - vytvořila unikátní kontext, v němž se současná architektura stává prostředníkem mezi minulostí a budoucností.
"Cabin Fever není jen festival nebo workshop, ale rostoucí ekosystém, založený na spolupráci, učení a přesvědčení, že architektura může být silným společenským aktem," vysvětlují zakladatelé maďarského studia Hello Wood.
"Během těchto deseti dnů se naše město stalo místem, kde se setkávaly a realizovaly mimořádně silné architektonické myšlenky a nápady z celého světa. Výsledek nás nadchl a o to více nás těší, že budeme součástí tohoto projektu i v následujících letech," dodává starosta Jan Papajanovský.
Glamping jako zážitek i sdílená vzpomínka
Hmatatelným výsledkem workshopu jsou první objekty budoucího glampingu - designové kabiny a pavilony, které v sobě nesou příběh místa i autorů. Mezi nimi vyniká například instalace Eclosion (Zrození). Tento pavilon, inspirovaný historií textilní výroby i přírodním světem, zve návštěvníky ke zklidnění, propojení a - jak název napovídá - novému zrození.
"Při návštěvě se stáváte součástí neustále se proměňující tkaniny prostoru a času. Sami jste jedním z vláken tohoto živého celku. Odcházíte proměnění, jako byste prožili vlastní 'eclosion'," stojí v popisu instalace.
Tři roky v České Kamenici
Projekt Cabin Fever v České Kamenici nekončí - naopak. V příštích dvou letech se mezinárodní tým studentů, architektů a designérů do města opět vrátí. Vznikne tak ucelený glampingový areál, který bude nejen estetickým a funkčním prostorem pro rekreaci, ale také manifestem odpovědného přístupu k architektuře i krajině.
Hello Wood má s podobnými projekty bohaté zkušenosti - letní školu vedli už v maďarské vesnici Csóromfölde, v Argentině i v San Franciscu. Vždy se jednalo o místa s potenciálem pro proměnu skrze spolupráci a kreativitu. V České Kamenici našli nejen prostor a podporu města, ale i osoby, které chtějí své okolí aktivně rozvíjet.
Již nyní můžete některé objekty navštívit - a pokud toužíte po opravdu nevšedním zážitku, již brzy bude možné v některé z designových kabin i přenocovat. Česká Kamenice se tak stává nejen destinací architektonické turistiky, ale také živoucí laboratoří, kde se tvoří vztahy mezi člověkem, krajinou a architekturou.