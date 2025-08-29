Navrhni a postav. V České Kamenici studenti vytváří glampingové stavby budoucnosti

Magazín

V České Kamenici se letos v létě zrodil projekt, který dalece přesahuje tradiční představy o architektuře, výuce i prázdninovém pobytu v přírodě.
Letní škola je postavena na přístupu design-build, tedy "navrhni a postav".
Účastníci tedy nejen navrhují, ale i vlastníma rukama staví.
Mezinárodní letní škola architektury Cabin Fever pod taktovkou maďarského studia Hello Wood se letos poprvé konala na českém území a přinesla pohled na budoucnost glampingu, jedinečné objekty, ale především novou energii místu s nelehkou historií. Zobrazit 38 fotografií
před 6 hodinami
V České Kamenici se letos v létě zrodil projekt, který dalece přesahuje tradiční představy o architektuře, výuce i prázdninovém pobytu v přírodě. Mezinárodní letní škola architektury Cabin Fever pod taktovkou maďarského studia Hello Wood se letos poprvé konala na českém území a přinesla pohled na budoucnost glampingu, jedinečné objekty, ale především novou energii místu s nelehkou historií.

Areál bývalé textilní továrny v České Kamenici se stal dočasným domovem pro studenty a mladé architekty z celého světa, kteří po boku uznávaných studií - jako třeba čeští Mjölk architekti - společně navrhovali a stavěli první pavilony budoucího glampingového areálu.

Letní škola je postavena na přístupu design-build, tedy "navrhni a postav". Účastníci tedy nejen navrhují, ale i vlastníma rukama staví. Tématem letošního ročníku bylo "Quality Time - Connection to Each Other", tedy kvalitně strávený čas a vztah k sobě navzájem. Skrze architekturu zkoumali, jak může prostor podporovat propojení - mezi lidmi, přírodou i místem samotným.

Nový život pro staré místo

Areál, kde se workshop odehrával, nese tíhu historie - za druhé světové války zde fungoval pracovní tábor. Různorodost a vrstevnost - průmyslová minulost, válka, ale i přírodní krása okolí - vytvořila unikátní kontext, v němž se současná architektura stává prostředníkem mezi minulostí a budoucností.

"Cabin Fever není jen festival nebo workshop, ale rostoucí ekosystém, založený na spolupráci, učení a přesvědčení, že architektura může být silným společenským aktem," vysvětlují zakladatelé maďarského studia Hello Wood.

"Během těchto deseti dnů se naše město stalo místem, kde se setkávaly a realizovaly mimořádně silné architektonické myšlenky a nápady z celého světa. Výsledek nás nadchl a o to více nás těší, že budeme součástí tohoto projektu i v následujících letech," dodává starosta Jan Papajanovský.

Glamping jako zážitek i sdílená vzpomínka

Hmatatelným výsledkem workshopu jsou první objekty budoucího glampingu - designové kabiny a pavilony, které v sobě nesou příběh místa i autorů. Mezi nimi vyniká například instalace Eclosion (Zrození). Tento pavilon, inspirovaný historií textilní výroby i přírodním světem, zve návštěvníky ke zklidnění, propojení a - jak název napovídá - novému zrození.

"Při návštěvě se stáváte součástí neustále se proměňující tkaniny prostoru a času. Sami jste jedním z vláken tohoto živého celku. Odcházíte proměnění, jako byste prožili vlastní 'eclosion'," stojí v popisu instalace.

Tři roky v České Kamenici

Projekt Cabin Fever v České Kamenici nekončí - naopak. V příštích dvou letech se mezinárodní tým studentů, architektů a designérů do města opět vrátí. Vznikne tak ucelený glampingový areál, který bude nejen estetickým a funkčním prostorem pro rekreaci, ale také manifestem odpovědného přístupu k architektuře i krajině.

Hello Wood má s podobnými projekty bohaté zkušenosti - letní školu vedli už v maďarské vesnici Csóromfölde, v Argentině i v San Franciscu. Vždy se jednalo o místa s potenciálem pro proměnu skrze spolupráci a kreativitu. V České Kamenici našli nejen prostor a podporu města, ale i osoby, které chtějí své okolí aktivně rozvíjet.

Již nyní můžete některé objekty navštívit - a pokud toužíte po opravdu nevšedním zážitku, již brzy bude možné v některé z designových kabin i přenocovat. Česká Kamenice se tak stává nejen destinací architektonické turistiky, ale také živoucí laboratoří, kde se tvoří vztahy mezi člověkem, krajinou a architekturou.

Prohlédnout si 38 fotografií
 
