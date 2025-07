Stíny glampingu. Rychlokvašky, bez pravidel, fušeřina a další nebezpečné experimenty

Glamping – luxusní kempování s duší spojuje pohodlí s krásami přírody. To přece zní jako sen. Chaty, sudy nebo třeba maringotky nabízí skvělý zážitek - a když jsou postaveny s rozmyslem, respektem k přírodě a důrazem na bezpečnost, vznikají kouzelná místa. Jenže realita některých staveb je často zcela jinde. Jsou totiž postaveny svépomocí a mohou být velmi nebezpečné.

Pro mnoho lidí je glamping ideálním způsobem, jak uniknout městu, aniž by se museli vzdát pohodlí. "Dobře postavený glamping je místo, kde si v přírodě zachováte soukromí, komfort i zážitek," říká Tomáš Pochop, člen prezídia Asociace glampingu a malého bydlení (AGAMB).

Moderní glampingové objekty mohou nabízet vlastní wellness, kvalitní matrace a technologické vychytávky. A přesto působí nenápadně, citlivě a ekologicky.

Krista Turynová, autorka známého profilu Úžasná místa, s rodinou navštívila téměř 100 glampingových ubytování. Proto dokáže zhodnotit, která za to opravdu stojí. "Některé z nich byly naprosto dokonalé - designově i funkčně. Obdivuju provozovatele, kteří do projektu vložili hodně peněz, energie i lásky. A výsledek tomu odpovídal. Byl to zážitek," říká.

Úspěšná cestovatelka vyzdvihuje třeba luxusní chalupy s výhledem, kde vše fungovalo, jak má - od vytápění přes saunu až po přívětivou komunikaci. V poslední době navštívila třeba Golden Valley glamping.

A další přidaná hodnota? Tato forma cestování může být nejen atraktivní, ale i udržitelná. Mnohé glampingy využívají obnovitelné zdroje energie, dešťovou vodu, kompostovací toalety a jsou postaveny z přírodních nebo recyklovaných materiálů. "Ekologické uvažování ale nekončí u provozovatele. Součástí zážitku je i chování hosta - a právě glamping může být nástrojem, jak lidi učit větší vnímavosti k místu," dodává Pochop.

A co pro mnohé možná důležitější - glampingy vytvářejí pracovní místa v regionech, kde chybí turistická infrastruktura. V ideálním případě glamping posiluje vztah k místu i krajině, místo aby ji zatěžoval.

Stinné stránky

Právě rychlá popularita tohoto konceptu ale přinesla i řadu rizik. Mnoho lidí glamping vnímá jako podnikatelskou příležitost s rychlou návratností - a často ho realizují svépomocí. Bez znalostí, bez potřebných povolení, a někdy dokonce bez základních bezpečnostních opatření.

"Viděli jsme už opravdu všechno," říká Turynová. "Třeba krbová kamna postavená na dřevěné podlaze bez izolace, komín pár centimetrů od trámů, nezajištěné terasy vysoko nad zemí," přibližuje. "Třeba na Silvestra jsme mrzli v glamping chalupě za 7500 korun na noc, kde byl krásný prosklený štít, otevřené patro a jediné vytápění bylo přes klimatizaci v přízemí - všechno teplo vystoupalo nahoru do patra a dole jsme v té zimě nevydrželi déle než 10 minut. Nakonec jsme strávili pět dní nahoře v ložnici, kde jsme spali, jedli a syn si tam hrál," vypráví.

"Nebo prosklené kupole a tiny housy, kde slunce v létě pere do skla a uvnitř je 50 °C, pokud nemáte nonstop puštěnou klimatizaci na 18 °C," uvádí další příklad špatného glampingu.

Glamping je také silně vizuální zážitek. Toho si jsou provozovatelé dobře vědomi - a některé z nich to svádí k přikrášlování reality. Hezké detaily na fotkách, ale vedlejší železniční trať už nikde zmíněná není. Problematické jsou pak i spolupráce s influencery.

V poslední době se zaměřili na "mama influencerky", které umí udělat velmi kvalitní video, co funguje a umí přinést deseti- i statisíce v pobytech. "Vykořisťují je tak, že je pozvou na 1-2 noci v týdnu zdarma, kdy tam nikdo nejezdí, výměnou za jedno propracované reels video a stories," přibližuje problematiku této propagace Turynová.

Mezi časté problémy také patří třeba odvětrávání, zkažená nebo špatně udržovaná pitná voda, splašky vedeny do přírody nebo chybějící či nesjízdná příjezdová cesta. Největší problém je však požární bezpečnost - otevřený oheň, plynové ohřívače ze zahrádek restaurací, sauny s kamny přímo u lesa nebo nesprávně připojená elektroinstalace bez revize. Nejenže jde o riziko pro hosty, ale i pro samotnou přírodu, na jejíž blízkosti glamping staví svou hodnotu.

Absence pravidel

Tomáš Pochop upozorňuje, že problém není ani tak ve zlém úmyslu, jako spíš v absenci pravidel. "Zatím neexistuje jednoznačný právní rámec, který by jasně říkal, co glamping je a jak by měl být provozován. Asociace se proto snaží najít cestu, jak pravidla nastavit jednoduše, férově a funkčně. Doporučujeme záměry konzultovat s odborníky a hlavně se stavebním úřadem a obcí," doplňuje.

A co dál? "Česká republika dnes výrazně zaostává za většinou evropských zemí v tom, jaký přínos má turismus pro veřejné rozpočty… Místo plošných zákazů a nejistoty je třeba hledat chytrá a přiměřená řešení. Věřím, že se Česká republika inspiruje příklady ze zahraničí a nastaví férový rámec, který umožní legální provoz rozmanitých forem zážitkového ubytování - bez obav z hromadného zavírání," říká Pochop.

"Vedeme aktivní dialog s výrobci, provozovateli i státními institucemi a snažíme se najít společnou řeč. Často narážíme na to, že samotné úřady nemají jednoznačný výklad, a tím pádem ani provozovatelům nedokážou dát jasný návod. Cílem není trestat ty, kdo přicházejí s novými nápady, ale vytvořit prostředí, kde bude možné podnikat bezpečně, odpovědně a s respektem k přírodě i místnímu kontextu," dodává.

V čem je luxusní kempování lepší než hotel?

Glamping je o zážitku. O tichu, výhledu na východ slunce z postele, praskání dřeva v kamnech, soukromé sauně s výhledem do lesa. Nabízí to, co hotel nemůže - kontakt s přírodou, autenticitu, klid, originalitu. A často i větší soukromí než standardní ubytování.

Při správném provozu je zároveň plně soběstačný a ekologický. Díky ostrovnímu systému si vystačí s fotovoltaikou, nádrží na vodu a kompostovacím WC. Pro hosty to často znamená inspiraci a nový pohled na udržitelnost.

Ačkoliv je cena na první pohled vysoká, důvodem jsou reálné provozní náklady: vysoké výdaje na energie, každodenní úklid, výměna vody ve vířivce nebo celoroční údržba odlehlého místa. Glamping tak prý není předražený - jen nehraje na masovost, ale na kvalitu. A cílí na lidi, kteří vybírají dovolenou podle samotného ubytování.

Když se glamping hledá dobře

Oba experti se shodují na tom, že budoucnost glampingu spočívá ve vyváženém a férovém přístupu. Asociace AGAMB připravuje certifikační systém, který má hostům pomoci rozpoznat kvalitní místa, a provozovatelům nabídnout jednoduché návody, jak postupovat legálně a bezpečně.

Zároveň se otevírá cesta pro profesionální výrobce modulárních domků a takzvaných tiny housů, kteří splňují technické a ekologické standardy. Tím by se měl oddělit zodpovědný přístup od amatérských pokusů o rychlý zisk.

Glamping je krásná forma ubytování - když se dělá správně. Dokáže spojit luxus, klid a přírodu v jeden silný zážitek. A právě proto by měl být chráněn - nejen před nebezpečnými experimenty, ale i před ztrátou důvěry. Jak říká Tomáš Pochop: "Trh si sám poradí s těmi, kteří nedrží kvalitu. Ale my chceme, aby ti dobří měli férové podmínky, a ti ostatní se buď zlepšili, nebo včas skončili."