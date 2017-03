Miláček britských vojáků slaví 100 let. Vera Lynnová i přes svůj věk zazpívá na koncertě

před 1 hodinou

Britská zpěvačka se proslavila především během druhé světové války, kdy zpívala vojákům např. v Egyptě, Indii či Barmě. Její poslední skladba I Love This Land byla vydána v roce 1982 pro ukončení desetitýdenní války na Falklandských ostrovech mezi Velkou Británií a Argentinou. Ve svých sto letech je nejstarší žijící umělkyní, které vyjde album. Zároveň se na její počest chystá v sobotu v Londýně koncert.

Dame Vera Lynnová, známá jako "miláček vojsk", se proslavila především během druhé světové války. Přestože oslaví 20. března rovných sto let, s muzikou nekončí. V pátek jí vyjde album s prozaickým názvem Vera Lynn 100 a stane se tak úplně první zpěvačkou, která je i v tak pokročilém věku hudebně aktivní.

"Je úžasné slyšet znovu své písně prezentované tak krásně zcela novým způsobem," řekla Lynnová dříve BBC. Svých sto let označila jako neuvěřitelné dobrodružství plné hudby, tance a přátelství.

Spolu s vydáním alba a oslavou se chystá v sobotu také velkolepý koncert v londýnském Palladiu, prostřednictvím něhož se budou vybírat peníze na dětskou charitu Dame Very Lynnové. A zatímco zpěvačka nevystupovala veřejně roky, celá řada osobností čeká, až si s ní bude moci zapět na pódiu.

Mezi ně patří velšský zpěvák Aled Jones, Bradley Walsh, tenorista Russell Watson, Alexandr Armstrong či Hayley Westenra. Vystoupí také salonní orchestr RAF a kapela královského letectva The Squadronaires.

Zpívala vojákům v Egyptě či Barmě

Lynnová se proslavila především písněmi We´ll Meet Again, The White Cliffs of Dover či There´ll Always Be an England, jež zpívala vojákům v Egyptě, Indii či Barmě (dnes Myanmaru).

Ani po válce její sláva nepohasla, objevovala se v rádiu i televizi a nahrála například tehdejší hit Auf Wiederseh´n Sweetheart či My Son, My Son.

Objevila se také v několika filmech - We´ll Meet Again (1943) či One Exciting Night (1944).

Její poslední skladba I Love This Land byla vydána v roce 1982 pro ukončení desetitýdenní války na Falklandských ostrovech mezi Velkou Británií a Argentinou.

V roce 2009 se ve svých dvaadevadesáti letech stala nejstarší žijící umělkyní, která se dostala do hudebního žebříčku UK Albums Chart.

Lynnová se aktivně angažuje v několika charitativních projektech, např. na podporu boje žen s rakovinou prsu, podporu dětí postižených dětskou obrnou i podporu barmských uprchlíků.

autor: Magazín