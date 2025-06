Dron za pár stovek, škoda za miliardy. Akcí jako "Pavučina" bylo ale v historii více

Je to jen pár dní, co ukrajinská operace Pavučina, při které malé drony ničily ruské strategické bombardéry, vešla do dějin válečnictví. Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) nyní postupně zveřejňuje její detaily. Připomeňte si devět dalších vybraných případů, kdy malé skupiny lidí, odhodlání a důvtip dokázaly zaskočit mnohem silnějšího nepřítele.

Foto: The Library of Congress / Wikimedia Commons Ponorka U-9 (1914), nizozemské pobřeží Září 1914. První světová válka je teprve na začátku, ale Evropa už hoří a na moři dominují britské síly. Royal Navy hlídkuje v Severním moři, aby chránila přístupové cesty k Anglii. V oblasti u nizozemského pobřeží operuje trojice britských křižníků: HMS Aboukir, Hogue a Cressy. Lodě jsou starší konstrukce, ale s posádkou přes 2 000 mužů stále představují významnou sílu. Pod hladinou se ale pohybuje německá ponorka U-9 pod velením Otty Weddigena. Je vybavena čtyřmi torpédomety, což ji činí na svou dobu výjimečnou. V časných ranních hodinách 22. září se přiblíží k Aboukiru a vypálí torpédo. Loď je zasažena a začíná se potápět. Hogue a Cressy připlouvají na pomoc, ale netuší, že se stávají dalšími cíli. Ponorka odpálí další torpéda. Během hodiny jsou potopeny všechny tři britské lodě. Zahynulo téměř 1 500 britských námořníků. Weddigen a jeho posádka se nepozorovaně vrací do přístavu. Celý útok proběhl bez jediného výstřelu z děla. Incident vyvolal v Británii šok a přinutil velení změnit dosavadní taktiku. Zároveň šlo o první důkaz, že podmořská válka může být strategicky klíčová. Malá posádka německé ponorky způsobila větší škody, než kolik by dokázala flotila torpédoborců. Námořní válka právě vstoupila do nové éry.