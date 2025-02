Co bude dnes k večeři? Otázka, která může stresovat. Finský start-up nabízí řešení

“Co opravdu nesnáším, je chodit do obchodu, řešit nákup a dělat si seznam ingrediencí. Tohle hodně zjednoduší nakupování i vaření,” komentuje jedna ze sledujících modelky a moderátorky Jitky Nováčkové její instagramové video, ve kterém vaří jeden z receptů nového start-upu Yummy, který pochází z Finska a nedávno vstoupil na český trh. V magazínu Aktuálně.cz jsme si službu finské firmy vyzkoušeli.

Vítězka soutěže Česká Miss 2011 je hlavní ambasadorkou nové služby i proto, že má za partnera bývalého finského fotbalistu Tima Sparva, a tak má blízko nejen k severské kultuře a tamnímu jídlu. Navíc s Yummy sdílí i hodnoty týkající se udržitelnosti. Nová služba, která je zatím dostupná jen v Praze, nabízí doručení boxů s přesně odměřenými ingrediencemi k uvaření vyvážených a kvalitních jídel podle receptů od šéfkuchařů.

"Jejich služby znám z Finska, kde jsou Yummy boxy, pod tamním názvem Ruokaboksi, velmi oblíbené, a jsem ráda, že si je nyní mohu objednat i u nás. Je mi sympatický jejich důraz na udržitelnost, podpora lokálních dodavatelů a snaha usnadnit rodinám každodenní život," říká Jitka Nováčková.

Společná večeře je důležitá

Nedávný průzkum společnosti Ipsos, který nahlédl do českých kuchyní, odhalil, že společná večeře je důležitá pro 65 procent Čechů, ale často na ni nemají čas. Přitom tráví hodně času nakupováním. "Věříme, že naše služba přinese do českých domácností nejen pohodlí, ale také radost z vaření a společného stolování," uvedl Joonas Mäkilä, generální ředitel společnosti Yummy.

Podle průzkumu 66 procent Čechů napříč generacemi vaření baví. Přesto více než polovina domácností uvádí, že nemají na trávení času v kuchyni dostatek času, 26 procent respondentů postrádá inspiraci.

O Yummy Značka Yummy vstoupila na český trh v říjnu 2024. Je součástí finské společnosti

Ruokaboksi, založené v roce 2017, která nyní poskytuje boxy s ingrediencemi na vaření více než 180 000 zákazníkům po celém Finsku a Estonsku. Yummy je inovativní službou, která umožňuje zákazníkům vybrat si a objednat si pohodlně odkudkoliv z široké nabídky receptů a o vše ostatní, kromě samotného vaření, se postará Yummy. Tímto způsobem pomáhá lidem ušetřit čas, který by jinak strávili plánováním jídelníčku a nakupováním potravin. Yummy získává co nejvíce surovin přímo od místních dodavatelů, ale až po potvrzení přesného počtu objednávek zákazníků. Každý box pak obsahuje pouze ingredience potřebné pro vybrané recepty, což zajišťuje optimální čerstvost a kvalitu potravin, a zároveň zamezuje jejich plýtvání.

Že je domácí stravování v klidu a bez starostí důležité i z hlediska našeho zdraví, potvrzuje nutriční specialistka Markéta Gajdošová: "V dnešní hektické době, kdy je snadné ztratit se v multitaskingu, je klíčové se na jídlo skutečně zaměřit a věnovat se plně chvíli u stolu. Takový přístup nám pomáhá nejen k lepšímu trávení a využívání živin, ale také ke kultivaci zdravějšího vztahu k jídlu a vlastnímu tělu."

Ve více než dvou třetinách domácností pravidelně zazní otázka "Co bude dnes k večeři?", což může být velmi stresující. Právě tyto překážky pomáhá Yummy překonat. Česko si zástupci firmy vybrali proto, že je ideálním trhem díky rostoucímu zájmu o udržitelné produkty, podpoře lokálních pěstitelů a zálibě Čechů v rodinném stolování.

"Dalším rozhodovacím faktorem byla skutečnost, že je Česko jednou z nejsilnějších e-commerce zemí v celé Evropě. Velmi rozvinutý je český trh i v segmentu online prodeje potravin a rozvážkových služeb, kde operují velcí hráči. V neposlední řadě zde funguje mnoho firem nabízejících již připravené jídlo v krabičkách. Nicméně v naší kategorii, kterou je doručování boxů s přesně naváženými ingrediencemi k domácí přípravě jídla, zde téměř nikdo není," dodávají zástupci Yummy.

Silná tradice domácího vaření dobře zapadá do jejich obchodního modelu. Kromě České republiky působí Yummy také v Estonsku a plánuje expanzi do dalších zemí střední a východní Evropy, například do Polska.