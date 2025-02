Nechci žádného šéfa, řekla si kuchařka Světlana. Dnes má vlastní cateringovou firmu

Světlana Synáková už ve 14 letech vařila obědy pro celou rodinu. Dnes se se svou cateringovou firmou Good Karma od května až do září nezastaví. Ájurvédskou kuchyni a bezmasá jídla z celého světa připravuje už 12 let na meditačních, jógových a tanečních pobytech. "Když vařím, je to pro mě alchymie. Je to jako aktivní meditace," říká kuchařka, která si nejvíce zakládá na používání různého koření.

"Jsem taková gypsy kuchařka," komentuje se smíchem Světlana styl své práce, kdy jezdí po celém Česku i Evropě vařit na různé zážitkové retreaty, svatby a jiné akce. Projekt Good Karma rozjela v Brně poté, co zavřela vlastní taneční studio a nějakou chvíli pracovala v brněnských podnicích, kde sestavovala zdravé a vyvážené jídelníčky a vařila.

"K jídlu jsem měla vztah odmalička. Už ve 14 letech jsem poprvé připravila oběd pro celou rodinu. A i když jsem vedla taneční studio, stejně jsem u toho pořád vařila," povídá, zatímco peče veganské a bezlepkové dorty pro brněnský podnik Mezzanine.

"Když jsem poprvé uvařila boršč, maminka mi řekla, že teď už se můžu vdávat. To mi samozřejmě jako čtrnáctileté nahánělo hrůzu, protože mi nedošlo, že si dělá legraci," směje se Světlana, která pochází z malého přístavu Tuapse nedaleko Soči v Rusku.

Nejraději vaří podle ajurvédy

Tehdy ještě vařila hodně z masa a ryb, dnes se už v kuchyni obejde bez živočišných produktů a její catering je čistě rostlinný. "Kuchyně je pro mě jako alchymistická laboratoř, je to aktivní meditace. Pořád žasnu nad tím, jak je příroda krásná a dokonalá, jaké má struktury a barvy. Baví mě skládat je do nádherné, rozmanité mozaiky a dobarvit kořením," rozplývá se kuchařka, která nejraději vaří podle ájurvédských principů.

"Jednoduše mi dávají smysl, protože jsou o rovnováze a harmonii. Staví na tom, aby naše tělo dostalo vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. A šťastné tělo rovná se šťastná mysl," vysvětluje žena, která vaří také asijskou či arabskou kuchyni.

Ájurvédskou kuchyni se učila přímo v místě jejího zrodu - v jižní Indii, kde během svých studijních pobytů "koukala pod ruce" vyhlášeným místním kuchařkám, s nimiž každý den připravovala jídlo pro návštěvníky jógových škol.

A do Indie se plánuje vrátit. "Cítím se tam jako doma. Myslím, že není lepší způsob, jak se učit vařit, než jít přímo ke zdroji a čerpat od lidí, kteří se v dané tradici narodili a zasvětili vaření život," míní Světlana, která sama pořádá offline i online kurzy ajurvédské kuchyně.

Pro vlastní podnikání se rozhodla ve chvíli, kdy jí došlo, že zatímco ona díky svému kuchařskému umu dělá podnikům lepší jméno, jejich úspěšnost se nijak neodráží do výše jejího platu. "V ten moment jsem si řekla, že nechci mít žádného šéfa," vzpomíná. "Samozřejmě je to někdy výzva, když vám zruší workshop a vy nemáte najednou na zaplacení důležitých věcí. Realita je ale především taková, že se několik měsíců nezastavím a v současné době spíš přemýšlím, jak to udělat, abych se úplně neodrovnala," říká.

Každé koření má nějakou funkci

Do Brna přišla v pětadvaceti letech, když se v Rusku potkala se svým nastávajícím manželem. "Doslova si mě odvedl," směje se. "Byla jsem tehdy mladá a začala se věnovat tomu, co mi bylo nejbližší. A to byl kromě jazyků také tanec," říká vystudovaná lingvistka.

A právě díky tanečnímu a jógovému světu, v němž se pohybovala, měla spoustu známých, kteří věděli o jejích kuchařských dovednostech a na to konto ji oslovili, aby vařila na jejich pobytech. Minulý rok připravovala jídlo například v Chorvatsku nebo Portugalsku. "I tohle mám na svém povolání ráda, že můžu cestovat a o pauze se jít nabít k oceánu," říká Světlana.

Na víkendový jógový workshop se chystá už týden dopředu. Napíše si seznam, co všechno bude vařit a potřebuje koupit. "Strašně ráda chodím do asijských a arabských tržnic a obchodů, už tam spoustu prodejců znám. Často mi doporučí něco nového, anebo si jen tak popovídáme. Právě tyto přátelské vztahy jsou pro mě hodně důležité a nabíjí mě," říká kuchařka, která vydala také vlastní kuchařku Atlas polévek.

Všechny suroviny společně se spotřebiči následně naloží do auta a vyrazí na dané místo. Tam připravuje jídlo od šesti ráno až do večera, kdy má akorát po obědě dvouhodinovou pauzu. Na takových akcích jí pomáhá jak její dcera, tak kamarádky. Do budoucna by si kromě cateringu přála míchat také vlastní koření.

"Miluji koření a dlouhodobě se věnuji jeho studiu. Má obrovskou sílu a ájurvéda dopodrobna popisuje léčivé účinky jednotlivých druhů. Koření není jen o chuti, i když pro mě jakožto kuchařku je tento jeho aspekt velmi důležitý. Dokáže podpořit funkce našeho těla, posílit jednotlivé orgány nebo zvýšit obranyschopnost organismu," popisuje svou vášeň Světlana.