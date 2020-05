V nizozemské restauraci budou v době koronaviru hosty obsluhovat roboti

Shaosong Hu loni na podzim v Číně viděl, jak tam jídlo servírují roboti. Řekl si, že přesně to chce mít ve svém podniku v nizozemském pobřežním městě Renesse. Tehdy ještě nevěděl, jak užitečné to bude, napsala agentura AP.

Z rozmarného nápadu se v době epidemie způsobené koronavirem stal krok k budoucnosti, v níž lidé při dotyku někoho jiného zděšeně křičí.

"Přišli právě včas," říká o robotech Huova dcera, která v podniku Royal Palace také pracuje.

Dva nablýskaní červeno-bílí roboti kloužou po podlaze. Až se restaurace znovu otevře, budou servírovat čínské a indonéské speciality s vepřovým masem za 15,5 eura (417 korun).

"Dobrý den a vítejte," jsou schopni říci. K jejich povinnostem bude patřit uvítat hosty, podat nápoje a jídlo a odnést použité sklenice a nádobí. Zda budou muset zákazníci dát spropitné, se zatím neví. Co je jisté, budou splněna pravidla o odstupu lidí. "Zajistíme, aby se dodržel předpis o odstupu 1,5 metru," řekla Leah Huová.

Ne všichni jsou nadšení, pro někoho je to příliš neosobní. Ale asi se to srovná, protože Nizozemci se nemohou dočkat, až se v pondělí s uvolněním uzávěry znovu otevřou restaurace.

Aby to nebylo tak strohé, má jeden z robotů kolem krku šátek a pro oba se už na instagramu vybírají jména. "Zatím žádnému nedáváme přednost, ale byly návrhy jako Ro a Bot. Chceme jim dát ale normální jména," říká Leah.

Nizozemské restaurace jsou epidemií značně vyčerpány - jsou zavřené přes dva měsíce. V pondělí sice mohou znovu otevřít, ale maximálně pro 30 hostů. V případě Royal Palace bude zřejmě nutná úprava vnitřních prostor tak, aby odpovídala naprogramování robotů.

V provincii Zeeland, kde Huova rodina podniká, nehrozí, že by si lidé stěžovali, že roboti berou práci mladým. Poblíž není žádné velké město a najít tam personál není snadné.

"Pomáhají nám. Často čistíme stoly a roboti se připojí. My nikam nezmizíme, stále jsme tady. V této branži budou vždycky potřeba lidé," říká Leah s tím, že roboti pomohou personálu vyhnout se blízkému kontaktu s ostatními. Leah přiznává, že je třeba se robotům přizpůsobit a že to není snadné. "Stále zjišťujeme, jak to bude fungovat," řekla.